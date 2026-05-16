Δύσκολες ώρες για τον Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του
Ο ηθοποιός αποχαιρέτησε τον πατέρα με ένα συγκινητικό μήνυμα σε μία ανάρτηση στο Instagram
Δύσκολες ώρες για τον ηθοποιό Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, καθώς σήμερα (16/5) έφυγε από τη ζωή ο πατέρας του, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με μία ανάρτηση στο Instragram.
Ο ηθοποιός αποχαιρετά τον πατέρα μέσα από ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media και περιγράφει τις τελευταίες στιγμές που έζησαν μαζί.
Όπως αναφέρει ο κ. Χαραλαμπόπουλος, από τη Μεγάλη Παρασκευή, όταν ο πατέρας του χτύπησε, βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό του. Ολοκληρώνει την ανάρτησή του με τη φράση: «Μπαμπά μου σ'ευχαριστώ που με έκανες να σε αγαπώ τόσο...».
Αναλυτικά η ανάρτηση του ηθοποιού στο Instagram:
«Πατέρα μου...
Από τη Μ. Παρασκευή που χτύπησες μέχρι σήμερα ήμασταν κάθε μέρα μαζί.... Κάθε μέρα μιλάγαμε και σε παραμύθιαζα ότι πρέπει να δυναμώσεις κι ύστερα με την επέμβαση θα ξανακουνήσεις τα χέρια σου και τα πόδια ... Σου φύλαγα την ελπίδα μέχρι τέλους ώσπου κατάλαβες.. Είμαι σίγουρος ότι κατάλαβες όταν το πατέρα μου ..έγινε μπαμπά μου σ αγαπώ.. τόσα πολλά σ αγαπώ που όταν σε ρώτησα αν σου τά κανα καρπούζια .. μου είπες ..όχι...πεπόνια!!! Όσοι σε ξέρουνε δε σ έκαναν για 86 χρονών...τουλάχιστον 70... Τρελό DNA μας κληρονόμησες... Αυτό το καλοκαίρι που θα γυρίζω την Ελλάδα με τον Υπηρέτη ξέρω ότι θαχεις βρει την καλύτερη θεση ... πάντα ειχες την καλύτερη θέση... στην καρδιά μου!! Πατέρα μου ξέρω ότι στάχω κάνει καρπούζια.. αλλά δεν πρόκειται εξάλλου να το ξαναπροφέρω εκτός κι αν το ζητάει κανένας ρόλος...
Καλό σου ταξίδι...
ΜΠΑΜΠΑ ΜΟΥ Σ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ.. ΠΟΥ ΜΕΚΑΝΕΣ ΝΑ ΣΑΓΑΠΩ ΤΟΣΟ...».
