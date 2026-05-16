Τζον Τραβόλτα μετά την απονομή Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών: Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη περηφάνια για ένα βραβείο
Τζον Τραβόλτα μετά την απονομή Χρυσού Φοίνικα στο Φεστιβάλ των Καννών: Δεν έχω νιώσει μεγαλύτερη περηφάνια για ένα βραβείο
Οι διοργανωτές του φεστιβάλ αιφνιδίασαν τον ηθοποιό, βραβεύοντάς τον για το σύνολο της καριέρας του
Μετά την τιμητική απονομή Χρυσού Φοίνικα στο 79ο Φεστιβάλ Καννών, ο Τζον Τραβόλτα εξέφρασε την περηφάνια του με μία ανάρτηση στα social media.
Ο ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ για την πρεμιέρα του σκηνοθετικού του ντεμπούτου, της ταινίας «Propeller One-Way Night Coach». Ωστόσο, οι διοργανωτές του επεφύλασσαν μία έκπληξη με την απρόσμενη διάκριση που τον άφησε άφωνο.
Ο Τραβόλτα δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μία φωτογραφία με εκείνον να κρατά στα χέρια του τον Χρυσό Φοίνικα και δήλωσε πως αυτό το βραβείο τον έκανε περήφανο και ταυτόχρονα να αισθάνεται ταπεινός.
«Δεν έχω νιώσει ποτέ μεγαλύτερη περηφάνια για ένα βραβείο! Για μένα, ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών αντιπροσώπευε πάντα την τέχνη στην πιο υψηλή της μορφή. Είναι μια εμπειρία που με γεμίζει βαθιά ταπεινότητα», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την περηφάνια του.
Ακολουθεί η ανάρτηση του Τζον Τραβόλτα
Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ των Καννών επεφύλασσαν μία έκπληξη στον Τζον Τραβόλτα, απονέμοντάς του τον Χρυσό Φοίνικα. Τη στιγμή που έλαβε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, είπε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του: «Αυτό είναι πέρα από το Όσκαρ», ενώ ο κόσμος τος αποθέωσε με τα χειροκροτήματά του. Μιλώντας μάλιστα στα γαλλικά, αναφώνησε: «Τι έκπληξη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα».
Απευθυνόμενος στον καλλιτεχνικό διευθυντή του φεστιβάλ, Τιερί Φρεμώ, ο Τραβόλτα τόνισε: «Μου είπες ότι θα είναι μια ξεχωριστή βραδιά, αλλά δεν ήξερα ότι θα σημαίνει κάτι τέτοιο», με τον Φρεμώ να απαντά χαμογελώντας: «Εμείς το ξέραμε». Ο ηθοποιός εξομολογήθηκε πως ήδη είχε συγκινηθεί όταν ενημερώθηκε ότι η ταινία του έγινε δεκτή στο φεστιβάλ, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα προσωπικό πρότζεκτ, βασισμένο στο παιδικό του βιβλίο του 1997. «Ήμουν ήδη ευτυχισμένος που βρίσκομαι εδώ. Δεν περίμενα ποτέ αυτό», είπε κλείνοντας.
Ο ηθοποιός βρέθηκε στο φεστιβάλ για την πρεμιέρα του σκηνοθετικού του ντεμπούτου, της ταινίας «Propeller One-Way Night Coach». Ωστόσο, οι διοργανωτές του επεφύλασσαν μία έκπληξη με την απρόσμενη διάκριση που τον άφησε άφωνο.
Ο Τραβόλτα δημοσίευσε στον λογαριασμό του στο Instagram μία φωτογραφία με εκείνον να κρατά στα χέρια του τον Χρυσό Φοίνικα και δήλωσε πως αυτό το βραβείο τον έκανε περήφανο και ταυτόχρονα να αισθάνεται ταπεινός.
«Δεν έχω νιώσει ποτέ μεγαλύτερη περηφάνια για ένα βραβείο! Για μένα, ο Χρυσός Φοίνικας των Καννών αντιπροσώπευε πάντα την τέχνη στην πιο υψηλή της μορφή. Είναι μια εμπειρία που με γεμίζει βαθιά ταπεινότητα», έγραψε χαρακτηριστικά, εκφράζοντας την περηφάνια του.
Ακολουθεί η ανάρτηση του Τζον Τραβόλτα
Οι διοργανωτές του Φεστιβάλ των Καννών επεφύλασσαν μία έκπληξη στον Τζον Τραβόλτα, απονέμοντάς του τον Χρυσό Φοίνικα. Τη στιγμή που έλαβε το βραβείο για το σύνολο της καριέρας του, είπε προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του: «Αυτό είναι πέρα από το Όσκαρ», ενώ ο κόσμος τος αποθέωσε με τα χειροκροτήματά του. Μιλώντας μάλιστα στα γαλλικά, αναφώνησε: «Τι έκπληξη. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Είναι το τελευταίο πράγμα που περίμενα».
Η βράβευση του Τζον Τραβόλτα με Χρυσό Φοίνικα
John Travolta cries as he accepts his surprise Palme d’Or at #Cannes: “This is beyond the Oscar”https://t.co/K2FMG42GC1 pic.twitter.com/bFdbEkj0Np— Variety (@Variety) May 15, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα