Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision με την Ελλάδα: Η σειρά εμφάνισης των χωρών, τα προγνωστικά και ο Ακύλας
Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στην έκτη θέση με το Ferto - Η Φινλανδία παραμένει το μεγάλο φαβορί
Η αυλαία του 70ού τελικού της Eurovision ανοίγει απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου, στη Βιέννη, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το Ferto. Η ελληνική συμμετοχή, η οποία ξεχώρισε στον πρώτο ημιτελικό, θα εμφανιστεί στη 6η θέση, με το βλέμμα στραμμένο σε μία δυναμική παρουσία στη σκηνή του Wiener Stadthalle .
Η μεγάλη βραδιά θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 και το Δεύτερο Πρόγραμμα στις 22:00. Τη μετάδοση θα σχολιάσουν για δέκατη χρονιά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η περσινή εκπρόσωπος της χώρας, η Κλαυδία.
Στον φετινό τελικό συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες. Οι 20 που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς (Δανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Νορβηγία, Ρουμανία), η διοργανώτρια Αυστρία και η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλη των Big 5.
Η απόφαση της EBU να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει και φέτος στον Διαγωνισμό Τραγουδιού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με πέντε χώρες να αποχωρούν από την 70ή διοργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, η Ιρλανδία, η Ισπανία που αποτελεί μέλος των Big 5, η Ολλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία αποφάσισαν να μην εμφανιστούν στη σκηνή της Eurovision.
1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»
5. Αλβανία: Alis, «Nân»
6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision
7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»
8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»
11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»
13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»
14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»
17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»
19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
20. Σουηδία: FELICIA, «My System»
21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»
Τα προγνωστικά για τον μεγάλο τελικόΣύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά για τη φετινή διοργάνωση, η Φινλανδία εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για τη νίκη με 43%. Ο Pete Parkkonen και η Linda Lampenius με το κομμάτι Liekinheitin κέρδισαν από πολύ νωρίς τις εντυπώσεις, σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση των στοιχημάτων.
Ο Ακύλας με το FertoΟ Ακύλας θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με το Ferto, ένα τραγούδι σε μουσική του ίδιου και των papatanice και TEO.x3 και στίχους του Ορφέα Νόνη και του Ακύλα. Τη σκηνική επιμέλεια έχει αναλάβει για ακόμη χρονιά ο Φωκάς Ευαγγελινός.
