Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision με την Ελλάδα: Η σειρά εμφάνισης των χωρών, τα προγνωστικά και ο Ακύλας
Ο Ακύλας θα διαγωνιστεί στην έκτη θέση με το Ferto - Η Φινλανδία παραμένει το μεγάλο φαβορί

Η αυλαία του 70ού τελικού της Eurovision ανοίγει απόψε, Σάββατο 16 Μαΐου, στη Βιέννη, με τον Ακύλα να εκπροσωπεί την Ελλάδα με το Ferto. Η ελληνική συμμετοχή, η οποία ξεχώρισε στον πρώτο ημιτελικό, θα εμφανιστεί στη 6η θέση, με το βλέμμα στραμμένο σε μία δυναμική παρουσία στη σκηνή του Wiener Stadthalle .

Η μεγάλη βραδιά θα μεταδοθεί απευθείας από την ΕΡΤ1 και το Δεύτερο Πρόγραμμα στις 22:00. Τη μετάδοση θα σχολιάσουν για δέκατη χρονιά η Μαρία Κοζάκου και ο Γιώργος Καπουτζίδης, ενώ το 12άρι της ελληνικής κριτικής επιτροπής θα ανακοινώσει η περσινή εκπρόσωπος της χώρας, η Κλαυδία.

Στον φετινό τελικό συμμετέχουν συνολικά 25 χώρες. Οι 20 που προκρίθηκαν από τους δύο ημιτελικούς (Δανία, Ισραήλ, Βέλγιο, Αλβανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αυστραλία, Σερβία, Μάλτα, Τσεχία, Βουλγαρία, Κροατία, Μολδαβία, Φινλανδία, Πολωνία, Λιθουανία, Σουηδία, Κύπρος, Νορβηγία, Ρουμανία), η διοργανώτρια Αυστρία και η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ως μέλη των Big 5.

Η απόφαση της EBU να επιτρέψει στο Ισραήλ να συμμετάσχει και φέτος στον Διαγωνισμό Τραγουδιού προκάλεσε έντονες αντιδράσεις με πέντε χώρες να αποχωρούν από την 70ή διοργάνωση. Πιο συγκεκριμένα, η Ιρλανδία, η Ισπανία που αποτελεί μέλος των Big 5, η Ολλανδία, η Ισλανδία και η Σλοβενία αποφάσισαν να μην εμφανιστούν στη σκηνή της Eurovision.


Η σειρά εμφάνισης στον τελικό της Eurovision

1. Δανία: Søren Torpegaard Lund, «Før Vi Går Hjem»
2. Γερμανία: Sarah Engels, «Fire»
3. Ισραήλ: Noam Bettan, «Michelle»
4. Βέλγιο: ESSYLA, «Dancing on the Ice»
5. Αλβανία: Alis, «Nân»
6. Ελλάδα: Akylas, «Ferto»
7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»
8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»
9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»
10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»
11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»
12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»
13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»
14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»
15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»
16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»
17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»
18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»
19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»
20. Σουηδία: FELICIA, «My System»
21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»
22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»
23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»
24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»
25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»

Linda Lampenius x Pete Parkkonen - Liekinheitin | Finland 🇫🇮 | First Semi-Final | Eurovision 2026

Τα προγνωστικά για τον μεγάλο τελικό

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά για τη φετινή διοργάνωση, η Φινλανδία εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για τη νίκη με 43%. Ο Pete Parkkonen και η Linda Lampenius  με το κομμάτι  Liekinheitin κέρδισαν από πολύ νωρίς τις εντυπώσεις, σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση των στοιχημάτων.

Τη Φινλανδία ακολουθεί η Αυστραλία. Η Delta Goodrem με το Eclipse πέρασε την Ελλάδα και τον Ακύλα, εκτοπίζοντάς τους στην τρίτη θέση. Πίσω από την ελληνική συμμετοχή βρίσκεται το Ισραήλ, με τον Noam Bettan και το τραγούδι Michelle, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία, με την Alexandra Căpitănescu και το Choke.

Η Δανία καταλαμβάνει την έκτη θέση, ενώ Ιταλία και Βουλγαρία μοιράζονται την έβδομη και την όγδοη θέση. Τη δεκάδα ολοκληρώνει η Γαλλία και η Μάλτα.

Delta Goodrem - Eclipse (LIVE) | Australia 🇦🇺 | Second Semi-Final | Eurovision 2026

Ο Ακύλας με το Ferto

Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με το Ferto, ένα τραγούδι σε μουσική του ίδιου και των papatanice και TEO.x3 και στίχους του Ορφέα Νόνη και του Ακύλα. Τη σκηνική επιμέλεια έχει αναλάβει για ακόμη χρονιά ο Φωκάς Ευαγγελινός.

Τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην τρίλεπτη αφηγηματική διαδρομή θα πλαισιώνουν επί σκηνής οι Παρθένα Χοροζίδου, Χρήστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.

Tη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης αποτελούν οι Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολόγος του Ακύλα), Γιώργος Σεγρεδάκης (σχεδιαστής κοστουμιών για τους τέσσερις σκηνικούς χαρακτήρες), Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Mitch (Image Maker) και Πάνος Δήμας (φωνητική διδασκαλία).

Δείτε βίντεο με την εμφάνιση του Ακύλα στον Α' Ημιτελικό

Akylas - Ferto (LIVE) | Greece 🇬🇷 | First Semi-Final | Eurovision 2026
