Απόψε ο μεγάλος τελικός της Eurovision με την Ελλάδα: Η σειρά εμφάνισης των χωρών, τα προγνωστικά και ο Ακύλας

Τα προγνωστικά για τον μεγάλο τελικό

Ο Ακύλας με το Ferto

Γιώργος Σεγρεδάκης (σχεδιαστής κοστουμιών για τους τέσσερις σκηνικούς χαρακτήρες),

7. Ουκρανία: LELÉKA, «Ridnym»8. Αυστραλία: Delta Goodrem, «Eclipse»9. Σερβία: LAVINA, «Kraj Mene»10. Μάλτα: AIDAN, «Bella»11. Τσεχία: Daniel Zizka, «CROSSROADS»12. Βουλγαρία: DARA, «Bangaranga»13. Κροατία: LELEK, «Andromeda»14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER, «Eins, Zwei, Drei»15. Γαλλία: Monroe, «Regarde !»16. Μολδαβία: Satoshi, «Viva, Moldova!»17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen, «Liekinheitin»18. Πολωνία: ALICJA, «Pray»19. Λιθουανία: Lion Ceccah, «Sólo Quiero Más»20. Σουηδία: FELICIA, «My System»21. Κύπρος: Antigoni, «JALLA»22. Ιταλία: Sal Da Vinci, «Per Sempre Sì»23. Νορβηγία: JONAS LOVV, «YA YA YA»24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu, «Choke Me»25. Αυστρία: COSMÓ, «Tanzschein»Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά για τη φετινή διοργάνωση, η Φινλανδία εξακολουθεί να αποτελεί το μεγάλο φαβορί για τη νίκη με 43%. Ο Pete Parkkonen και η Linda Lampenius με το κομμάτι Liekinheitin κέρδισαν από πολύ νωρίς τις εντυπώσεις, σκαρφαλώνοντας στην πρώτη θέση των στοιχημάτων.Τη Φινλανδία ακολουθεί η Αυστραλία. Η Delta Goodrem με το Eclipse πέρασε την Ελλάδα και τον Ακύλα, εκτοπίζοντάς τους στην τρίτη θέση. Πίσω από την ελληνική συμμετοχή βρίσκεται το Ισραήλ, με τον Noam Bettan και το τραγούδι Michelle, ενώ την πεντάδα συμπληρώνει η Ρουμανία, με την Alexandra Căpitănescu και το Choke.Η Δανία καταλαμβάνει την έκτη θέση, ενώ Ιταλία και Βουλγαρία μοιράζονται την έβδομη και την όγδοη θέση. Τη δεκάδα ολοκληρώνει η Γαλλία και η Μάλτα.Ο Ακύλας θα εμφανιστεί στην έκτη θέση, με το Ferto, ένα τραγούδι σε μουσική του ίδιου και των papatanice και TEO.x3 και στίχους του Ορφέα Νόνη και του Ακύλα. Τη σκηνική επιμέλεια έχει αναλάβει για ακόμη χρονιά ο Φωκάς Ευαγγελινός.Τον εκπρόσωπο της Ελλάδας στην τρίλεπτη αφηγηματική διαδρομή θα πλαισιώνουν επί σκηνής οι Παρθένα Χοροζίδου, Χρήστος Νικολάου, Μιχάλης Μιχαηλίδης και Κωνσταντίνος Μακρυπίδης.Tη δημιουργική ομάδα της σκηνικής εμφάνισης αποτελούν οι Χρήστος Μαγκανάς (video artist), Φίλιππος Μίσσας (ενδυματολόγος του Ακύλα),Γιάννης Μουρίκης (set designer), Γιώργος Τέλλος (light designer), Mitch (Image Maker) και Πάνος Δήμας (φωνητική διδασκαλία).