Ιωάννα Τούνη: Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, θα είχα φουντάρει από τον έκτο
Ιωάννα Τούνη: Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, θα είχα φουντάρει από τον έκτο
Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια, έγραψε η Instagrammer
Αποστάσεις φαίνεται να κρατά η Ιωάννα Τούνη από την αρνητική κριτική που κατά καιρούς δέχεται, τονίζοντας ότι η απάθεια είναι για εκείνη ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των σχολίων. Διαφορετικά, όπως λέει η ίδια «θα είχε φουντάρει από τον 6ο».
Η Instagrammer ανάρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, δείχνοντας πώς αντιδρά στην κακόβουλη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Τι ακούω όταν οι haters σχολιάζουν αισχρολογίες και κατάρες κάτω από τα posts μου» έγραψε, ενώ στο βίντεο ακούγονταν παράσιτα.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ιωάννα Τούνη σχολια σημείωσε πως δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια ανθρώπων που δεν γνωρίζει ή δεν εκτιμάει, παρά μόνο από την άποψη του στενού της κύκλου: «Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο. Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι».
Δείτε το βίντεο
Ειδήσεις σήμερα:
Βιβλίο Τσίπρα: Τα ένσημά του ως πολιτικός μηχανικός - Η απόφαση να εργαστεί στο οικογενειακό γραφείο
Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε
Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα
Η Instagrammer ανάρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, δείχνοντας πώς αντιδρά στην κακόβουλη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
«Τι ακούω όταν οι haters σχολιάζουν αισχρολογίες και κατάρες κάτω από τα posts μου» έγραψε, ενώ στο βίντεο ακούγονταν παράσιτα.
Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ιωάννα Τούνη σχολια σημείωσε πως δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια ανθρώπων που δεν γνωρίζει ή δεν εκτιμάει, παρά μόνο από την άποψη του στενού της κύκλου: «Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο. Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι».
Δείτε το βίντεο
@j.touni
Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο🥲 Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι. 🙏🏼❤️❤️🥰 #φοργιου #βαιραλ♬ original sound - Ire🫶|PACKAGING GIRLIE
Ειδήσεις σήμερα:
Βιβλίο Τσίπρα: Τα ένσημά του ως πολιτικός μηχανικός - Η απόφαση να εργαστεί στο οικογενειακό γραφείο
Σαλαμίνα: Πείραξε τις κάμερες, έβαλε μάσκα και πήγε να ληστέψει την πεθερά της – Τη σκότωσε γιατί νόμιζε ότι την αναγνώρισε
Aπό την αποθέωση του Χόλιγουντ στην παρακμή: Πώς ο Κέβιν Σπέισι κατέληξε να περιφέρεται με μια βαλίτσα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα