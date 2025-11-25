Ιωάννα Τούνη: Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, θα είχα φουντάρει από τον έκτο

πως δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια ανθρώπων που δεν γνωρίζει ή δεν εκτιμάει,

παρά μόνο από την άποψη του στενού της κύκλου

@j.touni Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο🥲 Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι. 🙏🏼❤️❤️🥰 #φοργιου #βαιραλ ♬ original sound - Ire🫶|PACKAGING GIRLIE