Ιωάννα Τούνη: Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, θα είχα φουντάρει από τον έκτο
Ιωάννα Τούνη: Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, θα είχα φουντάρει από τον έκτο

Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου και να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια, έγραψε η Instagrammer

Ιωάννα Τούνη: Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων, θα είχα φουντάρει από τον έκτο
Ιωάννα Μαρίνου
Αποστάσεις φαίνεται να κρατά η Ιωάννα Τούνη από την αρνητική κριτική που κατά καιρούς δέχεται, τονίζοντας ότι η απάθεια είναι για εκείνη ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των σχολίων. Διαφορετικά, όπως λέει η ίδια «θα είχε φουντάρει από τον 6ο».

Η Instagrammer ανάρτησε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο TikTok, δείχνοντας πώς αντιδρά στην κακόβουλη κριτική στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Τι ακούω όταν οι haters σχολιάζουν αισχρολογίες και κατάρες κάτω από τα posts μου»  έγραψε, ενώ στο βίντεο ακούγονταν παράσιτα. 

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της, η Ιωάννα Τούνη σχολια σημείωσε πως δεν επηρεάζεται από τα αρνητικά σχόλια ανθρώπων που δεν γνωρίζει ή δεν εκτιμάει, παρά μόνο από την άποψη του στενού της κύκλου «Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο. Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι».

@j.touni

Εάν με ένοιαζε η γνώμη άσχετων λογικά θα είχα φουντάρει από τον 6ο🥲 Σημασία έχει να είσαι εντάξει με τον εαυτό σου. Να κοιμάσαι ήσυχος τα βράδια. Να αγαπάς και να σε αγαπάνε οι δικοί σου άνθρωποι. 🙏🏼❤️❤️🥰 #φοργιου #βαιραλ

♬ original sound - Ire🫶|PACKAGING GIRLIE

Ιωάννα Μαρίνου
