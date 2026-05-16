Γεωργιάδης: Για να είμαστε δίκαιοι ο Πολάκης έχει δίκιο στην κριτική του για τον ΣΥΡΙΖΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Άδωνις Γεωργιάδης Παύλος Πολάκης ΣΥΡΙΖΑ

Γεωργιάδης: Για να είμαστε δίκαιοι ο Πολάκης έχει δίκιο στην κριτική του για τον ΣΥΡΙΖΑ

«Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα» αναφέρει ο υπουργός Υγείας μετά την διαγραφή του βουλευτή από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ

Γεωργιάδης: Για να είμαστε δίκαιοι ο Πολάκης έχει δίκιο στην κριτική του για τον ΣΥΡΙΖΑ
78 ΣΧΟΛΙΑ
Την διαγραφή Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

«Και όμως επί της ουσίας ο @pavpol2222 είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στις ενστάσεις του βουλευτή για την «αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα» που πρότεινε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε μάλιστα ότι είναι πιθανόν να κινηθεί αυτόνομα στις εκλογές ο Παύλος Πολάκης και να πάει καλά... «Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε την ανάρτηση Γεωργιάδη

Γεωργιάδης: Για να είμαστε δίκαιοι ο Πολάκης έχει δίκιο στην κριτική του για τον ΣΥΡΙΖΑ
78 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης