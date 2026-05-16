Γεωργιάδης: Για να είμαστε δίκαιοι ο Πολάκης έχει δίκιο στην κριτική του για τον ΣΥΡΙΖΑ
«Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα» αναφέρει ο υπουργός Υγείας μετά την διαγραφή του βουλευτή από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ
Την διαγραφή Πολάκη από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ σχολίασε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
«Και όμως επί της ουσίας ο @pavpol2222 είχε δίκιο στην κριτική του για να είμαστε και δίκαιοι» έγραψε ο κ. Γεωργιάδης αναφερόμενος στις ενστάσεις του βουλευτή για την «αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ και την ενσωμάτωσή του στο κόμμα Τσίπρα» που πρότεινε ο Δημήτρης Χατζησωκράτης.
Ο υπουργός Υγείας ανέφερε μάλιστα ότι είναι πιθανόν να κινηθεί αυτόνομα στις εκλογές ο Παύλος Πολάκης και να πάει καλά... «Τον βλέπω να κάνει δικό του κόμμα και να μην πηγαίνει και τόσο άσχημα» ανέφερε χαρακτηριστικά.
