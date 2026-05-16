Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Η Αυστραλία δεν θα κερδίσει ποτέ τη Eurovision, ο κόσμος της βλέπει ως παρείσακτη
Είναι παράταιρο από τη φύση του να σκέφτεται κάποιος την Αυστραλία ενώ μιλάμε για Eurovision, σχολίασε ο ραδιοφωνικός παραγωγός
Ποτέ δεν θα βρεθεί σύμφωνα με τον Ποσειδώνα Γιαννόπουλο στην κορυφή της Eurovision η Αυστραλία. Ο ραδιοφωνικός παραγωγός υποστήριξε πως ακόμα και αν οι επιτροπές της δίνουν δωδεκάρια, το κοινό δεν τη στηρίζει. Ο λόγος, διευκρίνισε, είναι πως ο κόσμος τη θεωρεί παρείσακτη στον Διαγωνισμό Τραγουδιού.
Την παραπάνω τοποθέτηση την έκανε με αφορμή την άνοδο της αυστραλέζικης αποστολής στα προγνωστικά. Η Delta Goodrem με το «Eclipse» φιγουράρει πλέον στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, περνώντας την Ελλάδα και τον Ακύλα.
«Δημιουργήθηκε ένα νέο ρεύμα, χθες βράδυ, με το τραγούδι της Αυστραλίας για το οποίο, όσο το παίζουν στοίχημα, θέλω να τους πω, ως έμπειρος, ότι θα χάσουν τα λεφτά τους. Η Αυστραλία δεν θα κερδίσει ποτέ την Eurovision για έναν απλό λόγο», σχολίασε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος στην εκπομπή Live News, την Παρασκευή 15 Μαΐου.
Τεκμηριώνοντας την άποψή του, ο ραδιοφωνικός παραγωγός υποστήριξε πως η παρουσία της Αυστραλίας στη Eurovision είναι παράταιρη. «Μπορεί να πάρει όλα τα 12ραια των κριτικών επιτροπών, ο κόσμος όμως δεν της δίνει ψήφους στο televoting και πολύ καλά κάνει. Την βλέπει ως παρείσακτη. Δικαιούται να συμμετάσχει στην Eurovision αλλά βέβαια, γιατί ανήκει στην EBU οπότε της δίνεται αυτό το δικαίωμα, αλλά είναι παράταιρο από τη φύση του να σκέφτεται κάποιος την Αυστραλία ενώ μιλάμε για Eurovision», πρόσθεσε.
Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να είναι συγκρατημένος ο κόσμος. «Αυτό νομίζω πως δημιουργεί μια εγκράτεια στο κοινό που δεν την ψηφίζει. Δηλαδή, αν ο Ακύλας δεν ψηφιστεί πολύ από τις επιτροπές, θα δείτε τι θα γίνει από τον κόσμο», κατέληξε ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος.
