Λόρα Ντερν: Η μητέρα της, Νταϊάν Λαντ θα έκλεινε τα 90 - Χρόνια πολλά στην ηρωίδα μου, στον πιο ξεχωριστό άνθρωπο, έγραψε η ηθοποιός
Η εκλιπούσα ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 3 Νοεμβρίου του 2025 σε ηλικία 89 ετών
Με μία ανάρτηση τίμησε η Λόρα Ντερν την εκλιπούσα μητέρα της, Νταϊάν Λαντ, η οποία θα έκλεινε τα 90 της χρόνια και έφυγε πριν έναν μήνα από τη ζωή.
Η ηθοποιός προχώρησε το Σάββατο 29 Νοεμβρίου σε μία δημοσίευση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, κοινοποιώντας ένα ασπρόμαυρο πορτρέτο της Νταϊάν Λαντ. «Χρόνια πολλά στην ηρωίδα μου, στον πιο ξεχωριστό άνθρωπο που γνώρισα ποτέ, στα 90 της σήμερα», έγραψε η Λόρα Ντερν στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή της και πρόσθεσε: «Ως καλλιτέχνης και ως άνθρωπος, ήσουν πάντα γεμάτη αγάπη, πάντα ονειροπόλα, πάντα δημιουργική και πάντα σε προσφορά προς όλους. Σ’ αγαπώ, μαμά».
Δείτε την ανάρτησή της
Η Νταϊάν Λαντ πέθανε στις 3 Νοεμβρίου του 2025 σε ηλικία 89 ετών. Η Ντερν ανακοίνωσε τον θάνατο της μητέρας της μέσα από δήλωση που έκανε στο «People». «Η απίστευτη ηρωίδα μου και το πιο βαθύ δώρο της ζωής μου, η μητέρα μου Νταϊάν Λαντ, έφυγε από τη ζωή με εμένα στο πλευρό της σήμερα το πρωί, στο σπίτι της στην Οχάι της Καλιφόρνια», ανέφερε η Λόρα Ντερν.
«Ήταν η σπουδαιότερη κόρη, μητέρα, γιαγιά, ηθοποιός, καλλιτέχνης και συμπονετικό πνεύμα που μόνο τα όνειρα θα μπορούσαν να έχουν δημιουργήσει. Ήμασταν ευλογημένοι που την είχαμε. Τώρα πετάει με τους αγγέλους της» πρόσθεσε.
Σε κοινή συνέντευξη τους στο ίδιο περιοδικό το 2023, μητέρα και κόρη είχαν αποκαλύψει ότι είχαν έρθει ιδιαίτερα κοντά τα τελευταία χρόνια, κυρίως εξαιτίας ενός σοβαρού προβλήματος υγείας, όταν οι γιατροί είχαν πει το 2019 στην Νταϊάν Λαντ, πως ίσως είχε μόνο έξι μήνες ζωής.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
