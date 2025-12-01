Λόρα Ντερν: Η μητέρα της, Νταϊάν Λαντ θα έκλεινε τα 90 - Χρόνια πολλά στην ηρωίδα μου, στον πιο ξεχωριστό άνθρωπο, έγραψε η ηθοποιός