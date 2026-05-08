Tο NBA θα διαθέσει πάνω από 3 δισεκατομμύρια δολάρια για την έναρξη του NBA Europe
Το NBA ενημέρωσε τους επενδυτές ότι σχεδιάζει να διαθέσει περισσότερα από 3 δισεκατομμύρια δολάρια για την υπό δημιουργία νέα ευρωπαϊκή Λίγκα σε συνεργασία με τη FIBA, δηλαδή το ΝΒΑ Εurope, ως απάντηση στην ανησυχία που εξέφρασαν κάποιοι από τους πιθανούς ιδιοκτήτες ομάδων ως προς την πιθανότητα να χρειαστεί αρκετά μεγάλο διάστημα για να προκύψουν κέρδη, σύμφωνα με τους «Financial Times».

Μετά από μία αρχική προθεσμία υποβολής προσφορών στα τέλη Μαρτίου για 12 ομάδες στη διοργάνωση, το NBA δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι είχε λάβει «σημαντικό ενδιαφέρον» από επενδυτές.

To ΝΒΑ Europe αναμένεται να ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2027 σύμφωνα με τις προθέσεις των διοργανωτών.

Όπως τονίζουν οι «Financial Times», από τους πιθανούς ιδιοκτήτες ομάδων υποβλήθηκαν αρκετές προσφορές στο στοχευμένο εύρος μεταξύ 500ων εκατομμυρίων έως 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, ενώ ορισμένες ξεπέρασαν και το 1 δισεκατομμύριο δολάρια.

Ωστόσο, ορισμένα ενδιαφερόμενα μέρη εξέφρασαν ανησυχίες σχετικά με το οικονομικό μοντέλο και δήλωσαν κατ' ιδίαν στο NBA και τους συμβούλους του ότι οι προβλέψεις εσόδων του πρωταθλήματος δεν υποστήριζαν τις προτεινόμενες αποτιμήσεις των ομάδων.

Το NBA απάντησε με την υπόσχεση να επενδύσει περισσότερα, συμπεριλαμβανομένων εγγυημένων ετήσιων πληρωμών για κάθε ομάδα και αυξημένων χρηματικών επάθλων, για να προσπαθήσει να προστατεύσει τις ομάδες από απώλειες στην αρχική φάση του πρωταθλήματος.

Αυτές οι πληρωμές μπορούν να ξεκινούν από 8 εκατομμύρια δολάρια ανά σύλλογο ετησίως και θα αυξάνονται από έτος σε έτος, με κλιμακωτές αυξήσεις που θα συνδέονται με τη συμμετοχή και την απόδοση της ομάδας.

Το σύνολο απόδοσης είναι τα χρήματα που μπορούν να κερδίσουν οι ομάδες σύμφωνα με τις νίκες στην κανονική σεζόν και τα αποτελέσματα των playoffs.

Επιπλέον, ενώ το NBA και η FIBA ​​θα κατέχουν αρχικά το 52% αυτής της νέας δομής, οι συμμετέχουσες ομάδες θα έχουν τελικά πλειοψηφικό μερίδιο μετοχών μετά την επέκταση τα επόμενα χρόνια.

Ούτε το NBA ούτε οι ιδιοκτήτες του θα λαμβάνουν διανομές κατά την περίοδο έναρξης του NBA Europe, η οποία αναμένεται να διαρκέσει χρόνια. Από την άλλη πλευρά, οι συμμετέχουσες ομάδες θα έχουν εγγυημένα έσοδα.

Αυτές οι αποφάσεις είναι σύμφωνες με έναν ευέλικτο τρόπο σκέψης, καθώς το έργο εξακολουθεί να εξελίσσεται και το NBA γνωρίζει ότι τα πράγματα στην Ευρώπη δεν μπορούν να είναι ένα ακριβές αντίγραφο του τρόπου λειτουργίας του πρωταθλήματος στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τη δομή του νέου πρωταθλήματος, αρχικά 12 μόνιμες ομάδες δεν θα αντιμετωπίζουν υποβιβασμό, ενώ τέσσερις έως έξι θέσεις θα παραμένουν ανοιχτές κάθε χρόνο για τις υπάρχουσες ευρωπαϊκές ομάδες με βάση την απόδοσή τους.

Φυσικά, οι βέλτιστες πρακτικές παραμένουν οι ίδιες, αλλά το γεγονός ότι οι επενδυτές θα λάβουν έσοδα από την 1η ημέρα έχει δημιουργήσει θετική ανταπόκριση από τους πλειοδότες.

«Περισσότεροι από 20 σύλλογοι μπάσκετ και ποδοσφαίρου, συμπεριλαμβανομένων αρκετών ομάδων της EuroLeague, έχουν συμμετάσχει στη διαδικασία.

Η τελική επιλογή των επενδυτών θα απαιτήσει την έγκριση του Διοικητικού Συμβουλίου του NBA. Η FIBA ​​θα διεξάγει τη δική της διαδικασία επικύρωσης,» καταλήγουν οι «Financial Times».

