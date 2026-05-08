Τέλος η Σία Κοσιώνη από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια - Η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού
«Αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας, την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα» ανέφερε ο Γιάννης Αλαφούζος
Η Σία Κοσιώνη αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια. Με μία επίσημη ανακοίνωση ο τηλεοπτικός σταθμός βάζει τέλος στην έντονη φημολογία των τελευταίων μηνών και πλέον οριστικά η δημοσιογράφος και anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του σταθμού αποχωρεί από το κανάλι.
Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών.
Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επα γγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.
Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια.
Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.
Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα.
Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον.
Ο Γιάννης Αλαφούζος ιδιοκτήτης και μέτοχος του Ομίλου, δήλωσε: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».
Λίγο νωρίτερα φανερά φορτισμένη η Σία Κοσιώνη μίλησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ για το τηλεοπτικό της διαζύγιο λέγοντας πως «θα πω το τελευταίο δελτίο σήμερα, ελπίζω όχι της ζωής μου. Νιώθω πολύ περίεργα. Είμαι 20 χρόνια εδώ. Ήμουν 26 όταν ήρθα και είμαι 46. Καλή είμαι ακόμα, βλέπομαι, τρώγομαι. Πολύ μικρή, πολύ άγουρη μου παρουσιάστηκε αυτή η τεράστια ευκαιρία και την άρπαξα από τα μαλλιά».
«20 χρόνια είναι μια ζωή στην πρώτη γραμμή είναι πολλές οι δύσκολες στιγμές», ανέφερε χαρακτηριστικά η Σία Κοσιώνη, αποκαλύπτοντας πως μία από τις πιο έντονες στιγμές για εκείνη ήταν όταν κλήθηκε να παρουσιάσει τη δολοφονία της μικρής Άννυ: «Δυσκολευόμουν με ειδήσεις που έχουν θάνατο, με την είδηση της μικρής Άννυ ήθελα να κάνω εμετό», σημείωσε.
«Είμαι πάρα πολύ περήφανη για αυτό που φτιάξαμε και για τους συνεργάτες μου» πρόσθεσε ενώ χαριτολογώντας είπε στους Νότη Παπαδόπουλο και Βασίλη Χιώτη πως «ο γιατρός μου έχει απαγορεύσει τις συγκινήσεις. Δεν θα κλάψω, σε λίγο θα νομίζουν ότι θα μοιράσω κόλλυβα».
Ακούστε όσα είπε η Σία Κοσιώνη στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ για τη Σία Κοσιώνη
