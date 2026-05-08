H διπλή ζωή 32χρονης που σόκαρε την Καλιφόρνια: Γύριζε βίντεο για το OnlyFans ενώ δίπλα της πέθαινε 55χρονος που του είχε βάλει σακούλα στο κεφάλι για σεξουαλικό «παιχνίδι»

Σοκ έχει προκαλέσει στην Καλιφόρνια η διπλή ζωή της 32χρονης Μικαέλα Ρίλαρσνταμν, η οποία όχι μόνο διατηρούσε λογαριασμό στο OnlyFans αλλά κατηγορείται για τον θάνατο του 55χρονου Μάικλ Ντέιλ κατά τη διάρκεια φετιχιστικού ερωτικού ραντεβού που είχαν το 2023.Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν στη δίκη για βίντεο που βρέθηκε μετά τον θάνατο του 55χρονου, ο Ντέιλ είχε δεμένους καρπούς, ταινία στο στόμα και μια πλαστική σακούλα στο κεφάλι του.Όπως αναφέρει η Daily Mail , ο 55χρονος ήταν για περίπου 8 λεπτά με τη σακούλα στο κεφάλι με τους εισαγγελείς να υποστηρίζουν ότι ενώ είχε χάσει τις αισθήσεις του, η 32χρονη έκανε σεξουαλική πράξη για τη σελίδα της στο OnlyFansΗ 32χρονη τελικά ειδοποίησε τις αρχές καλώντας σε βοήθεια με τον Ντέιλ να μεταφέρεται σε νοσοκομείο στο οποίο κηρύχθηκε εγκεφαλικά νεκρός μια ημέρα αργότερα από την ασφυξία που του προκάλεσε η σακούλα στο κεφάλι του.Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση κατέθεσαν ότι η 32χρονη τους είπε πως αυτή ήταν η πρώτη φορά που είχε εμπλακεί σε φετιχιστικό ραντεβού.Αν και αρχικά η 32χρονη αρνήθηκε ότι τοποθέτησε μια σακούλα στο κεφάλι του 55χρονου, τελικά ομολόγησε την ενοχή της για ανθρωποκτονία δευτέρου βαθμού.Η Ρίλαρσνταμν χρέωνε έως και 1.500 δολάρια «συν ένα γενναιόδωρο φιλοδώρημα» για τις υπηρεσίες της, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της στο διαδίκτυο, όπου καυχιόταν για τα σεξουαλικά της κατορθώματα, όταν συνελήφθη τον Φεβρουάριο του 2025. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε η ίδια, ο Ντέιλ πλήρωσε λίγο περισσότερα από 11.000 δολάρια για τη συνάντηση ζητώντας της μέσω μηνυμάτων να τον δέσει, να τον τυλίξει «σαν μούμια» και να του κολλήσει μπότες στα πόδια.Όπως αποδείχθηκε, ο σύζυγος της 32χρονης, με τον οποίο έχει 3 παιδιά, φέρεται να γνώριζε πλήρως τη μυστική ζωή της βοηθώντας την να διευθύνει την «επιχείρησή» τους.

Στη σελίδα που είχε δημιουργήσει, η 32χρονη έλεγε ότι ονομαζόταν Asshley, γράφοντας «είμαι μια πολυτελής και κομψή δημιουργία που έχει σχεδιαστεί και τελειοποιηθεί άψογα κατά τη διάρκεια των 10 ετών εμπειρίας μου. Θεωρήστε με τον χαμαιλέοντα αυτού του κλάδου, ικανή να επανασχεδιάσω τον εαυτό μου σύμφωνα με τις συγκεκριμένες επιθυμίες σας».