Φρίκη στο Μάντσεστερ, παρίστανε την πρώην του στο Tinder και έψαχνε άνδρες να την βιάσουν
Ανταποκρίθηκαν 18 άτομα - Σοκάρουν οι διάλογοι - Ανέφερε πως θέλει να βιώσει την εμπειρία του βιασμού - Τους παρότρυνε να εισβάλλουν στο σπίτι της
Έναν αρρωστημένο τρόπο βρήκε ένας 36χρονος άνδρας για να εκδικηθεί την πρώην σύντροφό του που τον απέρριψε. Ο Άσαντ Χουσεΐν από το Μάντσεστερ δημιούργησε προφίλ στο Tinder με το όνομα της πρώην συντρόφου του όπου συνομίλησε με αρκετούς άνδρες υποδυόμενος την πρώην σύντροφό του και τους ανέφερε πως θέλει να βιώσει την εμπειρία του... βιασμού.
Ο Χουσεΐν, παρότρυνε τους άνδρες να εισβάλλουν στο σπίτι της και να τη βιάσουν σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το BBC. Τουλάχιστον 18 άνδρες εμφανίστηκαν στο σπίτι της γυναίκας για να πραγματοποιήσουν τη φαντασίωσή της αλλά στην πραγματικότητα τα μηνύματα στάλθηκαν από τον ψεύτικο λογαριασμό που διαχειριζόταν ο Άσαντ Χουσεΐν.
Μια από τις πιο ανησυχητικές υποθέσεις που έχει διερευνήσει η αστυνομίαΟ 36χρονος δημιούργησε το προφίλ της στο Tinder τον Ιούλιο του 2024, ένα μήνα μετά το τέλος της σχέσης τους. Η αστυνομία του Cheshire περιέγραψε την συγκεκριμένη υπόθεση ως «μία από τις πιο ανησυχητικές» υποθέσεις που είχε διερευνήσει ποτέ.
Η σχέσηΣύμφωνα με τα όσα ακούστηκαν στο δικαστήριο, ο Χουσεΐν είχε συστηθεί στη γυναίκα ως «Μικ Ρένι» κατά τη γνωριμία τους τον Απρίλιο του 2024. Όσο η σχέση τους προχωρούσε εκείνος γινόταν όλο και πιο διεκδικητικός απέναντι της και ήθελε να την «ελέγχει όλο και περισσότερο».
Άρχισαν να καταφθάνουν άνδρες στο σπίτι τηςΆνδρες άρχισαν να καταφθάνουν στο σπίτι της πρώην συντρόφου του Χουσεΐν τον Ιούλιο του 2024 και δήλωσαν ότι είχαν προσκληθεί από εκείνη μέσω της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης.
Σύμφωνα με την αστυνομία, σε ένα μόλις βράδυ, τέσσερις άνδρες εμφανίστηκαν στο σπίτι της και ανέφεραν ότι έλαβαν σχεδόν πανομοιότυπα μηνύματα. Τα μηνύματα από τον ψεύτικο λογαριασμό έλεγαν ότι ήθελε να την «κακοποιήσουν» και ότι αν έλεγε «όχι» σήμαινε ότι «το ήθελε περισσότερο».
Ένας άντρας, μάλιστα, έσπασε ένα γυάλινο πάνελ στο σπίτι της αφού έσπρωξε την μπροστινή πόρτα. Στην συνέχεια, της έδειξε μηνύματα από τον ψεύτικο λογαριασμό που του είχε πει να τον «σπρώξει».
Σε μια άλλη περίπτωση, ένας άντρας μπήκε στο σπίτι της ενώ εκείνη έλειπε και ενώ η έφηβη κόρη της ήταν μόνη της στον επάνω όροφο.
Αρκετοί από τους άνδρες έδωσαν τα στοιχεία τους στην αστυνομία για να τους βοηθήσουν να εντοπίσουν τον ψεύτικο λογαριασμό.
Η γυναίκα τους είπε ότι ο πρώην της ονομαζόταν Μικ Ρένι, αλλά οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να βρουν το ψεύτικο όνομα στα συστήματά τους.
Η αστυνομία κατάφερε να προχωρήσει στον εντοπισμό του Χουσεΐν αφού συνέδεσε το ψεύτικο όνομα με ένα αυτοκίνητο που ήταν καταχωρημένο στην επιχείρησή του.
Οι αστυνομικοί ανακάλυψαν ότι είχε αλλάξει την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου του και χρησιμοποιούσε ξεχωριστά κινητά τηλέφωνα για να μπορεί να έχει την ευχέρεια να διατηρεί τον ψεύτικο λογαριασμό ή τη ψεύτική περσόνα του Μικ Ρένι που είχε «χτίσει».
Ο Χουσεΐν συνελήφθη και αρνήθηκε τα πάντα, ακόμη και ότι γνώριζε το θύμα.
Εξαιρετικά δόλιο άτομοΗ αστυνομία του Τσέσαϊρ δήλωσε ότι οι αστυνομικοί απέδειξαν ότι ο Χουσεΐν βρισκόταν πίσω από τον λογαριασμό, αφού έδειξε ότι οδηγούσε σε σημείο στάθμευσης δύο μίλια από το σπίτι του θύματος κάθε φορά που οι λογαριασμοί ήταν ενεργοί.
Ο αστυνομικός Terrill είπε ότι ο Hussain ήταν ένα «εξαιρετικά δόλιο άτομο» του οποίου η μόνη πρόθεση ήταν να βλάψει το θύμα του.
«Σε καμία περίπτωση ο Χουσεΐν δεν ανέλαβε οποιαδήποτε ευθύνη για τις πράξεις του ούτε αναγνώρισε την απόλυτη φρίκη που παραλίγο να εξαπολύσει», είπε.
«Κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να εμποδίσει το θύμα να ανακαλύψει την πραγματική του ταυτότητα, να ματαιώσει την έρευνα και να αποφύγει τη σύλληψή του. Προφανώς πίστευε ότι μπορούσε να ξεγελάσει την αστυνομία και ότι δεν θα μπορούσαμε να διαψεύσουμε τα κατασκευασμένα του στοιχεία. Έκανε μεγάλο λάθος και στα δύο» είπε.
