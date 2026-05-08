Γκόλντι Χον για την απόφαση να μην παντρευτεί με τον Κερτ Ράσελ: Δεν μου αρέσει η ιδιοκτησία
Νομίζω πως και ο Κερτ αισθάνεται το ίδιο, πρόσθεσε η ηθοποιός για τον επί τέσσερις δεκαετίες σύντροφό της
Στην την απόφασή της να μην παντρευτεί με τον Κερτ Ράσελ επανήλθε η Γκόλντι Χον. Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός διευκρίνισε ότι ούτε εκείνη ούτε ο επί τέσσερις δεκαετίες σύντροφός της συμφωνούν με την έννοια της «ιδιοκτησίας». Και οι δύο θεωρούσαν πως αν επισημοποιήσουν τη σχέση τους, θα έχαναν κάτι πολύτιμο για εκείνους.
Κατά τη διάρκεια συζήτησης της με το Entertainment Tonight στην εκδήλωση «Goldie Hawn in Conversation with Jonathan Haidt: The After-School Kindness Crew», που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη πριν από λίγες μέρες, η 80χρονη Γκόλντι Χον εξήγησε γιατί η ίδια και ο Κερτ Ράσελ δεν έχουν προχωρήσει σε γάμο.
«Σκεφτήκαμε ότι αν παντρευόμασταν, αυτό στην πραγματικότητα θα αφαιρούσε κάτι και από τους δυο μας, κάτι που δεν θέλαμε. Θέλουμε να επιλέγουμε ο ένας τον άλλον κάθε μέρα», δήλωσε χαρακτηριστικά.
Ύστερα από περισσότερες από σαράντα χρόνια κοινής ζωής, η Γκόλντι Χον και ο Κερτ Ράσελ, οι οποίοι είναι ζευγάρι από το 1983, εξακολουθούν να εκτιμούν την ελευθερία που νιώθουν μέσα στη σχέση τους.
«Δεν μου αρέσει η ιδιοκτησία, ξέρεις; Και πρέπει να πω ότι νομίζω πως και ο Κερτ αισθάνεται το ίδιο. Σκέφτηκα ότι αν ήμουν πουλί και κάποιος με έβαζε σε κλουβί, αλλά μετά άφηνε την πόρτα ανοιχτή, δεν θα πετούσα ποτέ έξω. Αν μου έκλεινε την πόρτα, πιθανότατα θα ξεφορτωνόμουν όλα μου τα φτερά και θα γινόμουν ένα πουλί χωρίς φτερά», τόνισε.
Συνεχίζοντας, ανέφερε: «Νομίζω ότι αυτός είναι ένας από τους τομείς όπου όλοι πρέπει να νιώθουμε ελεύθεροι να είμαστε αυτό που είμαστε και να σκεφτόμαστε όπως σκεφτόμαστε. Και για όσους από εμάς, βασικά, θέλουμε να έχουμε μια ευτυχισμένη ζωή, νομίζω ότι πρέπει να είσαι ευτυχισμένος με τον εαυτό σου».
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Χον μίλησε με θερμά λόγια για τον Ράσελ, λέγοντας: «Είναι ευγενικός, είναι αστείος, είναι ρομαντικός, είναι ένας υπέροχος άνθρωπος».
Goldie Hawn Explains Why She Hasn’t Married Longtime Partner Kurt Russell: 'I Don't Like Ownership' https://t.co/eR5oneirLG— People (@people) May 8, 2026
