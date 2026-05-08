Πολ ΜακΚάρτνεϊ και Ρίνγκο Σταρ ενώνουν για πρώτη φορά τις δυνάμεις τους για ένα ντουέτο
Το τραγούδι Home To Us θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ του ΜακΚάρτνεϊ
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ επιβεβαίωσε ότι το νέο του άλμπουμ θα περιλαμβάνει ένα τραγούδι με τίτλο «Home To Us», το οποίο θα είναι το πρώτο του ντουέτο με τον επίσης θρύλο των Beatles, Ρίνγκο Σταρ, και θα συμμετέχουν επίσης οι Κρίσι Χάιντ και Σαρλίν Σπίτερι.
Το τραγούδι θα περιλαμβάνεται στο «The Boys Of Dungeon Lane», το οποίο κυκλοφορεί στις 29 Μαΐου και αποτελεί το πρώτο του άλμπουμ από το «McCartney III» του 2020.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αναμένεται να αποκαλύψει άγνωστες μέχρι τώρα λεπτομέρειες από τα χρόνια που μεγάλωσε στο Λίβερπουλ, σε αυτό που έχει χαρακτηριστεί ως το «πιο ενδοσκοπικό άλμπουμ του έως σήμερα».
Ήδη, έχει παρουσιαστεί το single «Days We Left Behind» σε μια ειδική εκδήλωση πριν από μερικές μέρες. Το «Home To Us» είναι το πρώτο από τα σόλο τραγούδια του Πολ ΜακΚάρτνεϊ στο οποίο συμμετέχει το πρώην μέλος των Beatles, ενώ θα είναι επίσης το μόνο στο επερχόμενο άλμπουμ στο οποίο συμμετέχει ο ντράμερ.
Στο τραγούδι συμμετέχουν επίσης η Σαρλίν Σπίτερι και η Chrissie Hynde των Pretenders, οι οποίες κάνουν φωνητικά. Ο Άντριου Γουάτ έχει προσληφθεί ως παραγωγός και ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ παίζει τα περισσότερα όργανα στο LP - όπως και στο πρώτο σόλο άλμπουμ του το 1970, «McCartney».
«Ο Ρίνγκο πήγε στο στούντιο και έπαιξε λίγο ντραμς. Είπα στον Άντριου ότι πρέπει να γράψουμε ένα τραγούδι και να του το στείλουμε. Έτσι, αυτό το τραγούδι είναι φτιαγμένο έχοντας κατά νου τον Ringo», εξήγησε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ.
Listen to @PaulMcCartney and @ringostarrmusic’s nostalgic first duet ‘Home To Us’ https://t.co/e0SiFszHYJ— NME (@NME) May 8, 2026
