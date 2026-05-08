Ελένη Ουζουνίδου: Δεν θυμάμαι τίποτα πριν τον σύζυγό μου, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά
Είδα τα μάτια του και είπα «αυτό είναι», πρόσθεσε η ηθοποιός
Τίποτα πριν τον σύζυγό της δήλωσε πως δεν θυμάται η Ελένη Ουζουνίδου, επισημαίνοντας πως ο έρωτάς τους προέκυψε με την πρώτη ματιά.
Η ηθοποιός σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Buongiorno» την Παρασκευή 8 Μαΐου, δήλωσε πως μόλις είδε τα μάτια του κατάλαβε ότι ήταν φτιαγμένος για εκείνη και από τότε που γνωρίστηκαν, όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα στη ζωή τους.
Η Ελένη Ουζουνίδου εξήγησε πως η πρόταση γάμου δεν άργησε να έρθει στη σχέση τους: «Δεν θυμάμαι τίποτα πριν τον σύζυγό μου. Το κατάλαβα από την πρώτη στιγμή ότι αυτός είναι. Είδα τα μάτια του και είπα ότι αυτό είναι. Περνάμε πολύ ωραία. Αγαπιόμαστε πολύ. Βρεθήκαμε στο μαγαζί που δούλευε, κοιταχτήκαμε και αυτό ήταν, τελείωσε. Κι όμως μου συνέβη έτσι. Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Παντρευτήκαμε και πολύ γρήγορα και ζούμε πολύ αγαπημένοι. Η πρόταση γάμου έγινε στον 1,5 χρόνο περίπου. Με είχε δει στο θέατρο, του αρέσει πολύ το θέατρο. Είναι ο μεγαλύτερός μου φαν. Και οι γονείς μου φυσικά και η οικογένειά μου. Με είχε δει από πριν στο θέατρο. Είναι θεατρόφιλος», είπε.
Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή», επισημαίνοντας πως είναι πολύ ικανοποιημένη από την απήχή της, παρόλο που θεωρεί πως οι κριτικοί δεν τη στήριξαν: «Η ταινία πήγε πολύ καλά, απ’ ότι έμαθα από τους ανθρώπους που πήραν τη διανομή. Ειδικά τις πρώτες εβδομάδες, ο κόσμος εδώ στην Αθήνα δεν μπορούσε να βρει εισιτήριο. Είναι μια καταπληκτική ταινία, εγώ είμαι ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Η σκηνοθεσία ήταν άψογη και πολύ προχωρημένη. Όταν είδα την ταινία στην πρεμιέρα, έπαθα πλάκα. Οι κριτικοί δεν την στήριξαν καθόλου. Είναι μία συγκλονιστική ταινία, που ταρακουνάει τα νερά», ανέφερε.
Όσον αφορά στην αμοιβή της, η Ελένη Ουζουνίδου δήλωσε: «Μερικές φορές ο κινηματογράφος αποφέρει καλύτερα χρήματα από την τηλεόραση. Για το "Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή" πήρα όσα περίπου θα έπαιρνα σε ένα σίριαλ που θα είχα καθημερινά γυρίσματα για εννέα μήνες».
