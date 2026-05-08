Ελένη Ουζουνίδου: Δεν θυμάμαι τίποτα πριν τον σύζυγό μου, ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά

Στην ίδια συνέντευξη, η ηθοποιός μίλησε για την ταινία «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή», επισημαίνοντας πως είναι πολύ ικανοποιημένη από την απήχή της, παρόλο που θεωρεί πως οι κριτικοί δεν τη στήριξαν: «Η ταινία πήγε πολύ καλά, απ’ ότι έμαθα από τους ανθρώπους που πήραν τη διανομή. Ειδικά τις πρώτες εβδομάδες, ο κόσμος εδώ στην Αθήνα δεν μπορούσε να βρει εισιτήριο. Είναι μια καταπληκτική ταινία, εγώ είμαι ευχαριστημένη από το αποτέλεσμα. Η σκηνοθεσία ήταν άψογη και πολύ προχωρημένη. Όταν είδα την ταινία στην πρεμιέρα, έπαθα πλάκα. Οι κριτικοί δεν την στήριξαν καθόλου. Είναι μία συγκλονιστική ταινία, που ταρακουνάει τα νερά», ανέφερε.Όσον αφορά στην αμοιβή της, η Ελένη Ουζουνίδου δήλωσε: «Μερικές φορές ο κινηματογράφος αποφέρει καλύτερα χρήματα από την τηλεόραση. Για το "Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή" πήρα όσα περίπου θα έπαιρνα σε ένα σίριαλ που θα είχα καθημερινά γυρίσματα για εννέα μήνες».