Οι Ουκρανοί και ο σκιώδης ρωσικός στόλος στη Μεσόγειο, ένα από τα σενάρια για το φορτωμένο με εκρηκτικά σκάφος drone στη Λευκάδα
Η Αθήνα χαρακτηρίζει πολύ σοβαρό το ζήτημα - Μόλις ολοκληρώσει την αξιολόγηση των δεδομένων, η ελληνική πλευρά αναμένεται να ενημερώσει την ΕΕ
Ως πολύ σοβαρό ζήτημα χαρακτηρίζει διπλωματική πηγή το περιστατικό με τον εντοπισμό του σκάφους-drone στη Λευκάδα, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της έκθεσης πραγματογνωμόνων των Ενόπλων Δυνάμεων, προκειμένου να διερευνηθούν τόσο η ταυτότητα και η προέλευση του σκάφους όσο και ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε στο νησί του Ιονίου.
Σύμφωνα πάντως με τις πρώτες εκτιμήσεις, το σκάφος είναι ουκρανικής κατασκευής, χωρίς να είναι γνωστό εάν τέτοια σκάφη-drones έχουν πωληθεί από την Ουκρανία και σε άλλες χώρες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε γνώση της ελληνικής πλευράς η προσπάθεια των Ουκρανών να παρακολουθούν και να πλήττουν σκάφη του λεγόμενου «σκιώδους» ρωσικού στόλου, με δύο περιστατικά να έχουν ήδη συμβεί στη Μεσόγειο και το ένα μάλιστα νοτίως της Κρήτης.
Πληροφορίες του protothema.gr λένε ότι πρόκειται για drone το οποίο δεν ανήκει σε ιδιώτη αφού παραπέμπει σε στρατιωτική κατασκευή. Μάλιστα οι ίδιες πηγές μεταφέρουν πως ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και τρεις πυροκροτητές με τις αρμόδιες υπηρεσίες που χειρίζονται την υπόθεση να το έχουν ήδη αφοπλίσει.
Δείτε βίντεο μετά την περισυλλογή του:
Οι Ουκρανοί φέρεται να έχουν διασκορπίσει στη Μεσόγειο σκάφη-drones, επιχειρώντας να διευρύνουν το μέτωπο, μεταφέροντας τον πόλεμο και στη Μεσόγειο, ασκώντας έτσι πίεση όχι μόνο στην Ρωσία αλλά και σε πολλές χώρες της περιοχής, ώστε να συμβάλουν ακόμη περισσότερο στην ενίσχυση της Ουκρανίας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, σε πρόσφατο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, είχε θέσει το θέμα του πλήγματος σε ρωσικό πλοίο, επισημαίνοντας τους κινδύνους που θα είχε αυτή η μεταφορά του πολέμου στη Μεσόγειο, και είχε ζητήσει από την Επιτροπή να ερευνήσει το επεισόδιο, ενώ είχε θέσει το ζήτημα και στους Ουκρανούς.
Με τέτοιες κινήσεις, εκτός των άλλων, δημιουργούνται σοβαρές απειλές για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, όχι μόνο για τα εμπορικά πλοία, καθώς η Μεσόγειος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, είναι μια πολυσύχναστη θαλάσσια οδός, την οποία διασχίζουν χιλιάδες μικρά και μεγάλα ιδιωτικά σκάφη αναψυχής. Και εάν πράγματι αποδειχθεί ότι το σκάφος που βρέθηκε στην Λευκάδα είχε χάσει την επαφή με τον χειριστή του αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τους κινδύνους καθώς το σκάφος εντοπίστηκε όχι στην ανοικτή θάλασσα αλλά στις ακτές.
Μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγηση των δεδομένων από την έρευνα του σκάφους-drone, θα γίνουν οι απαραίτητες διπλωματικές κινήσεις και, σύμφωνα με την ίδια πηγή, θα ενημερωθεί η Ευρωπαϊκή Ενωση και θα τεθεί το θέμα και στην Ουκρανία εφόσον διαπιστωθεί η εμπλοκή της στην παρουσία του σκάφους drone στην Λευκάδα.
