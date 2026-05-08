Δείτε βίντεο: Με υπόκλιση αποχαιρέτισε ο Βασίλης Χιώτης τη Σία Κοσιώνη στο τελευταίο δελτίο της
Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου, είπε ο δημοσιογράφος στην παρουσιάστρια στο τελευταίο της δελτίο μετά την ανακοίνωση της λήξης της συνεργασίας της με τον ΣΚΑΪ
Συναισθηματικά φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στο αποψινό κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΣΚΑΪ που αποτέλεσε την τελευταία εμφάνιση της Σίας Κοσιώνη ως κεντρικής παρουσιάστριας μετά την ανακοίνωση της λήξης της συνεργασίας της με τον σταθμό μετά από 20 χρόνια συνεργασίας.
Χαρακτηριστική ήταν η στιγμή που ο συνάδελφός της, Βασίλης Χιώτης, στο πλαίσιο του τηλεοπτικού τους αποχαιρετισμού σηκώθηκε από το τραπέζι όπου κάθονταν και έκανε υπόκλιση, με την ολοκλήρωση του ρεπορτάζ του.
«Εγώ ευχαριστώ, Σία μου, τιμή μου», με την παρουσιάστρια να χαμογελά και να ζητά «συγγνώμη για την αναστάτωση» στον σκηνοθέτη που άνοιξε το πλάνο.
Νωρίτερα, μιλώντας στον ΣΚΑΪ 100,3 στην εκπομπή του Βασίλη Χιώτη και του Νότη Παπαδόπουλου, η Σία Κοσιώνη είχε δηλώσει: «Θα πω το τελευταίο δελτίο απόψε». Μάλιστα, δημοσιογράφος έκανε και ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, βάζοντας το σχόλιο «Ο τελευταίος χορός», στα αγγλικά (The Last Dance# SKAI 100,3).
Ο Όμιλος ΣΚΑΪ ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας του με τη δημοσιογράφο Σία Κοσιώνη, έπειτα από μια μακρά και ιδιαίτερα σημαντική διαδρομή 20 ετών. Κατά τη διάρκεια αυτής της συμπόρευσης, η Σία Κοσιώνη συνέβαλε καθοριστικά στη διαμόρφωση της δημοσιογραφικής ταυτότητας του σταθμού, καλύπτοντας με επαγγελματισμό και υπευθυνότητα σημαντικά γεγονότα.
Η παρουσία της ως anchorwoman του κεντρικού δελτίου ειδήσεων του ΣΚΑΪ TV συνδέθηκε με κομβικές στιγμές της εσωτερικής και διεθνούς επικαιρότητας, αφήνοντας ισχυρό αποτύπωμα στο δημοσιογραφικό έργο του καναλιού. Η συμβολή της στην υψηλή αξιοπιστία του σταθμού και την εμπιστοσύνη του κοινού υπήρξε καίρια. Ξεχώρισε για την ακεραιότητα, το ήθος και το υψηλό επίπεδο της δημοσιογραφικής της κρίσης.
Ο Όμιλος ΣΚΑΪ εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες για την προσφορά της και της εύχεται κάθε επιτυχία στα επόμενα επαγγελματικά και προσωπικά της βήματα. Ο Όμιλος συνεχίζει δυναμικά την πορεία του, επενδύοντας στην ποιότητα της ενημέρωσης και ενισχύοντας διαρκώς την παρουσία του στο σύγχρονο τηλεοπτικό και ψηφιακό περιβάλλον», αναφέρεται χαρακτηριστικά ενώ ακολουθεί δήλωση του Γιάννη Αλαφούζου: «Στα 20 χρόνια παρουσίας της στο κανάλι του ΣΚΑΪ, η Σία Κοσιώνη αποτέλεσε ένα από τα πρόσωπα που συνδέθηκαν σταθερά με την ενημερωτική πορεία του σταθμού και με σημαντικές στιγμές της επικαιρότητας. Στη διάρκεια αυτών των χρόνων, κλήθηκε να διαχειριστεί ιδιαίτερα απαιτητικές ειδησεογραφικές συνθήκες, τις οποίες αντιμετώπισε πάντα με ψυχραιμία και αίσθηση ευθύνης. Την ευχαριστώ και της εύχομαι ολόψυχα καλή συνέχεια σε ό,τι επιλέξει να κάνει από εδώ και πέρα».
Η ανακοίνωση του ΣΚΑΪ
