Μπέσσυ Αργυράκη: Οι προσδοκίες μας για τον Ακύλα έχουν φτάσει στα ουράνια
Το Ferto είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόταν για τη Eurovision, σχολίασε η τραγουδίστρια για την ελληνική συμμετοχή
Μεγάλες είναι οι προσδοκίες της Μπέσσυς Αργυράκη για την εμφάνιση του Ακύλα στη Eurovision. Η τραγουδίστρια ανέφερε ότι το Ferto, με το οποίο η Ελλάδα θα διεκδικήσει μία θέση στον μεγάλο τελικό, είναι το κατάλληλο κομμάτι για τον Διαγωνισμό Τραγουδιού.
«Ήδη μας έχει φτάσει στα ουράνια ο Ακύλας. Οι προσδοκίες μας και οι προσμονές μας ελπίζω να εναρμονιστούν με ένα καλό αποτέλεσμα», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», το πρωί της Παρασκευής 8 Μαΐου.
Εκφράζοντας την άποψή της, η τραγουδίστρια υποστήριξε ότι ο Ferto είναι το ιδανικό κομμάτι για τη Eurovision. «Αυτό δηλαδή που του πρέπει, που του αξίζει και αυτό που πιστεύω. Πιστεύω ότι αυτό το τραγούδι είναι αυτό ακριβώς που χρειαζόταν για την Eurovision. Πιστεύω ότι από τον κόσμο θα πάει πάρα πολύ καλά. Τώρα από τις επιτροπές, που ‘ναι λίγο πιο συντηρητικές, έχουμε μια μικρή αγωνία», σχολίασε.
Εκτός από την ελληνική συμμετοχή όμως, κλήθηκε να κάνει και ένα σχόλιο για την εκπρόσωπο της Κύπρου, την Antigoni Buxton, με την ίδια να τονίζει πως θα έχει μία πολύ καλή πορεία στον διαγωνισμό. «Η Antigoni μας, που εκπροσωπεί φέτος την Κύπρο, είναι ένα εξαίρετο πλάσμα. Λαμπερό, με μια πολύ ωραία φωνή που πιστεύω ότι θα πάει πάρα πολύ καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
