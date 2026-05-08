Ελένη Καρακάση: Το YFSF είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που έχω κάνει, δεν το χαιρόμουν, όπως έπρεπε
Το είχα δει λάθος, τόνισε η ηθοποιός για τη συμμετοχή της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα
Ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει κληθεί να κάνει στη μέχρι τώρα πορεία της θεωρεί η Ελένη Καρακάση τη συμμετοχή της στο YFSF. Βιώνοντας υπερβολικό άγχος για τις εμφανίσεις της, η ηθοποιός δεν μπόρεσε να απολαύσει την παρουσία της στο τηλεοπτικό πρόγραμμα όσο θα ήθελε.
Η Ελένη Καρακάση ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», την Παρασκευή 8 Μαΐου, και μεταξύ άλλων μετέφερε την εμπειρία της από προηγούμενο κύκλο του YFSF, στο οποίο συμμετείχε ως διαγωνιζόμενη: «Η συμμετοχή μου στο YFSF είναι από τα δυσκολότερα πράγματα που έχω κάνει στη ζωή μου. Έχω ένα λάθος, που παίρνω τα πράγματα πάρα πολύ σοβαρά. Στην αρχή, λοιπόν, το είχα παρα-πάρει σοβαρά και είχα πάρα πολύ άγχος. Δεν το χαιρόμουν όπως έπρεπε και το είχα δει και λίγο λάθος».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 06:15
«Δηλαδή προσπαθούσα να κάνω τη μίμηση, ενώ δεν κάνεις μίμηση. Πρέπει να κάνεις την ενσάρκωση. Και ο ηθοποιός πρέπει να το πάρει από άλλο δρόμο. Είναι άνθρωποι που την έχουν πολύ εύκολα την μίμηση, εγώ δεν την έχω», πρόσθεσε στη συνέχεια η ηθοποιός.
Σύμφωνα με την ίδια, οι συμμετέχοντες πρέπει να αποστασιοποιούνται από τον καλλιτέχνη που τους ζητείται να μιμηθούν. «Οπότε μετά από δυο χρόνια, που ξαναέγινε το YFSF, ήμουν στη φάση της διδασκαλίας. Πρέπει να το μελετήσεις αποστασιοποιημένα, σαν να το βλέπεις πρώτη φορά το βίντεο, σαν να μην είσαι εσύ αυτός που θα κάνει το πρόσωπο», κατέληξε.
