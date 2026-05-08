Τηλεθέαση Πέμπτης 7.5.2026: Αναλυτικά τα ποσοστά των εκπομπών
Ποιες εκπομπές προτίμησαν οι τηλεθεατές - Ποια δελτία ειδήσεων επέλεξαν για την ενημέρωσή τους την Πέμπτη 7.5.2026

Δυναμικά κοινά (ηλικίες 18-54)
(%)		 Γενικό σύνολο τηλεθέασης
(%)
ΣΚΑΙ 6,6 9,8
ΑΝΤ1 9,3 10,3
ALPHA 15 15,7
STAR 9,9 9,1
MEGA 13,1 13,9
OPEN 5 6,2
ΕΡΤ1 3,3 4,6

Δείτε αναλυτικά τα νούμερα τηλεθέασης των τηλεοπτικών προγραμμάτων

ΠΟΛΥ ΠΡΩΙ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Σήμερα 10,6 20,3
ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα 2,7 4,7
ALPHA Happy Day 13,7 14,8
STAR Master Chef 3,6 2,8
MEGA Κοινωνία Ώρα Mega 18,2 20,7
OPEN Ώρα Ελλάδος 11,9 13,7
ΕΡΤ1 Νωρίς Νωρίς 4,7 2,1

ΠΡΩΙΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Αταίριαστοι 6,3 15,1
ΑΝΤ1 Το πρωινό 12 12,8
ALPHA Super Κατερίνα 7,6 11,2
STAR Breakfast@star 9,3 6,8
MEGA Buongiorno 12 11,7
OPEN  10 παντού 6 9,5
ΕΡΤ1 Πρωίαν σε Είδον 6,5 5,2

ΜΕΣΗΜΕΡΙΑΝΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΪ Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,8 5,6
ΑΝΤ1 Αποκαλύψεις 19,9 18,6
ALPHA Το σόι σου 19 18,9
STAR Αλήθειες με τη Ζήνα 7,3 8
MEGA Ντόλτσε Βίτα 11,3 9,6
OPEN Real View 1,9 1,8
ΕΡΤ1  ΠΟΠ μαγειρική 2,4 6

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΖΩΝΗ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ Ελληνική ταινία 4,3 5
ΑNT1 Κάτι ψήνεται 11,2 11,1
ALPHA Deal 12,5 17,2
STAR Cash or Trash 8 12,7
STAR Ο τροχός της τύχης 13 18,1
MEGA Live News 22 20,7
MEGA The Chase 20 17,9
OPEN Καθαρές κουβέντες 3,3 6,1
ΕΡΤ1 Στούντιο 4 6,7 9,2

ΔΕΛΤΙΑ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
ΣΚΑΙ ΣΚΑΪ Ειδήσεις 4 9,6
ANT1 ANT1 ΝEWS 5,4 6,2
ALPHA Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 14 15,3
STAR Star News 9,2 10,1
MEGA MEGA Γεγονότα 16,7 14,4
OPEN Open News 7,6 8,3
ΕΡΤ1 Κεντρικό δελτίο ειδήσεων 3,4 5,2

PRIME TIME

Δυναμικό
(%)		 Σύνολο
(%)
MEGA Έχω παιδιά 9,3 8,1
MEGA Μία νύχτα μόνο 10,7 17,3
MEGA Η γή της ελιάς 9,8 14,8
ALPHA Το σόι σου 27,2 26,5
ALPHA Άγιος Έρωτας 15,4 18,2
ALPHA Το σοίτι δίπλα στο ποτάμι 9,5 11,3
ΑΝΤ1 Ποιός θέλει να γίνει εκατομμυριούχος 8,5 11,7
ANT1 Pre Game 4,6 4,5
ANT1 Ποδόσφαιρο 8,8 11,2
STAR Master Chef 15,9 12,2
STAR Ξένη ταινία  8,9 7,1
OPEN  Ο πιο αδύναμος κρίκος 4,6 5,1
OPEN  Ξένη ταινία 6,2 6
OPEN  Ντοκιμαντέρ 2,8 3,9
ΕΡΤ 1 Ηλέκτρα 2,5 8,8
ΕΡΤ 1 Ελληνική ταινία 2,9 4,4
ΕΡΤ 1 Στην πίεση 2,5 1,6
ΣΚΑΪ Survivor 9,7 11,5
ΣΚΑΪ Νόμος και τάξη 4,6 5,4
