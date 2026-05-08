Ηρώ Λούπη: Στη σειρά «Βέρα στο δεξί» δούλευα τόσες ώρες που το βράδυ κοιμόμουν στο καμαρίνι
Δεν προλάβαινα να πάω σπίτι μου, εξήγησε η ηθοποιός
Στην εποχή που πρωταγωνιστούσε στην καθημερινή σειρά «Βέρα στο δεξί» ανέτρεξε η Ηρώ Λούπη, θυμούμενη τα πολύωρα γυρίσματα. Ήταν τέτοιος ο όγκος της δουλειάς, εξήγησε η ηθοποιός, που πολλές φορές δεν προλάβαινε να επιστρέψει στο σπίτι. Έτσι, κατέληγε να κοιμάται το βράδυ στο καμαρίνι. Αυτή, όπως είπε, ήταν μία δουλειά που υπήρξε καθοριστική τόσο για εκείνη όσο και για τις συμπρωταγωνίστριές της.
Η Ηρώ Λούπη θυμήθηκε τη συμμετοχή της στη «Βέρα στο δεξί» κατά τη διάρκεια συνέντευξής της στην εκπομπή «Buongiorno», την Παρασκευή 8 Μαΐου, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήταν μια δουλειά που μας καθόρισε όλες, και εμένα και τη Μαριάννα Τουμασάτου και την Ελισάβετ Μουτάφη και την Κάτια Δανδουλάκη. Δουλεύαμε πάρα πολλές ώρες. Εγώ κοιμόμουν και στο καμαρίνι, κοιμόμουν το βράδυ εκεί με τον νυχτοφύλακα γιατί δεν προλάβαινα να πάω σπίτι μου και να γυρίσω».
Μιλώντας για τη συνολική της πορεία στον χώρο της υποκριτικής, η ηθοποιός διευκρίνισε πως αυτό που την ενδιέφερε πάνω απ' όλα ήταν η δημιουργικότητα. «Σαν άνθρωπος προσπάθησα πάντοτε στη δουλειά μου να είμαι δημιουργική και όχι παραγωγική. Είχα την τύχη να είμαι και εκφωνήτρια ραδιοφωνικών σποτ. Έκανα μεταγλώττιση πιο μικρή και άλλα πράγματα που είχα κάποια οικονομική άνεση. Έκανα κάποιες πιο αυστηρές επιλογές. Δεν ήταν θέμα επιβίωσης για μένα αυτή καθαυτή η δουλειά», πρόσθεσε.
