UFO και στην Ελλάδα είδαν Αμερικανοί πιλότοι - Δεκάδες αρχεία στη δημοσιότητα από το αμερικανικό Πεντάγωνο, βίντεο και φωτογραφίες
Τι λένε τα αρχεία για περιστατικά στην ενδοχώρα και το Αιγαίο - Τα αρχεία για τις θεάσεις σε όλο τον κόσμο ξεπερνούν τα 160 και ορισμένα είναι έως και 80 ετών - Τι είδε η αποστολή του Apollo 17 στη Σελήνη
Αναφορές ακόμη και από την Ελλάδα συμπεριλαμβάνονται στα δεκάδες αρχεία σχετικά με UFO που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στο πλαίσιο δέσμευσής του για ενημέρωση της κοινής γνώμης σχετικά με τα Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα «Unidentified Anomalous Phenomena» (UAP), ή αλλιώς UFO (αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα) όπως λέγονταν παλαιότερα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αρχική δημοσιοποίηση αφορά «νέα, ποτέ πριν δημοσιοποιημένα» αρχεία για αγνώστου ταυτότητας ιπτάμενα αντικείμενα και η προσπάθεια αποδίδεται σε συνεργασία του Λευκού Οίκου, του Γραφείου του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, του Υπουργείου Ενέργειας, του All-domain Anomaly Resolution Office (AARO), της NASA, του FBI και πρόσθετων υπηρεσιών της κοινότητας πληροφοριών.
Η συλλογή, όπως αναφέρεται, θα φιλοξενείται στη διεύθυνση WAR.GOV/UFO, ενώ επισημαίνεται ότι θα ακολουθήσουν και άλλα αρχεία «σε κυλιόμενη βάση». Σημειώνεται ότι σε αυτή περιλαμβάνονται αρχεία έως και 80 ετών.
Ανάμεσα σε αυτά που ξεχωρίζουν είναι βίντεο που έρχονται στο φως της δημοσιότητας από το Αιγαίο και θεάσεις αγνώστων αντικειμένων από Αμερικανούς πιλότους.
Δείτε βίντεο από περιστατικό τον Οκτώβριο του 2023:
00:02: Ο αισθητήρας περιορίζει το οπτικό του πεδίο για να εστιάσει σε μια περιοχή με έντονη αντίθεση κοντά στο κέντρο της οθόνης.
00:03-00:19: Ο αισθητήρας παρακολουθεί την περιοχή με έντονη αντίθεση καθώς αυτή κινείται με φόντο τη θάλασσα.
00:20: Καθώς το φόντο μεταβαίνει από κυρίως νερό σε ξηρά, η περιοχή με έντονη αντίθεση γίνεται δυσδιάκριτη.
Δείτε ΕΔΩ την αναφορά του υπ. Πολέμου των ΗΠΑ
Όπως αναφέρει στην περιγραφή το υπουργείο Πολέμου των ΗΠΑ πρόκειται για περιστατικό που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2024, όταν και ο πιλότος περιέγραφε το UAP ως «διαμαντοειδές» και κινούμενο με ταχύτητα περίπου 800 χλμ/ώρα. Ο παρατηρητής ανέφερε επίσης ότι το UAP ήταν ανιχνεύσιμο μόνο μέσω αισθητήρα υπέρυθρων μικρού μήκους κύματος (SWIR).
Δείτε βίντεο από τον Ιανουάριο του 2024:
Δείτε ΕΔΩ την αναφορά του υπ. Πολέμου των ΗΠΑ
Η περιγραφή του βίντεο βάσει της αναφοράς:
00:04: Μια περιοχή με αντίθεση γίνεται διακριτή σε σχέση με το φόντο στο κέντρο του δεξιού πλαισίου.
00:10: Η οθόνη μεταβαίνει σε προβολή πλήρους οθόνης της ροής SWIR για καλύτερη εστίαση στην περιοχή με αντίθεση.
00:55: Η περιοχή αντίθεσης παραμένει γενικά στο κέντρο του οπτικού πεδίου του αισθητήρα. Η περιοχή αντίθεσης μοιάζει οπτικά με ένα ανεστραμμένο δάκρυ με μια κάθετα γραμμική μάζα να κρέμεται από κάτω.
00:56: Ο χειριστής αλλάζει τη λειτουργία του αισθητήρα στο ορατό φάσμα, με αποτέλεσμα το αντικείμενο να χάνεται στο φόντο.
00:57-01:05: Ο χειριστής αλλάζει τη λειτουργία του αισθητήρα σε SWIR (Black-Hot), αλλά δεν εντοπίζει εκ νέου την περιοχή αντίθεσης.
Δείτε βίντεο από περιστατικό τον Οκτώβριο του 2023:
Δείτε ΕΔΩ την αναφορά του υπ. Πολέμου των ΗΠΑ
Η περιγραφή του βίντεο βάσει της αναφοράς:
00:04: Μια περιοχή με αντίθεση εισέρχεται στο οπτικό πεδίο του αισθητήρα από το κάτω αριστερό τέταρτο της οθόνης.
00:07-00:19: Η περιοχή με αντίθεση κινείται οριζόντια εμπρός-πίσω στο οπτικό πεδίο, καθώς ο αισθητήρας κάνει πανοραμική κίνηση για να την παρακολουθήσει.
01:00-02:01: Ο αισθητήρας επισημαίνει την περιοχή αντίθεσης με ένα μπλε σταυρόνημα, συγχρονίζοντας την κίνησή του με τη σχετική θέση της περιοχής αντίθεσης.
02:02-02:21: Ο αισθητήρας ενεργοποιεί ένα φίλτρο αντίθεσης για να διαφοροποιήσει καλύτερα την περιοχή αντίθεσης από το φόντο.
02:22: Η περιοχή αντίθεσης γίνεται μη ορατή από το φόντο και το σταυρόνημα χάνει την εστίασή του.
02:27-02:57: Αφού χάσει την εστίαση, ο αισθητήρας αλλάζει γρήγορα τα επίπεδα ζουμ και τα όρια αντίθεσης.
Οι αναφορές στην Ελλάδα
Άλλες θεάσεις στην ΕλλάδαΤο κάτωθι έγγραφο είναι μια Έκθεση Αποστολής (MISREP), του αμερικανικού στρατού για την καταγραφή των περιστάσεων που περιβάλλουν τις επιχειρήσεις του από την Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2024.
Ένας χειριστής των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων ανέφερε ότι παρατήρησε ένα UAP, εκτιμώντας την ταχύτητά του σε «περίπου 434 κόμβους (800 χιλιόμετρα/ώρα)». Ο παρατηρητής περιέγραψε το UAP ως διαμαντοειδές, με έναν ανιχνευτή που δεν πραγματοποιούσε ελιγμούς στο κάτω μέρος. Ο παρατηρητής σημείωσε ότι το UAP ήταν ορατό μόνο όταν παρατηρούνταν μέσω ενός ενσωματωμένου αισθητήρα βραχέων κυμάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας (SWIR). Ο παρατηρητής ανέφερε ότι το συμβάν διήρκεσε περίπου δύο λεπτά.
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά
Αναφορά για θέαση αντικειμένου από τον Οκτώβριο του 2023 στο Αιγαίο
Κάντε κλικ ΕΔΩ για να διαβάσετε ολόκληρη την αναφορά
Βίντεο από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα:
Το 2023, στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, ανιχνεύθηκε από ραντάρ ένα άγνωστο ιπτάμενο αντικείμενο με ακανόνιστη πορεία και σχήματος με οκτάκωνου αστεριού.
Ένα από τα αποκαλυπτόμενα έγγραφα περιλαμβάνει την καταγραφή των επικοινωνιών των χειριστών της Apollo 17, οι οποίοι περιέγραψαν τα άγνωστα φαινόμενα που παρατήρησαν κατά τη διάρκεια της αποστολής τους.
«Τώρα έχουμε μερικά πολύ φωτεινά σωματίδια ή θραύσματα που περνούν από δίπλα καθώς κινούμαστε», ανέφερε ένας χειριστής στο κέντρο ελέγχου. «Ρότζερ. Κατανοητό», απάντησε το κέντρο. «Υπάρχει μια μεγάλη ομάδα από μεγάλα αντικείμενα στο παράθυρό μου κάτω εκεί – απλώς φωτεινά. Φαίνεται σαν την Ημέρα της Ανεξαρτησίας από το παράθυρο του Ρον», πρόσθεσε άλλος χειριστής.
Μία εικόνα αρχείου από την αποστολή Απόλλο 17 στη Σελήνη το 1972 όπου διακρίνονται στο άνω δεξί μέρος της εικόνας τρία φωτεινές ενδείξεις πάνω από το σεληνιακό τοπίο.
Εικόνες που περιλαμβάνονται στην πρώτη «φουρνιά» των δημοσιεύσεων:
Η ανακοίνωση αναφέρει ακόμη ότι οι πολίτες «μπορούν πλέον να έχουν άμεση πρόσβαση» σε αποχαρακτηρισμένα αρχεία UAP, «χωρίς να απαιτείται διαβάθμιση», και ότι το υλικό έχει ελεγχθεί για λόγους ασφαλείας, παρ’ ότι «πολλά» από τα έγγραφα «δεν έχουν ακόμη αναλυθεί» ως προς την ερμηνεία των «ανωμαλιών».
Ο υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ αναφέρει: «Το Υπουργείο Πολέμου είναι σε πλήρη ευθυγράμμιση με τον Πρόεδρο Τραμπ για να φέρει πρωτοφανή διαφάνεια σχετικά με την κατανόηση της κυβέρνησής μας για τα Μη Ταυτοποιημένα Ανώμαλα Φαινόμενα. Αυτά τα αρχεία, κρυμμένα πίσω από διαβαθμίσεις, τροφοδοτούσαν επί μακρόν δικαιολογημένες εικασίες — και ήρθε η ώρα ο αμερικανικός λαός να τα δει με τα δικά του μάτια. Αυτή η δημοσιοποίηση αποχαρακτηρισμένων εγγράφων αποδεικνύει τη γνήσια δέσμευση της κυβέρνησης Τραμπ για πρωτοφανή διαφάνεια».
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης δύο φωτογραφίες από το FBI που δείχνουν UAP σε συνδυασμό με αμερικανικά αεροσκάφη, τραβηγμένες την Πρωτοχρονιά του 1999.
Λίγες μέρες αργότερα, ο Τραμπ ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Truth Social ότι θα αποχαρακτηρίσει αρχεία σχετικά με το θέμα.
«Βασισμένος στο τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε, θα κατευθύνω τον Υπουργό Πολέμου και άλλες αρμόδιες Υπηρεσίες και Υπουργεία να αρχίσουν τη διαδικασία ταυτοποίησης και δημοσιοποίησης των κυβερνητικών αρχείων σχετικά με τους εξωγήινους και τη ζωή εκτός της Γης, τα άγνωστα αεροπορικά φαινόμενα (UAP), τα άγνωστα ιπτάμενα αντικείμενα (UFO) και κάθε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με αυτά τα εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά ζητήματα. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική!» έγραψε.
Διάφοροι επικεφαλής υπηρεσιών σχολίασαν τη δημοσιοποίηση, χαρακτηρίζοντας την ως ένα πρωτοφανές βήμα διαφάνειας.
«Το Υπουργείο Πολέμου είναι σε πλήρη συμφωνία με τον Πρόεδρο Τραμπ για να φέρουμε πρωτοφανή διαφάνεια όσον αφορά την κατανόηση της κυβέρνησής μας για τα Άγνωστα Ανωμαλικά Φαινόμενα», δήλωσε ο Υπουργός Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ.
Η Διευθύντρια της Υπηρεσίας Εθνικών Πληροφοριών, Τούλσι Γκάμπαρντ, προσέθεσε ότι «η διαφάνεια για τη γνώση της κυβέρνησης σχετικά με τα άγνωστα ανωμαλικά φαινόμενα έχει ζητηθεί εδώ και καιρό από τον αμερικανικό λαό». «Υπό την ηγεσία του Προέδρου Τραμπ, το Γραφείο του Διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών συντονίζει ενεργά τις προσπάθειες αποχαρακτηρισμού με το Υπουργείο Πολέμου για να διασφαλίσει μια προσεκτική, ολοκληρωμένη και πρωτοφανή ανασκόπηση των αρχείων μας για να παρέχει στον αμερικανικό λαό τη μέγιστη διαφάνεια», πρόσθεσε.
Ο Διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, δήλωσε: «Το FBI είναι περήφανο που στέκεται δίπλα στον Πρόεδρο Τραμπ και τους διακυβερνητικούς συνεργάτες μας σε αυτή την ιστορική δημοσιοποίηση των αρχείων UAP. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο αμερικανικός λαός έχει απεριόριστη πρόσβαση σε αποχαρακτηρισμένα κυβερνητικά αρχεία σχετικά με τα Άγνωστα Ανωμαλικά Φαινόμενα — ένα επίπεδο διαφάνειας που καμία προηγούμενη διοίκηση δεν έχει προσφέρει».
Ο Διοικητής της NASA, Τζάρεντ Ισαάκμαν, δήλωσε επίσης: «Επαινώ την προσπάθεια του Προέδρου Τραμπ να φέρει περισσότερη διαφάνεια στον αμερικανικό λαό σχετικά με τα άγνωστα ανωμαλικά φαινόμενα».
Τα αρχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το υπ. Πολέμου των ΗΠΑΣτην ενημέρωση υπογραμμίζεται ότι η δημοσιοποίηση ακολουθεί οδηγία του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την έναρξη της διαδικασίας «εντοπισμού και αποχαρακτηρισμού» κυβερνητικών φακέλων που σχετίζονται με UAP «στο ενδιαφέρον της πλήρους διαφάνειας».
Η κόντρα Ομπάμα με Τραμπ για τα UFOΣτις αρχές Φεβρουαρίου, ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπαράκ Ομπάμα, σε συνέντευξή του σε podcaster, ανέφερε ότι οι εξωγήινοι είναι πραγματικοί, με τον δημοσιογράφο του Fox News, Πίτερ Ντούσι, να ρωτά απευθείας τον Τραμπ για την ύπαρξή τους. «Έδωσε εμπιστευτικές πληροφορίες. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό», είπε ο Τραμπ για τον Ομπάμα. «Δεν ξέρω αν είναι πραγματικοί ή όχι. Μπορώ να σας πω πως έδωσε εμπιστευτικές πληροφορίες. Δεν έπρεπε να το κάνει αυτό – έκανε ένα μεγάλο λάθος».
