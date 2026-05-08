Η Ryanair ανακοίνωσε την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη από τον Οκτώβριο

Ο κ. Mc Guinness κατηγόρησε τη Fraport Greece «για μονοπώλιο και για αύξηση των χρεώσεων από το 2019 στην Ελλάδα κατά 66%. Είναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και από τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την στιγμή στις αερομεταφορές στην Ευρώπη. Δε θέλουμε μείωση χρεώσεων μόνο για τη Ryanair αλλά για όλες τις αεροπορικές. Το σημείο κλειδί είναι οι χρεώσεις της Fraport και είναι γεγονός ότι είναι πάνω κατά 66% έναντι του 2019 και αυτή την στιγμή υπάρχει μεγάλο θέμα ανταγωνιστικότητας των αεροδρομίων σε όλη την Ευρώπη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ αεροδρομίων, αγορών και προορισμών είναι αυτή την στιγμή πολύ μεγάλος και πρέπει να είναι αντίστοιχες και οι χρεώσεις. Το δυστύχημα είναι ότι όλες οι αποφάσεις της Fraport λαμβάνονται στη Γερμανία και όχι στην Ελλάδα».



Οι χρεώσεις στην Ελλάδα δεν είναι πλέον βιώσιμες υπό αυτό το καθεστώς και γι’ αυτό στρεφόμαστε σε άλλα αεροδρόμια που είναι πιο ανταγωνιστικά, δήλωσε ο ίδιος.







Δεν πρόκειται να πετάμε στα Χανιά τη χειμερινή περίοδο. Δεν είναι κάτι που θέλουμε να κλείνουμε βάσεις και δεν είναι πρόθεσή μας.



Στο ερώτημα αν οι δύο πλευρές έκατσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο COO της Ryanair ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει διαπραγμάτευση μέχρι στιγμής των δύο πλευρών κι ότι η Fraport απλά γνωστοποίησε τις χρεώσεις για την επόμενη χειμερινή περίοδο».



Την παύση λειτουργίας της βάσης της στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026 ανακοίνωσε η Ryanair . Η βάση εξυπηρετείτης εταιρείας. Παράλληλα, ανακοινώθηκε και η μείωση της χωρητικότητας στογια τον χειμώνα του 2026, καθώς και το κλείσιμο των βάσεων για τον χειμώνα σε Ηράκλειο και Χανιά.Η απόφαση αυτή θα οδηγήσει σε(-45%) και 12 δρομολογίων για τη χειμερινή περίοδο του 2026, σύμφωνα με την εταιρεία.Συγκεκριμένα η ιρλανδική low cost αεροπορική μειώνει τη χωρητικότητα στη Θεσσαλονίκη κατά 60% και κατά 22% στην Αθήνα για τον ερχόμενο χειμώνα, όπως ανακοίνωσε ο Chief Commercial Officer Jason Mc Guinness, θέτοντας μάλιστα θέμα ανταγωνιστικότητας της ελληνικής αγοράς και των ελληνικών αεροδρομίων, με ευθείες βολές και στη Fraport Greece, διαχειρίστρια του αεροδρομίου «Μακεδονία».Ο κ. Mc Guinness κατηγόρησε τη Fraport GreeceΕίναι αποκομμένη από την πραγματικότητα και από τις συνθήκες που επικρατούν αυτή την στιγμή στις αερομεταφορές στην Ευρώπη. Δε θέλουμε μείωση χρεώσεων μόνο για τη Ryanair αλλά για όλες τις αεροπορικές. Το σημείο κλειδί είναι οι χρεώσεις της Fraport και είναι γεγονός ότι είναι πάνω κατά 66% έναντι του 2019 και αυτή την στιγμή υπάρχει μεγάλο θέμα ανταγωνιστικότητας των αεροδρομίων σε όλη την Ευρώπη. Ο ανταγωνισμός μεταξύ αεροδρομίων, αγορών και προορισμών είναι αυτή την στιγμή πολύ μεγάλος και πρέπει να είναι αντίστοιχες και οι χρεώσεις. Το δυστύχημα είναι ότι όλες οι αποφάσεις της Fraport λαμβάνονται στη Γερμανία και όχι στην Ελλάδα».Οι χρεώσεις στην Ελλάδα δεν είναι πλέον βιώσιμες υπό αυτό το καθεστώς και γι’ αυτό στρεφόμαστε σε άλλα αεροδρόμια που είναι πιο ανταγωνιστικά, δήλωσε ο ίδιος.Εμείς θέλουμε να μεγάλωσουμε στην Ελλάδα και να λύσουμε το θέμα της εποχικότητας ωστόσο δεν μπορούμε να επιχειρούμε με αυτά τα δεδομένα.Δεν πρόκειται να πετάμε στα Χανιά τη χειμερινή περίοδο. Δεν είναι κάτι που θέλουμε να κλείνουμε βάσεις και δεν είναι πρόθεσή μας.Στο ερώτημα αν οι δύο πλευρές έκατσαν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο COO της Ryanair ανέφερε ότι δεν έχει υπάρξει διαπραγμάτευση μέχρι στιγμής των δύο πλευρών κι ότι η Fraport απλά γνωστοποίησε τις χρεώσεις για την επόμενη χειμερινή περίοδο».Επισημαίνεται εδώ ότι από πλευράς της Fraport επισημαίνεται ότι δεν έχει υπάρξει αναπροσαρμογή χρεώσεων, ότι αυτές προβλέπονται στην αρχική σύμβαση παραχώρησης του 2016 και αντιστοιχούν σε ετήσια βάση στο 90% της αύξησης του πληθωρισμού.Η Ryanair, η Νο1 αεροπορική εταιρεία της Ευρώπης, ανακοίνωσε σήμερα (Πέμπτη 8 Μαΐου) το κλείσιμο της βάσης της με τρία αεροσκάφη στη Θεσσαλονίκη για τη χειμερινή περίοδο του 2026, γεγονός που θα οδηγήσει σε απώλεια 700.000 θέσεων (-45%) και 12 δρομολογίων.Η σημαντική αυτή μείωση της χειμερινής συνδεσιμότητας αποδίδεται, σύμφωνα με την εταιρεία, στο υψηλό κόστος των τελών που επιβάλλουν η Fraport Greece και το αεροδρόμιο Αθηνών.





Παρότι η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση κατά 75% του Τέλους Ανάπτυξης Αεροδρομίων από τον Νοέμβριο του 2024, η Ryanair υποστηρίζει ότι αρκετά ελληνικά αεροδρόμια – κυρίως όσα διαχειρίζεται η Fraport Greece – δεν πέρασαν τη μείωση αυτή στους επιβάτες, αλλά διατήρησαν τα υψηλά τέλη.



Η εταιρεία σημειώνει ότι τα αεροδρόμια στην Ελλάδα δεν είναι πλέον ανταγωνιστικά κατά τους χειμερινούς μήνες και αναφέρει πως θα μεταφέρει αεροσκάφη και επενδύσεις σε χώρες όπως η Αλβανία, η περιφερειακή Ιταλία και η Σουηδία.



Οι αλλαγές στο πρόγραμμα της Ryanair για τον χειμώνα του 2026 περιλαμβάνουν:



Απομάκρυνση 3 αεροσκαφών από τη βάση της Θεσσαλονίκης (επένδυση ύψους 300 εκατ. δολαρίων)



Μείωση 700.000 θέσεων (-45% σε σχέση με τον χειμώνα 2025)



Κατάργηση 12 δρομολογίων:



Θεσσαλονίκη προς Βερολίνο

Χανιά

Φρανκφούρτη-Χαν

Γκέτεμποργκ

Ηράκλειο

Νίντερραϊν

Πόζναν

Στοκχόλμη

Βενετία-Τρεβίζο

Ζάγκρεμπ

καθώς και Αθήνα–Μιλάνο Μπέργκαμο και Χανιά–Πάφος



Κλείσιμο των βάσεων σε 2 αεροδρόμια: Χανιά και Ηράκλειο Η Ryanair δήλωσε επίσης ότι είχε προτείνει στην ελληνική κυβέρνηση ένα σχέδιο ανάπτυξης με στόχο τη μεταφορά 12 εκατομμυρίων επιβατών ετησίως και την προσθήκη 50 νέων δρομολογίων μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειωθούν τα αεροδρομιακά τέλη.



Ο εμπορικός διευθυντής της Ryanair, Jason McGuinness, δήλωσε ότι η εταιρεία «λυπάται για το κλείσιμο της βάσης της Θεσσαλονίκης», προσθέτοντας πως η πόλη και η περιφέρεια θα υποστούν σημαντικό πλήγμα, καθώς η Ryanair παρείχε μεγάλο μέρος της διεθνούς αεροπορικής συνδεσιμότητας της Θεσσαλονίκης κατά τη χειμερινή περίοδο.