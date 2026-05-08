Λένα Ζευγαρά: Ο Βασίλης Καρράς μας δίδαξε να είμαστε άνθρωποι, ήμουν ένα από τα νέα παιδιά που αγκάλιασε
Η τραγουδίστρια έκανε μία αναφορά στον αείμνηστο συνάδελφό της
Μια αναφορά στον Βασίλη Καρρά έκανε η Λένα Ζευγαρά, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της τραγουδιού σε στίχους του αείμνηστου τραγουδιστή. Η συνάδελφός του τόνισε ότι διδάχτηκε από εκείνον να είναι άνθρωπος, σημειώνοντας παράλληλα πως αγκάλιαζε τους νέους καλλιτέχνες που έκαναν τα πρώτα τους βήματα στο τραγούδι, όπως έκανε και με εκείνη.
«Είναι ένα τραγούδι που το βρήκε ένας συνθέτης φίλος μου μέσα στους θησαυρούς του. Θα λέγεται “Κορμί Ενοικιαζόμενο”. Είναι πολύ συγκινητικό. Ο Βασίλης Καρράς μας δίδαξε να είμαστε άνθρωποι. Αγκάλιαζε τα νέα παιδιά. Ήμουν ένα από τα νέα παιδιά που αγκάλιασε», είπε η Λένα Ζευγαρά στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», την Παρασκευή 8 Μαΐου.
Μεταξύ άλλων, η Λένα Ζευγαρά ρωτήθηκε για το πώς στέκεται απέναντι σε απρόοπτα περιστατικά, όταν βρίσκεται πάνω στη σκηνή. Όπως εξήγησε, προσπαθεί να δείχνει κατανόηση στους θαμώνες, σκεπτόμενη ότι έρχονται να διασκεδάσουν στο μαγαζί που εμφανίζεται για να αφήσουν πίσω τα προβλήματά τους.
«Είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάποια απρόοπτα, με χαμόγελο γιατί οι άνθρωποι που βρίσκονται από κάτω εκδηλώνονται με διάφορους τρόπους. Έρχονται σε εμάς για να ξεχάσουν τα προβλήματά τους, οπότε πρέπει να είσαι και λίγο επιεικής και να χαμογελάς. Πολλές φορές πήγαν να ξεπεραστούν τα όρια, αλλά δεν το παίρνω στα σοβαρά», σημείωσε χαρακτηριστικά.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
