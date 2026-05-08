Η Άννα Μαρία Βέλλη παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον σύντροφό της, δείτε φωτογραφίες

Με πολιτικό γάμο παντρεύτηκε η Άννα Μαρία Βέλλη τον σύντροφό της, Άκη Σβολάκη. Η Youtuber είχε αποκαλύψει τον περασμένο Ιανουάριο, με ένα βίντεο στο κανάλι της , ότι πρόκειται να επισημοποιήσουν τη σχέση τους, δείχνοντας μάλιστα το μονόπετρο που της είχε προσφέρει ο αγαπημένος της. Είχε αναφέρει τότε επίσης ότι είχαν επιλέξει να παντρευτούν στο δημαρχείο.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 8 Μαΐου η Άννα Μαρία Βέλλη δημοσίευσε φωτογραφίες

από τον γάμο

στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Φορώντας το νυφικό της και κρατώντας την ανθοδέσμη φωτογραφήθηκε με τον σύζυγο της και με τα αγαπημένα τους πρόσωπα που βρέθηκαν στο πλευρό τους. Σε ένα από τα στιγμιότυπα οι νεόνυμφοι απαθανατίζονται να ανταλλάσσουν ένα φιλί, ενώ δείχνουν προς τον φωτογραφικό φακό τις βέρες.