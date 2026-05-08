Η Λάιβλι κατέληξε σε συμβιβασμό με τον Μπαλντόνι επειδή φοβόταν να καταθέσει στη δίκη, υποστηρίζει ο δικηγόρος του
Αυτό θα την υποχρέωνε να πει την αλήθεια, ισχυρίζεται η πλευρά του ηθοποιού
Ο δικηγόρος του Τζάστιν Μπαλντόνι υποστήριξε ότι η Μπλέικ Λάιβλι κατέληξε σε συμβιβασμό με τον συμπρωταγωνιστή και σκηνοθέτη της στο «It Ends With Us», επειδή φοβόταν να καταθέσει στη δίκη για την πολύκροτη υπόθεσή τους.
«Ένας από τους λόγους για τους οποίους η Μπλέικ κατέληξε σε συμβιβασμό είναι επειδή φοβόταν να ανέβει στο εδώλιο του μάρτυρα στη δίκη», δήλωσε ο Μπράιαν Φρίντμαν στο TMZ την Πέμπτη 7 Μαΐου. «Δεν ήθελε να βρεθεί αντιμέτωπη με αντεξέταση από κανέναν, επειδή αυτό θα την υποχρέωνε να πει την αλήθεια», υποστήριξε.
Συνέχισε λέγοντας: «Η Μπλέικ είπε ψέματα ότι ζήτησε από τη Sony να καταστρέψει τα dailies. Είπε ψέματα ότι δεν ζήτησε ποτέ από τη συγγραφέα του “It Ends With Us”, Κολίν Χούβερ, να κάνει unfollow τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Στην κατάθεσή της, η Κολίν είπε ότι η Μπλέικ της ζήτησε να τον κάνει unfollow. Και υπήρχαν κι άλλα ψέματα».
Ο Μπράιαν Φρίντμαν προχώρησε στους παραπάνω ισχυρισμούς, ενώ η Λάιβλι συνεχίζει να ζητά αμοιβές για τους δικηγόρους της και αποζημιώσεις που συνδέονται με την ανταγωγή ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων του Μπαλντόνι εναντίον της που όμως απορρίφθηκε τον περασμένο Ιούνιο.
Τα σχόλια του Φρίντμαν, όμως, δεν σταμάτησαν εκεί, καθώς ο δικηγόρος συνέχισε εξαπολύοντας επίθεση κατά της 38χρονης ηθοποιού για την έκβαση της σκληρής νομικής διαμάχης των δύο πλευρών, που διήρκεσε 18 μήνες. «Η ουσία είναι ότι η Μπλέικ κατέθεσε αξίωση για 300 εκατομμύρια δολάρια και τελικά δεν πήρε τίποτα», υποστήριξε. «Αν αυτό είναι ηχηρή νίκη, τότε πώς μοιάζει η ήττα;».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Αν το κάνει αυτό για τους επιζώντες σεξουαλικής κακοποίησης, σεξουαλικής παρενόχλησης και αντιποίνων, όπως λέει, τότε γιατί δεν ανεβαίνει στο εδώλιο στη δίκη για να το αποδείξει στον κόσμο; Μια δίκη θα αποκάλυπτε τα ψέματά της και ολόκληρη τη δυσφημιστική εκστρατεία για την οποία μιλούσε στις συνεντεύξεις που έδωσε». Σε απάντηση, η ομάδα της Λάιβλι δήλωσε στο TMZ ότι μάλλον ο Μπαλντόνι «δεν είναι πλέον “εκστασιασμένος” με τον συμβιβασμό».
Οι δύο πλευρές κατέληξαν σε συμβιβασμό, δύο εβδομάδες πριν η υπόθεση οδηγηθεί σε δίκη στις 18 Μαΐου και έναν μήνα αφότου δικαστής απέρριψε 10 από τις 13 αξιώσεις της Λάιβλι κατά του Μπαλντόνι.
