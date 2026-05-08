Υπό παρακολούθηση δύο άτομα στο Νιού Τζέρσεϊ που φέρεται να ήρθαν σε επαφή με κρούσμα χανταϊού
Δύο άτομα στο Νιου Τζέρσεϊ βρίσκονται υπό παρακολούθηση, καθώς ενδέχεται να έχουν έρθει σε επαφή με άτομο που έχει μολυνθεί από χανταϊό.

Ειδικότερα, το Υπουργείο Υγείας του Νιου Τζέρσεϊ ανακοίνωσε την Παρασκευή (8/5) ότι τα δύο αυτά άτομα δεν επέβαιναν στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, αλλά ίσως ήρθαν σε επαφή με επιβάτες του κατά τη διάρκεια ταξιδιού τους στο εξωτερικό.

Μέχρι στιγμής  κανένα από τα δύο άτομα δεν παρουσιάζει κάποιο σύμπτωμα που να υποδηλώνει λοίμωξη από χανταϊό, τόνισε το υπουργείο.

Οι αρχές δήλωσαν ότι δεν θα δημοσιοποιήσουν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο διαμονής των δύο κατοίκων στο Νιου Τζέρσεϊ, ούτε άλλα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους, προκειμένου να προστατευθεί η ιδιωτική τους ζωή.

«Προς το παρόν, ο κίνδυνος για το ευρύ κοινό στο Νιου Τζέρσεϊ παραμένει πολύ χαμηλός. Δεν έχουν εντοπιστεί τρέχουσες περιπτώσεις χανταϊού στην πολιτεία και δεν υπάρχει ιστορικό επιβεβαιωμένης περίπτωσης χανταϊού στο Νιου Τζέρσεϊ», επεσήμανε το υπουργείο υγείας της πολιτείας.

Το υπουργείο υγείας ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις τοπικές υγειονομικές αρχές για την παρακολούθηση των ταξιδιωτών που επιστρέφουν, ως προληπτικό μέτρο.
