Αθηνά Οικονομάκου και Μπρούνο Τσερέλα: Η αναγγελία του γάμου τους
Το ζευγάρι θα παντρευτεί στην Αττική, παρά τα ρεπορτάζ που ήθελαν τον γάμο να γίνεται στην Πάρο
Στην Αττική θα παντρευτούν τελικά η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα. Ρεπορτάζ ήθελαν τον γάμο του ζευγαριού να πραγματοποιείται στην Πάρο. Σύμφωνα όμως με την αναγγελία του γάμου της ηθοποιού και του συντρόφου της, που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολίτης της Χίου», η τελετή δεν θα γίνει εκεί.
Πιο συγκεκριμένα η αγγελία, την οποία έφερε στο φως της δημοσιότητας το Espressonews, αναφέρει: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα είναι ζευγάρι εδώ και δύο χρόνια περίπου. Σε πρόσφατη συνέντευξή του εκείνος περιέγραψε το σκηνικό της γνωριμίας τους, υποστηρίζοντας πως ήταν το πεπρωμένο τους.
Συγκεκριμένα, είχε αναφέρει στο vidcast «Game on»: «Μοιάζει σαν να είναι το πεπρωμένο μας. Μια μέρα ήμουν στην Αθήνα και έβλεπα τηλεόραση, έψαχνα μουσική γιατί δεν καταλάβαινα τίποτα στα ελληνικά. Και έπεσα πάνω σε μια συνέντευξη και έγραφε "Αθηνά Οικονομάκου". Δεν μπορούσα να το διαβάσω και το έβαλα στο Google Translate. Μετά από 20 ημέρες της έστειλα μήνυμα, την ρώτησα πώς είναι, ότι είδα το προφίλ της, τη ζωή της, τα παιδιά της. Ξεκινήσαμε να μιλάμε φυσιολογικά και μετά από 4 μήνες που μιλούσαμε, γνωριστήκαμε από κοντά. Από εκείνη τη στιγμή και έπειτα, όλα ήταν πολύ καθαρά και όμορφα. Εγώ τότε ήμουν μόνος, σε μια καλή φάση της ζωής μου, στο τέλος της καριέρας μου και σκεφτόμουν ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για σχέση».
Έχοντας λήξει μία σχέση του που μετρούσε δώδεκα χρόνια, πίστευε πως ίσως να μην του ταίριαζαν ο γάμος και η δημιουργία οικογένειας. Τότε ήρθε η γνωριμία με την Αθηνά Οικονομάκου και όλα εξελίχθηκαν μεταξύ τους πολύ φυσικά, σύμφωνα με όσα είπε. Πιο αναλυτικά, ο Μπρούνο Τσερέλα σημείωσε: «Σε εκείνη τη φάση έβλεπα τη ζωή με άλλον τρόπο. Είχα μια υπέροχη σχέση 12 χρόνια και σκεφτόμουν ότι ήταν καλός άνθρωπος, "γιατί την έληξα;". Ξέρω τι σημαίνει να χτίζεις κάτι, να περνάς δυσκολίες αλλά και την καθημερινότητά σου μαζί με έναν άνθρωπο. Το αγαπώ. Μετά την τελευταία μου σχέση, που ήταν τέλεια, σκέφτηκα ότι ίσως ο γάμος και η οικογένεια να μην είναι για μένα. Τότε γνώρισα την Αθηνά. Όλα έγιναν πολύ φυσικά. Καθαρά. Δεν πίεσα τίποτα στη ζωή που έχουμε. Αν κάτι δεν μου αρέσει, το λέω. Έχω φτάσει στη ζωή μου σε σημείο όπου μπορώ να ελέγχω τις επιλογές μου και αυτό με κάνει χαρούμενο. Γι' αυτό ταιριάζουμε, γιατί και εκείνη είναι παρόμοια».
