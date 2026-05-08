Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Τα ντεσιμπέλ, ο σεισμός του Enter Sandman και το sold out των 70.000 θεατών
Οι Metallica στο ΟΑΚΑ: Τα ντεσιμπέλ, ο σεισμός του Enter Sandman και το sold out των 70.000 θεατών
Οι πύλες ανοίγουν αύριο στις 16:00 και οι Metallica αναμένονται στη σκηνή γύρω στις 20:30 – Γιατί οι ειδικοί μιλούν για «σεισμικές δονήσεις» όταν παίζουν το «Enter Sandman» και γιατί οι ωτοασπίδες ίσως αποδειχθούν σωτήριες
Αύριο το βράδυ το ΟΑΚΑ δεν ετοιμάζεται απλώς για μια συναυλία. Ετοιμάζεται για εκείνη τη σπάνια βραδιά που μετατρέπεται σε προσωπική ανάμνηση για δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους , από αυτές που χρόνια μετά θα περιγράφονται με μία φράση: «Ήμουν εκεί όταν οι Metallica διέλυσαν το ΟΑΚΑ».
Οι Metallica επιστρέφουν στην Αθήνα για μια sold out εμφάνιση που αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 70.000 θεατές, με το Ολυμπιακό Στάδιο να ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη distortion, φωτιές, riffs, καπνούς και τόσο δυνατό ήχο που κάποιοι ήδη ψάχνουν ωτοασπίδες.
Οι πύλες θα ανοίξουν από τις 16:00 το απόγευμα, ενώ το θρυλικό συγκρότημα αναμένεται να ανέβει στη σκηνή περίπου στις 20:30. Από νωρίς γύρω από το ΟΑΚΑ θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται χιλιάδες fans με μπλούζες του αγαπημένου τους συγκροτήματος, μπύρες στο χέρι και κινητά έτοιμα να καταγράψουν τη στιγμή που θα ακουστεί η πρώτη νότα από το «Master of Puppets» ή το «Nothing Else Matters». Και κάπου εκεί ξεκινά και η… επιστημονική πλευρά της βραδιάς.
Το «Enter Sandman», ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Metallica, έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια μέχρι και σεισμολόγους. Σε μεγάλες συναυλίες στις ΗΠΑ, επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις όταν δεκάδες χιλιάδες θεατές άρχισαν να χοροπηδούν συγχρονισμένα στον ρυθμό του κομματιού. Μάλιστα, το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια επιβεβαίωσε ότι ανίχνευσε κίνηση εδάφους κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Metallica στο Lane Stadium στις 7 Μαΐου 2025. Η δόνηση καταγράφηκε από εξοπλισμό που βρισκόταν περίπου ενάμιση χιλιόμετρο μακριά από το στάδιο. Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα του φαινομένου, οι ειδικοί ξεκαθάρισαν ότι η ένταση ήταν εξαιρετικά χαμηλή, κάτω από 1 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ και πρακτικά αδύνατο να γίνει αισθητή από τον ανθρώπινο οργανισμό. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι δονήσεις προκλήθηκαν από επιφανειακά κύματα τύπου Rayleigh, τα οποία δημιουργήθηκαν εξαιτίας της μαζικής και συγχρονισμένης μετατόπισης βάρους του κοινού.
Με απλά λόγια, αν απόψε 70.000 άνθρωποι αρχίσουν να πηδούν μαζί στο ρεφρέν του «Enter Sandman», τότε το ΟΑΚΑ θα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να αποδείξει στην πράξη τη στατικότητά του. Βέβαια, το αν θα δημιουργηθεί τελικά ένα μικρό… «Metallica Quake» στο ΟΑΚΑ δεν εξαρτάται μόνο από τους James Hetfield και Lars Ulrich, αλλά και από τη συμπεριφορά του ίδιου του κοινού. Όσο πιο συγχρονισμένα κινηθούν δεκάδες χιλιάδες θεατές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πιθανότητα να καταγραφεί κάποια μορφή μικροδόνησης.
Το περιστατικό στις ΗΠΑ βαφτίστηκε μάλιστα διαδικτυακά «Metallica Quake», με fans και διοργανωτές να μιλούν για μια σπάνια στιγμή όπου η μουσική, η ένταση και η ενέργεια του πλήθους έφτασαν στο σημείο να αφήσουν ακόμα και… σεισμικό αποτύπωμα. Βέβαια, πέρα από την αντοχή του σταδίου, σοβαρό «τεστ» θα περάσουν και τα αυτιά μας. Οι συναυλίες των Metallica θεωρούνται από τις πιο δυνατές ηχητικά στον κόσμο, με επίπεδα ήχου που σε ορισμένες στιγμές ξεπερνούν ακόμη και τα 110-120 decibel κοντά στη σκηνή. Οι ειδικοί μάλιστα προτείνουν τη χρήση ωτοασπίδων, ειδικά για όσους θα βρεθούν στις μπροστινές ζώνες ή κοντά στους πύργους ήχου.
Οι Metallica επιστρέφουν στην Αθήνα για μια sold out εμφάνιση που αναμένεται να συγκεντρώσει περισσότερους από 70.000 θεατές, με το Ολυμπιακό Στάδιο να ετοιμάζεται για μια βραδιά γεμάτη distortion, φωτιές, riffs, καπνούς και τόσο δυνατό ήχο που κάποιοι ήδη ψάχνουν ωτοασπίδες.
Οι πύλες θα ανοίξουν από τις 16:00 το απόγευμα, ενώ το θρυλικό συγκρότημα αναμένεται να ανέβει στη σκηνή περίπου στις 20:30. Από νωρίς γύρω από το ΟΑΚΑ θα αρχίσουν να συγκεντρώνονται χιλιάδες fans με μπλούζες του αγαπημένου τους συγκροτήματος, μπύρες στο χέρι και κινητά έτοιμα να καταγράψουν τη στιγμή που θα ακουστεί η πρώτη νότα από το «Master of Puppets» ή το «Nothing Else Matters». Και κάπου εκεί ξεκινά και η… επιστημονική πλευρά της βραδιάς.
@cthulhu803 #metallica #metallicafan #concerts #live #virginiatech ♬ original sound - ORiON
Το «Enter Sandman», ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια των Metallica, έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια μέχρι και σεισμολόγους. Σε μεγάλες συναυλίες στις ΗΠΑ, επιστήμονες κατέγραψαν μικροδονήσεις όταν δεκάδες χιλιάδες θεατές άρχισαν να χοροπηδούν συγχρονισμένα στον ρυθμό του κομματιού. Μάλιστα, το Σεισμολογικό Παρατηρητήριο του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Βιρτζίνια επιβεβαίωσε ότι ανίχνευσε κίνηση εδάφους κατά τη διάρκεια της εμφάνισης των Metallica στο Lane Stadium στις 7 Μαΐου 2025. Η δόνηση καταγράφηκε από εξοπλισμό που βρισκόταν περίπου ενάμιση χιλιόμετρο μακριά από το στάδιο. Παρά τον εντυπωσιακό χαρακτήρα του φαινομένου, οι ειδικοί ξεκαθάρισαν ότι η ένταση ήταν εξαιρετικά χαμηλή, κάτω από 1 βαθμό της κλίμακας Ρίχτερ και πρακτικά αδύνατο να γίνει αισθητή από τον ανθρώπινο οργανισμό. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, οι δονήσεις προκλήθηκαν από επιφανειακά κύματα τύπου Rayleigh, τα οποία δημιουργήθηκαν εξαιτίας της μαζικής και συγχρονισμένης μετατόπισης βάρους του κοινού.
@bagged_up_games Blacksburg, VA — Lane Stadium The first guitar riff hits, the crowd starts bouncing, and 60,000 Hokies explode as Metallica’s Enter Sandman blares through the night. The entire stadium shakes as players sprint out of the tunnel into pure chaos. Few entrances in sports carry this kind of electricity. Exit light. Enter Night. Video Credit: Hylights #fandom #hokies #virginiatech #CollegeFootball #baggedup ♬ original sound - Bagged Up
Με απλά λόγια, αν απόψε 70.000 άνθρωποι αρχίσουν να πηδούν μαζί στο ρεφρέν του «Enter Sandman», τότε το ΟΑΚΑ θα έχει μια εξαιρετική ευκαιρία να αποδείξει στην πράξη τη στατικότητά του. Βέβαια, το αν θα δημιουργηθεί τελικά ένα μικρό… «Metallica Quake» στο ΟΑΚΑ δεν εξαρτάται μόνο από τους James Hetfield και Lars Ulrich, αλλά και από τη συμπεριφορά του ίδιου του κοινού. Όσο πιο συγχρονισμένα κινηθούν δεκάδες χιλιάδες θεατές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η πιθανότητα να καταγραφεί κάποια μορφή μικροδόνησης.
Το περιστατικό στις ΗΠΑ βαφτίστηκε μάλιστα διαδικτυακά «Metallica Quake», με fans και διοργανωτές να μιλούν για μια σπάνια στιγμή όπου η μουσική, η ένταση και η ενέργεια του πλήθους έφτασαν στο σημείο να αφήσουν ακόμα και… σεισμικό αποτύπωμα. Βέβαια, πέρα από την αντοχή του σταδίου, σοβαρό «τεστ» θα περάσουν και τα αυτιά μας. Οι συναυλίες των Metallica θεωρούνται από τις πιο δυνατές ηχητικά στον κόσμο, με επίπεδα ήχου που σε ορισμένες στιγμές ξεπερνούν ακόμη και τα 110-120 decibel κοντά στη σκηνή. Οι ειδικοί μάλιστα προτείνουν τη χρήση ωτοασπίδων, ειδικά για όσους θα βρεθούν στις μπροστινές ζώνες ή κοντά στους πύργους ήχου.
Οι παλιοί fans το ξέρουν καλά πως μετά από live των Metallica συνήθως επιστρέφεις σπίτι με τρία πράγματα. Ιδρώτα, ανατριχίλα και ένα ελαφρύ βουητό στα αυτιά. Η συναυλία στο ΟΑΚΑ διοργανώνεται από την High Priority Promotions με αποκλειστικό χορηγό την COSMOTE TELEKOM.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα