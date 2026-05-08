Θρίλερ με το σκάφος drone στη Λευκάδα, ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και το απενεργοποίησαν
Είναι ουκρανικής κατασκευής και δεν ανήκει σε ιδιώτη - Είχε πάνω του και τρεις πυροκροτητές - Την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές
Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση του εντοπισμού drone στη Λευκάδα χθες από ψαράδες αφού όπως έγινε σύντομα αντιληπτό, το μη επανδρωμένο σκάφος φέρει ειδικούς αισθητήρες, κεραίες και εξοπλισμό επικοινωνίας υψηλής τεχνολογίας.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr πρόκειται για drone το οποίο δεν ανήκει σε ιδιώτη αφού παραπέμπει σε στρατιωτική κατασκευή. Μάλιστα οι ίδιες πηγές μεταφέρουν πως ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά και τρεις πυροκροτητές με τις αρμόδιες υπηρεσίες που χειρίζονται την υπόθεση να το έχουν ήδη αφοπλίσει.
Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, οι Ενοπλες Δυνάμεις ν θα αναλάβουν τη διερεύνηση της προέλευσης και των τεχνικών χαρακτηριστικών του drone. Κατά πληροφορίες, θα μεταφερθεί από το σημείο σε χώρο πέριξ του νομού Αττικής.
Πρόκειται για ένα εξελιγμένο USV (Unmanned Surface Vehicle – μη επανδρωμένο σκάφος επιφανείας) ουκρανικής κατασκευής σαν και αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτεταμένα στον πόλεμο της Ουκρανίας για αποστολές αναγνώρισης αλλά και επιθέσεις υψηλής ακρίβειας κατά ρωσικών στόχων στη Μαύρη Θάλασσα.
Οι ψαράδες το έδεσαν και το ρυμούλκησαν στο λιμάνι της Βασιλικής, ενώ λίγο αργότερα το περισυνέλεξε το Λιμενικό Σώμα. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο Υπουργείο Εθνικής 'Αμυνας, που έχει αναλάβει τη φύλαξη και την εξέτασή του, ενώ το περιστατικό έχει καταγραφεί επισήμως.
Το μαύρο σκάφος που βρέθηκε από ψαράδες στην ΛευκάδαΥπενθυμίζεται ότι το μαύρο ταχύπλοο σκάφος βρέθηκε μέσα σε μια σπηλιά, με τη μηχανή του να βρίσκεται σε λειτουργία, όπως ανέφερε χθες το thespotlight.gr.
