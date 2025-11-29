Μάντι Μουρ: Ο απολογισμός για τη χρονιά που πέρασε - «Ήταν χάος, αλλά είμαι ευγνώμων»
Μάντι Μουρ Απολογισμός

Μάντι Μουρ: Ο απολογισμός για τη χρονιά που πέρασε - «Ήταν χάος, αλλά είμαι ευγνώμων»

Δείτε τις φωτογραφίες που μοιράστηκε η 41χρονη ηθοποιός στο Instagram

Μάντι Μουρ: Ο απολογισμός για τη χρονιά που πέρασε - «Ήταν χάος, αλλά είμαι ευγνώμων»
Γεωργία Κοτζιά
Με αφορμή την Ημέρα των Ευχαριστιών, η Μάντι Μουρ επέλεξε να κάνει έναν προσωπικό απολογισμό για μια χρονιά που, όπως η ίδια παραδέχτηκε, ήταν από τις πιο απαιτητικές της ζωής της. Η 41χρονη ηθοποιός και τραγουδίστρια μοιράστηκε με τους ακόλουθούς της στο Instagram μια σειρά από ασπρόμαυρες οικογενειακές φωτογραφίες, μέσα από τις οποίες μίλησε για όσα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες, μεταξύ αυτών και την απώλεια του σπιτιού της από τις πυρκαγιές στο Λος Άντζελες.

Στην ανάρτησή της, η Μάντι Μουρ περιέγραψε τη χρονιά ως χαοτική και ψυχοφθόρα, τονίζοντας ωστόσο πως, παρά τις δυσκολίες, το συναίσθημα που υπερισχύει τελικά είναι αυτό της ευγνωμοσύνης. «Ήταν μια χαοτική, δύσκολη χρονιά», έγραψε χαρακτηριστικά, για να συμπληρώσει αμέσως μετά: «αλλά στο τέλος της ημέρας, το μόνο που νιώθω είναι ευγνωμοσύνη».

Δείτε την ανάρτηση

Μαζί με τον σύζυγό της, Τέιλορ Γκολντσμιθ, και τα τρία παιδιά τους, τον Γκας, τον Όζι και τη μικρή Λούις, η ηθοποιός παραδέχτηκε πως οι τελευταίοι μήνες ήταν γεμάτοι απρόβλεπτες καταστάσεις, αλλά και εμπειρίες που τους έφεραν ακόμη πιο κοντά ως οικογένεια.

Η καταστροφή της κατοικίας τους από τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στην περιοχή ήταν ένα από τα πιο δύσκολα χτυπήματα που δέχτηκαν. Ωστόσο, όπως ανέφερε, η στήριξη των φίλων και των αγαπημένων τους ανθρώπων στάθηκε καθοριστική. Ειδική αναφορά έκανε στη Χίλαρι Νταφ και στον σύζυγό της, Μάθιου Κόμα, οι οποίοι άνοιξαν το σπίτι τους για να φιλοξενήσουν την οικογένεια τις πρώτες κρίσιμες ημέρες μετά την καταστροφή. Μάλιστα, ο κουνιάδος της ηθοποιού χαρακτήρισε δημόσια τη στάση τους «ανιδιοτελή και βαθιά συγκινητική».

Μάντι Μουρ: Ο απολογισμός για τη χρονιά που πέρασε - «Ήταν χάος, αλλά είμαι ευγνώμων»
Μάντι Μουρ: Ο απολογισμός για τη χρονιά που πέρασε - «Ήταν χάος, αλλά είμαι ευγνώμων»

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

