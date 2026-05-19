Ξήλωσαν αμπέλι, θέρισαν ελαιόδεντρα: Με όρους μαφίας θείος και ανιψιοί ξυλοκοπούσαν αγρότες κι έπαιρναν παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη
Όπως εξήγησαν στο protothema.gr πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι ένιωθαν άτρωτοι και σίγουροι πως ό,τι και να κάνουν, δεν θα τους ενοχλήσει κανείς - Περισσότερα από 40 τα θύματα - Ενδεικτικά τα περιστατικά που βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας
Σε μαφία παραπέμπει η δράση των μελών της οικογένειας που συνελήφθησαν στην Κρήτη για εκβιασμούς, εμπρησμούς και ξυλοδαρμούς αγροτών στα Βορίζια και στο Αμάρι.
Όπως εξήγησαν στο protothema.gr πηγές με γνώση της υπόθεσης, οι κατηγορούμενοι ένιωθαν άτρωτοι και σίγουροι πως ό,τι και να κάνουν, δεν θα τους ενοχλήσει κανείς. Γι’ αυτό άλλωστε και η δράση τους ήταν τόσο εκτεταμένη.
Περισσότεροι από 40 άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι με την οικογένεια-μαφία και υπέκυψαν στους εκβιασμούς της, με τους ερευνητές να εκτιμούν πως τα θύματα είναι περισσότερα αλλά διστάζουν ακόμα να μιλήσουν.
«Σίγουρα τα θύματα είναι πολύ περισσότερα. Οι κατηγορούμενοι δρούσαν για πολλά χρόνια. Είχαν και χρόνο και χρήμα. Χρηματοδοτούνταν από τις εκτάσεις και τα ζώα που υφάρπαζαν με εκβιασμούς και επεκτείνονταν συνεχώς», ανέφεραν καλά ενημερωμένες πηγές.
Ως αρχηγικά μέλη συνελήφθησαν ο θείος και δυο ανίψια του. Η εν λόγω οικογένεια από τη Μεσσαρά είχε τεθεί εδώ και καιρό στο στόχαστρο της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της Κρήτης.
Οι κατηγορούμενοι φέρονται να δήλωναν διπλάσιο αριθμό αιγοπροβάτων από αυτά που διέθεταν και έτσι έπαιρναν επιπλέον κρατικές ενισχύσεις αποκομίζοντας παράνομα μέσα σε μια 5ετία, ευρωπαϊκές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ύψους άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ.
Όσοι αγρότες αντιστέκονταν και δεν υπέκυπταν στους εκβιασμούς τους, τότε έπεφταν θύματα της μήνης τους. Τους ρήμαζαν τις καλλιέργειες και σε κάποιες περιπτώσεις τους ξυλοκοπούσαν.
Ενδεικτικό είναι το περιστατικό που εκτυλίχθηκε τον Μάιο του 2022 όταν κάτοικος της περιοχής είδε το αμπέλι του το οποίο βρισκόταν στην τοποθεσία Πλάκα Φουρφουρά Αμαρίου κατακρεουργημένο.
Οι δράστες χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό ψαλίδι πετσόκοψαν 400 κουρμούλες. Και αυτό γιατί ο ίδιος αρνήθηκε να τους νοικιάσει ένα χωράφι, ενώ τους είχε καταγγείλει στην αστυνομία για αγροζημιές.
Μπροστά σε μια παρόμοια και αποτρόπαιη εικόνα βρέθηκε και ο ιδιοκτήτης ενός λιόφυτου. Βρήκε τα 134 ελαιόδεντρα του κομμένα σύριζα.
Από την οικονομική έρευνα που διενεργήθηκε προέκυψε πως τα μέλη της ομάδας, συγγενείς ακόμη και φίλοι τους, υπέβαλλαν ψευδείς δηλώσεις στο Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (Ο.Σ.Δ.Ε.) για ζωικό κεφάλαιο που δεν κατείχαν.
Το συνολικό ποσό που φέρεται να εισπράχθηκε από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2021 έως 2025 ανέρχεται ούτε λίγο ούτε πολύ σε 586.498,73 ευρώ.
