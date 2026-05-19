Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 36χρονη που έπαθε ανακοπή στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη ΕΚΑΒ Ανακοπή καρδιάς

Η γυναίκα διασωληνώθηκε στο σημείο από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας

Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για μία 36χρονη γυναίκα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα thestival.gr, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο εφάρμοσαν άμεσα το πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής, όπως γνωστοποιεί το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης.

Μετά από συντονισμένες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης επιτεύχθηκε επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας. Η ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ - 2 Θεσσαλονίκης, στο συμβάν επιχείρησαν 1 μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, 1 όχημα μικρού όγκου τύπου Smart, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή Διασωστών και ενός Ιατρού του ΕΚΑΒ.
