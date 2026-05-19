Με αφορμή τη νέα καμπάνια και τη συνεργασία με τον Γιώργο Καπουτζίδη, η TOMS επιστρέφει στην απλή ιδέα που συνεχίζει να δίνει νόημα σε κάθε βήμα.
Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 36χρονη που έπαθε ανακοπή στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο
Διασώστες του ΕΚΑΒ έσωσαν 36χρονη που έπαθε ανακοπή στη Θεσσαλονίκη, μεταφέρθηκε διασωληνωμένη στο νοσοκομείο
Η γυναίκα διασωληνώθηκε στο σημείο από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση ανταπόκριση πληρωμάτων του ΕΚΑΒ για μία 36χρονη γυναίκα που υπέστη καρδιακή ανακοπή σήμερα το πρωί, στη Θεσσαλονίκη.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα thestival.gr, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο εφάρμοσαν άμεσα το πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής, όπως γνωστοποιεί το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης.
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης επιτεύχθηκε επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας. Η ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ - 2 Θεσσαλονίκης, στο συμβάν επιχείρησαν 1 μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, 1 όχημα μικρού όγκου τύπου Smart, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή Διασωστών και ενός Ιατρού του ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα thestival.gr, τα πληρώματα του ΕΚΑΒ που έσπευσαν στο σημείο εφάρμοσαν άμεσα το πρωτόκολλο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της Ζωής, όπως γνωστοποιεί το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ -2 Θεσσαλονίκης.
Μετά από συντονισμένες προσπάθειες καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης επιτεύχθηκε επαναφορά της αυτόματης κυκλοφορίας. Η ασθενής διασωληνώθηκε στο σημείο από την ιατρό της Κινητής Ιατρικής Μονάδας και, αφού σταθεροποιήθηκε αρχικά, διακομίσθηκε με ασφάλεια στο εφημερεύον Νοσοκομείο για περαιτέρω αντιμετώπιση.
Σύμφωνα με το Σωματείο Εργαζομένων ΕΚΑΒ - 2 Θεσσαλονίκης, στο συμβάν επιχείρησαν 1 μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης, 1 όχημα μικρού όγκου τύπου Smart, 1 συμβατικό ασθενοφόρο και 1 Κινητή Ιατρική Μονάδα με τη συμμετοχή Διασωστών και ενός Ιατρού του ΕΚΑΒ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα