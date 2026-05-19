Σύσκεψη στον ΕΟΔΥ μετά την κινητοποίηση του ECDC για το ξέσπασμα του Ιού Έμπολα στην Αφρική
Σύσκεψη στα γραφεία του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) στη σκιά της έξαρσης των κρουσμάτων Έμπολα στο Κονγκό θα πραγματοποιηθεί σήμερα στο πλαίσιο των αποφάσεων που έλαβε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC).
Ήδη το ECDC, όπως έγραφε νωρίτερα το ygeiamou.gr, αποφάσισε, μεταξύ άλλων, να στείλει ειδικούς στο Κονγκό προκειμένου να υποστηρίξουν την αντιμετώπισή της έξαρσης του ιού στη χώρα της Αφρικής.
Παράλληλα, το ECDC βρίσκεται σε συζητήσεις με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας καθώς και με το Παγκόσμιο Δίκτυο Προειδοποίησης και Αντιμετώπισης Επιδημιών (Global Outbreak Alert and Response Network) σχετικά με την πιθανή αποστολή επιπλέον ειδικών, ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, για παράδειγμα στους τομείς της πρόληψης λοιμώξεων, της επιδημιολογίας, της επιτήρησης και της επικοινωνίας κινδύνου, με στόχο την υποστήριξη των δράσεων αντιμετώπισης στη ΛΔΚ και την Ουγκάντα.
