Ισραηλινοί κομάντο αναχαίτισαν στολίσκο ακτιβιστών που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας, αναφορές για 100 συλλήψεις, δείτε βίντεο
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας στα ανοιχτά της Κύπρου - Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στο λιμάνι της Ασντότ - Καταδίκη από την Τουρκία - Διακοπή επικοινωνιών καταγγέλλει νομικός σύμβουλος του στολίσκου
Το Ισραηλινό Ναυτικό ξεκίνησε επιχειρήσεις για να παρεμποδίσει την πορεία της Global Sumud Flotilla, μιας αποστολής ακτιβιστών που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να αμφισβητήσει τον ναυτικό αποκλεισμό του Ισραήλ και να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια.
Σε βίντεο που κυκλοφορούν, φαίνονται κομάντος του ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία της αποστολής, στα ανοικτά των ακτών της Κύπρου. Όπως έγινε γνωστό, οι Ισραηλινοί προχώρησαν στη σύλληψη 100 ατόμων, τα οποία θα οδηγηθούν στο λιμάνι της Ασντότ. Νωρίτερα, το Ισραήλ είχε προειδοποιήσει τους συμμετέχοντες ότι «πρέπει να αλλάξουν πορεία και να επιστρέψουν αμέσως».
Από την πλευρά της, η Global Flotilla γνωστοποίησε πως: «Δύο πολεμικά πλοία εντοπίστηκαν γύρω από τα σκάφη στη Μεσόγειο. Χάσαμε την επαφή με 23 σκάφη του στόλου, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από τον ισραηλινό στρατό σε διεθνή ύδατα».
Προηγούμενα, το Ισραήλ είχε χαρακτηρίσει τους στολίσκους αυτούς δημοσιογραφικά σόου, αφού οι διοργανωτές είχαν απορρίψει τις εκκλήσεις να παραδώσουν τη μικρή ποσότητα συμβολικής βοήθειας που μετέφεραν είτε στο Ισραήλ είτε σε διεθνείς οργανισμούς, ώστε να εισαχθεί νόμιμα στη Λωρίδα της Γάζας και να διανεμηθεί μέσω επίσημων καναλιών.
Η κίνηση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της αυστηρής πολιτικής του Ισραήλ για τον έλεγχο των εισαγωγών στη Λωρίδα της Γάζας και τη διατήρηση του ναυτικού αποκλεισμού της περιοχής.
«Αυτό που συμβαίνει βασίζεται σε ιστορικό μοτίβο βίας που εκτελεί το ισραηλινό καθεστώς», δήλωσε ο Μπαντέρ αλ-Νοϊάμι, προσθέτοντας ότι η φλοτίλα βρισκόταν σε διεθνή ύδατα, αλλά εντός της ζώνης έρευνας και διάσωσης της Κύπρου, θέτοντας νομική υποχρέωση στη Λευκωσία να ανταποκριθεί.
«Κάνουμε εκκλήσεις κινδύνου από την αρχή της επίθεσης. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε λάβει καμία απάντηση», ανέφερε ο ίδιος.
Το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι στο στόλο βρίσκονταν πολίτες από περίπου 40 χώρες και κάλεσε το Ισραήλ να τερματίσει άμεσα την επίθεση και να απελευθερώσει χωρίς όρους τους κρατούμενους.
«Οι επιθέσεις και οι πολιτικές εκφοβισμού του Ισραήλ δεν θα εμποδίσουν σε καμία περίπτωση τη διεθνή κοινότητα να αναζητήσει δικαιοσύνη και να δείξει αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό», ανέφερε το τουρκικό υπουργείο.
Παράλληλα, η Τουρκία κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να λάβει κοινή και αποφασιστική στάση απέναντι στις «αναρχικές ενέργειες» του Ισραήλ χωρίς καθυστέρηση.
The Israeli Navy has begun to intercept the activist mission sailing to the Gaza Strip to challenge Israel's naval blockade. pic.twitter.com/YXeSwxPDOd— Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) May 18, 2026
Footage shows Israeli forces intercepting a Gaza-bound aid flotilla in international waters on Monday, arresting 100 activists on board.— Middle East Eye (@MiddleEastEye) May 18, 2026
Israeli media reported that the boats were intercepted off the coast of Cyprus and that they will transfer the activists to the Ashdod port. pic.twitter.com/xbQLyXPzvI
Διακοπή επικοινωνιών καταγγέλλει νομικός σύμβουλος του στολίσκουΚατά την έναρξη της στρατιωτικής επιχείρησης του Ισραήλ, οι επικοινωνίες σε πολλά πλοία του στολίσκου της Global Sumud διακόπηκαν, σύμφωνα με μέλος της νομικής ομάδας της αποστολής, που μίλησε στο Al Jazeera.
Η Τουρκία καταδικάζει την ισραηλινή επέμβαση στον στολίσκοΗ Τουρκία καταδίκασε την επέμβαση του Ισραήλ κατά του στολίσκου Global Sumud, χαρακτηρίζοντάς την ως «νέα πράξη πειρατείας».
