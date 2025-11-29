Πίσω από τα Toyota και Lexus που κατακτούν τους ελληνικούς δρόμους, βρίσκεται η Inchcape Hellas, που αθόρυβα και μεθοδικά επιταχύνει τις εξελίξεις και καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού, συνδυάζοντας τη διεθνή τεχνογνωσία με την ελληνική επιχειρησιακή αριστεία.
Κιμ Καρντάσιαν: Υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις μετά τη διάγνωση με ανεύρυσμα - Το στρες και οι συνέπειες στην υγεία της
Κιμ Καρντάσιαν: Υποβλήθηκε σε νέες εξετάσεις μετά τη διάγνωση με ανεύρυσμα - Το στρες και οι συνέπειες στην υγεία της
«Το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου σας είναι λιγότερο ενεργό από όσο θα έπρεπε», της ανέφερε ο γιατρός
Για τη διάγνωσή της πριν λίγο καιρό με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο μίλησε η Κιμ Καρντάσιαν, αλλά και για το πώς το έντονο άγχος που βιώνει τα τελευταία χρόνια φαίνεται να επηρεάζει άμεσα τον οργανισμό της. Σε πρόσφατο επεισόδιο της σειράς «All’s Fair», η 45χρονη σταρ αποκάλυψε πως οι γιατροί της χτύπησαν καμπανάκι κινδύνου, εξηγώντας ότι το επίπεδο στρες που βιώνει δεν είναι διαχειρίσιμο και ενδέχεται να έχει σοβαρές συνέπειες στην υγεία της.
Πιο συγκεκριμένα, η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα πρόσφατης εγκεφαλικής εξέτασης, αποκαλύπτοντας ότι η τελευταία της σάρωση έδειξε «χαμηλή δραστηριότητα» σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου της. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο γιατρός εντόπισε αυτό που περιέγραψε ως «τρύπες» στη σάρωση, εξηγώντας ότι πρόκειται για ενδείξεις μειωμένης λειτουργικότητας σε ορισμένα σημεία. «Το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου σας είναι λιγότερο ενεργό από όσο θα έπρεπε», της είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της εξέτασης.
«Με τους μετωπιαίους λοβούς σου, όπως λειτουργούν τώρα, θα είναι πιο δύσκολο να διαχειριστείς το στρες και αυτό δεν είναι καλό για σένα, ειδικά καθώς σπουδάζεις και ετοιμάζεσαι να δώσεις εξετάσεις», της είπε. Τότε, η Κιμ Καρντάσιαν ξέσπασε λέγοντας: «Αυτό απλώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ισχύει, δεν το δέχομαι».
Λίγο αργότερα, της εξηγήθηκε πως το «χρόνιο στρες» που βιώνει ενδέχεται να σχετίζεται άμεσα με την προετοιμασία της για τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια, τις οποίες προσπαθούσε να περάσει. «Πρέπει να μπω σε ένα πλάνο και να το λύσω αυτό, γιατί έχω πράγματα να κάνω το καλοκαίρι», δήλωσε στο επεισόδιο, τονίζοντας πως δεν μπορεί να επιτρέψει στο άγχος της να της στερήσει τα επόμενα βήματα της ζωής και της καριέρας της.
Παρά τις προσπάθειές της, πάντως, η Κιμ Καρντάσιαν τελικά δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις φέτος, παρά το εντατικό διάβασμα και την προετοιμασία μηνών. Οι τηλεθεατές είχαν ήδη πάρει μια πρώτη εικόνα της κατάστασης της υγείας της στο πρώτο επεισόδιο της 7ης σεζόν της σειράς Kardashian, όταν η ίδια αποκάλυψε πως οι γιατροί εντόπισαν ένα «μικρό» ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της κατά τη διάρκεια μαγνητικής τομογραφίας.
Τότε, εμφανίστηκε ταραγμένη, ξεσπώντας σε κλάματα και ρώτησε: «Γιατί στο καλό μου συμβαίνει αυτό;». Οι γιατροί της εξήγησαν τη συνέχεια ότι τα ανευρύσματα μπορούν να προκληθούν και από έντονο στρες, κάτι που η ίδια θεώρησε πως πιθανότατα συνδέεται με το δύσκολο διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ.
Λίγο καιρό μετά την προβολή του επεισοδίου, η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America», αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε εκτεταμένους και επαναλαμβανόμενους εγκεφαλικούς ελέγχους στο ιατρικό κέντρο Cedars-Sinai. «Έπρεπε να κάνω πολλά ακόμη εξειδικευμένα εγκεφαλικά τεστ με όλη την ιατρική ομάδα στο Cedars-Sinai», δήλωσε.
Χωρίς ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες για τα ακριβή ιατρικά ευρήματα, θέλησε να καθησυχάσει το κοινό της. «Στο τέλος όλα πάνε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Πιο συγκεκριμένα, η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα πρόσφατης εγκεφαλικής εξέτασης, αποκαλύπτοντας ότι η τελευταία της σάρωση έδειξε «χαμηλή δραστηριότητα» σε συγκεκριμένες περιοχές του εγκεφάλου της. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, ο γιατρός εντόπισε αυτό που περιέγραψε ως «τρύπες» στη σάρωση, εξηγώντας ότι πρόκειται για ενδείξεις μειωμένης λειτουργικότητας σε ορισμένα σημεία. «Το μπροστινό μέρος του εγκεφάλου σας είναι λιγότερο ενεργό από όσο θα έπρεπε», της είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα της εξέτασης.
Kim Kardashian’s brain scan shows ‘low activity’ after aneurysm https://t.co/oJhrGbsHw8 pic.twitter.com/RnCfmsWqUo— Page Six (@PageSix) November 28, 2025
Λίγο αργότερα, της εξηγήθηκε πως το «χρόνιο στρες» που βιώνει ενδέχεται να σχετίζεται άμεσα με την προετοιμασία της για τις εξετάσεις του Δικηγορικού Συλλόγου της Καλιφόρνια, τις οποίες προσπαθούσε να περάσει. «Πρέπει να μπω σε ένα πλάνο και να το λύσω αυτό, γιατί έχω πράγματα να κάνω το καλοκαίρι», δήλωσε στο επεισόδιο, τονίζοντας πως δεν μπορεί να επιτρέψει στο άγχος της να της στερήσει τα επόμενα βήματα της ζωής και της καριέρας της.
Παρά τις προσπάθειές της, πάντως, η Κιμ Καρντάσιαν τελικά δεν κατάφερε να περάσει τις εξετάσεις φέτος, παρά το εντατικό διάβασμα και την προετοιμασία μηνών. Οι τηλεθεατές είχαν ήδη πάρει μια πρώτη εικόνα της κατάστασης της υγείας της στο πρώτο επεισόδιο της 7ης σεζόν της σειράς Kardashian, όταν η ίδια αποκάλυψε πως οι γιατροί εντόπισαν ένα «μικρό» ανεύρυσμα στον εγκέφαλό της κατά τη διάρκεια μαγνητικής τομογραφίας.
Τότε, εμφανίστηκε ταραγμένη, ξεσπώντας σε κλάματα και ρώτησε: «Γιατί στο καλό μου συμβαίνει αυτό;». Οι γιατροί της εξήγησαν τη συνέχεια ότι τα ανευρύσματα μπορούν να προκληθούν και από έντονο στρες, κάτι που η ίδια θεώρησε πως πιθανότατα συνδέεται με το δύσκολο διαζύγιό της από τον Κάνιε Γουέστ.
Λίγο καιρό μετά την προβολή του επεισοδίου, η Κιμ Καρντάσιαν έδωσε περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας της σε συνέντευξή της στην εκπομπή «Good Morning America», αποκαλύπτοντας ότι υποβλήθηκε σε εκτεταμένους και επαναλαμβανόμενους εγκεφαλικούς ελέγχους στο ιατρικό κέντρο Cedars-Sinai. «Έπρεπε να κάνω πολλά ακόμη εξειδικευμένα εγκεφαλικά τεστ με όλη την ιατρική ομάδα στο Cedars-Sinai», δήλωσε.
Χωρίς ωστόσο να μπει σε λεπτομέρειες για τα ακριβή ιατρικά ευρήματα, θέλησε να καθησυχάσει το κοινό της. «Στο τέλος όλα πάνε καλά», ανέφερε χαρακτηριστικά, στέλνοντας ένα μήνυμα αισιοδοξίας, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει.
Ειδήσεις σήμερα:
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Τράπεζες: Οι τρεις λόγοι που προκάλεσαν τα προβλήματα στα συστήματα e-banking - Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο βαθμό η δυσλειτουργία
«Αρπακτικό με στολή»: Το μεγαλύτερο σεξουαλικό σκάνδαλο στην ιστορία του στρατού των ΗΠΑ - Γυναικολόγος βιντεοσκοπούσε τις εξετάσεις των ασθενών του, έως και 3.000 θύματα
Άγριο έγκλημα στην Ολλανδία: Έπνιξαν την 18χρονη αδερφή τους σε βάλτο επειδή είχε σχέση - Ο πατέρας έδωσε την εντολή για τη δολοφονία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα