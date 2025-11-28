Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι ταράχτηκε όταν είδε πλάνα του από παλαιότερες ταινίες του
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι ταράχτηκε όταν είδε πλάνα του από παλαιότερες ταινίες του

Πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου για να σε δεις στην οθόνη σε μια πορεία 40 χρόνων, εξήγησε ο ηθοποιός

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι ταράχτηκε όταν είδε πλάνα του από παλαιότερες ταινίες του
Ιωάννα Μαρίνου
Ένα ιδιαίτερο συναίσθημα  ταραχής αποκάλυψε ότι ένιωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊόταν είδε τον εαυτό του σε πλάνα από παλαιότερες ταινίες του.

Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παρακολουθώντας την πρεμιέρα της ταινίας του «Jay Kelly» στο Λος Άντζελες. Μιλώντας στο «People», εξήγησε ότι ορισμένα από τα στοιχεία που παραλληλίζουν την ταινία με την πραγματική του ζωή δεν τον έκαναν να νιώσει ιδιαίτερα άνετα.

Η τελευταία σκηνή του στο «Jay Kelly» δείχνει τον Κλούνεϊ να παρακολουθεί μαζί με τον μάνατζέρ του, που τον υποδύεται ο Άνταμ Σάντλερ, μια ανασκόπηση από τις παλιές του κινηματογραφικές δουλειές σε μια τελετή για την απονομή βραβείου για τη συνολική του καριέρα. Ο Νόα Μπάουμπαχ χρησιμοποίησε πραγματικά πλάνα από προηγούμενες δουλειές του ηθοποιού, μια κίνηση που, όπως λέει ο Κλούνεϊ, «δεν ήξερα ότι θα την έκαναν». Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Η πρώτη φορά που το γύρισαν, ήταν και η πρώτη φορά που μου το έδειξαν. Η πρώτη λήψη είναι στην ταινία».

Όταν είδε τον εαυτό του να κρατάει το χέρι του Σάντλερ, ο Κλούνεϊ επιβεβαίωσε ότι αυτή η κίνηση δεν ήταν στο πλαίσιο σεναρίου. «Εξεπλάγην με αυτό  και ένιωσα μια ταραχή», παραδέχτηκε. «Είναι δύσκολο», σχολίασε με χιούμορ. «Πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου για να σε δεις στην οθόνη σε μια πορεία 40 χρόνων. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι και το καλύτερο» εξήγησε.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock

Ιωάννα Μαρίνου

