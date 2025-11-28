Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι ταράχτηκε όταν είδε πλάνα του από παλαιότερες ταινίες του
Ο Τζορτζ Κλούνεϊ παραδέχτηκε ότι ταράχτηκε όταν είδε πλάνα του από παλαιότερες ταινίες του
Πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου για να σε δεις στην οθόνη σε μια πορεία 40 χρόνων, εξήγησε ο ηθοποιός
Ένα ιδιαίτερο συναίσθημα ταραχής αποκάλυψε ότι ένιωσε ο Τζορτζ Κλούνεϊ, όταν είδε τον εαυτό του σε πλάνα από παλαιότερες ταινίες του.
Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παρακολουθώντας την πρεμιέρα της ταινίας του «Jay Kelly» στο Λος Άντζελες. Μιλώντας στο «People», εξήγησε ότι ορισμένα από τα στοιχεία που παραλληλίζουν την ταινία με την πραγματική του ζωή δεν τον έκαναν να νιώσει ιδιαίτερα άνετα.
Η τελευταία σκηνή του στο «Jay Kelly» δείχνει τον Κλούνεϊ να παρακολουθεί μαζί με τον μάνατζέρ του, που τον υποδύεται ο Άνταμ Σάντλερ, μια ανασκόπηση από τις παλιές του κινηματογραφικές δουλειές σε μια τελετή για την απονομή βραβείου για τη συνολική του καριέρα. Ο Νόα Μπάουμπαχ χρησιμοποίησε πραγματικά πλάνα από προηγούμενες δουλειές του ηθοποιού, μια κίνηση που, όπως λέει ο Κλούνεϊ, «δεν ήξερα ότι θα την έκαναν». Πιο αναλυτικά, δήλωσε: «Η πρώτη φορά που το γύρισαν, ήταν και η πρώτη φορά που μου το έδειξαν. Η πρώτη λήψη είναι στην ταινία».
Όταν είδε τον εαυτό του να κρατάει το χέρι του Σάντλερ, ο Κλούνεϊ επιβεβαίωσε ότι αυτή η κίνηση δεν ήταν στο πλαίσιο σεναρίου. «Εξεπλάγην με αυτό και ένιωσα μια ταραχή», παραδέχτηκε. «Είναι δύσκολο», σχολίασε με χιούμορ. «Πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου για να σε δεις στην οθόνη σε μια πορεία 40 χρόνων. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι και το καλύτερο» εξήγησε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Μια αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός παρακολουθώντας την πρεμιέρα της ταινίας του «Jay Kelly» στο Λος Άντζελες. Μιλώντας στο «People», εξήγησε ότι ορισμένα από τα στοιχεία που παραλληλίζουν την ταινία με την πραγματική του ζωή δεν τον έκαναν να νιώσει ιδιαίτερα άνετα.
George Clooney Admits He Was 'a Little Disturbed' When Confronted with Footage from His Old Movies (Exclusive) https://t.co/znhqEDnEQW— People (@people) November 28, 2025
Όταν είδε τον εαυτό του να κρατάει το χέρι του Σάντλερ, ο Κλούνεϊ επιβεβαίωσε ότι αυτή η κίνηση δεν ήταν στο πλαίσιο σεναρίου. «Εξεπλάγην με αυτό και ένιωσα μια ταραχή», παραδέχτηκε. «Είναι δύσκολο», σχολίασε με χιούμορ. «Πρέπει να είσαι καλά με τον εαυτό σου για να σε δεις στην οθόνη σε μια πορεία 40 χρόνων. Δεν είναι και τόσο εύκολο. Δεν είναι και το καλύτερο» εξήγησε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ειδήσεις σήμερα:
Συντετριμμένοι οι γονείς του 19χρονου Ραφαήλ στην κηδεία του - Με λευκά τριαντάφυλλα και την ελληνική σημαία το τελευταίο αντίο
Η αλήθεια για το σήμα στο κάθισμα αεροπλάνου που μπέρδεψε τους επιβάτες - Τι σημαίνει και πώς χρησιμοποιείται
Γιατί στις 3 Δεκεμβρίου δεν θα γίνουν μαθήματα σε όλα τα σχολεία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα