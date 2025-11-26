Λευτέρης Λαζάρου: Δεν μπορείς να λες ότι είσαι σεφ στα 27 σου, τα νέα παιδιά δεν πρέπει να βιάζονται
Λευτέρης Λαζάρου: Δεν μπορείς να λες ότι είσαι σεφ στα 27 σου, τα νέα παιδιά δεν πρέπει να βιάζονται
Τα νέα παιδιά δεν πρέπει να βιάζονται και χρειάζεται υπομονή, πρόσθεσε
Για τις δυσκολίες του επαγγέλματος του μάγειρα, τη σημασία της έννοιας του «αρχιμάγειρα» αλλά και το προσωπικό τίμημα που καλούνται να πληρώσουν όσοι αφιερώνουν τη ζωή τους στην κουζίνα, μίλησε ο Λευτέρης Λαζάρου σε δηλώσεις του στην τηλεόραση. Ο σεφ αναφέρθηκε στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, τονίζοντας ότι ο δρόμος προς την κορυφή είναι μακρύς και δύσκολος.
Ο Λευτέρης Λαζάρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου και ξεκαθάρισε πως η έννοια του αρχιμάγειρα δεν αφορά μόνο στη μαγειρική ικανότητα, αλλά κυρίως τη διοίκηση και τη διαχείριση μιας ολόκληρης ομάδας. Όπως εξήγησε, το να ηγηθεί κάποιος μιας κουζίνας απαιτεί εμπειρία χρόνων: «Η κουζίνα και η θέση του αρχιμάγειρα χρειάζονται πολλά "χιλιόμετρα". Τα νέα παιδιά δεν πρέπει να βιάζονται και χρειάζεται υπομονή. Δεν γίνεται να αποκαλείς τον εαυτό σου σεφ στα 27 σου».
Δείτε το βίντεο
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις θυσίες που απαιτεί και από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στους επαγγελματίες του χώρου: «Ο σύντροφος κάνει μεγάλες υποχωρήσεις. Πρόκειται για μια από τις πιο απαιτητικές καταστάσεις που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος όταν έχει δίπλα του κάποιον που εργάζεται στην εστίαση».
Ο Λευτέρης Λαζάρου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Buongiorno το πρωί της Τετάρτης 26 Νοεμβρίου και ξεκαθάρισε πως η έννοια του αρχιμάγειρα δεν αφορά μόνο στη μαγειρική ικανότητα, αλλά κυρίως τη διοίκηση και τη διαχείριση μιας ολόκληρης ομάδας. Όπως εξήγησε, το να ηγηθεί κάποιος μιας κουζίνας απαιτεί εμπειρία χρόνων: «Η κουζίνα και η θέση του αρχιμάγειρα χρειάζονται πολλά "χιλιόμετρα". Τα νέα παιδιά δεν πρέπει να βιάζονται και χρειάζεται υπομονή. Δεν γίνεται να αποκαλείς τον εαυτό σου σεφ στα 27 σου».
Δείτε το βίντεο
Παράλληλα, στάθηκε στο ανθρώπινο κόστος του επαγγέλματος, υπογραμμίζοντας πως όσο κοινωνική είναι η ζωή μέσα στην κουζίνα, τόσο απομονωτική μπορεί να γίνει εκτός αυτής: «Είναι βαρύς ο τίτλος του αρχιμάγειρα, αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι είναι οι σχέσεις με την οικογένεια. Η δουλειά αυτή σε κοινωνικοποιεί στην εργασία, αλλά σε απομακρύνει από το σπίτι».
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις θυσίες που απαιτεί και από τους ανθρώπους που βρίσκονται δίπλα στους επαγγελματίες του χώρου: «Ο σύντροφος κάνει μεγάλες υποχωρήσεις. Πρόκειται για μια από τις πιο απαιτητικές καταστάσεις που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος όταν έχει δίπλα του κάποιον που εργάζεται στην εστίαση».
Ειδήσεις σήμερα:
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Σοκαριστικό βίντεο από το Παγκράτι: Η στιγμή που ο 84χρονος οδηγός παρασύρει με μεγάλη ταχύτητα την 75χρονη και την ΑμεΑ κόρη της
Ρόδος: Γιος λιμενικού ο 19χρονος στρατιώτης που σκοτώθηκε από χειροβομβίδα
Αλέξανδρος Μανιατόπουλος: Οι απότομες στροφές της ζωής του θρύλου της αυτοκίνησης και το βιβλίο Guinness
Ειδήσεις σήμερα:
Bloomberg: Ο Γουίτκοφ καθοδήγησε τη Ρωσία για το πώς να «πουλήσει» στον Τραμπ το σχέδιο για την Ουκρανία - Όλη η συνομιλία με σύμβουλο του Πούτιν
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Champions League: Η Τσέλσι διέλυσε τη Μπαρτσελόνα, πάρτι της Λεβερκούζεν στην έδρα της Σίτι και απόδραση της Γιουβέντους - Δείτε τα 21 γκολ
Bloomberg: Ο Γουίτκοφ καθοδήγησε τη Ρωσία για το πώς να «πουλήσει» στον Τραμπ το σχέδιο για την Ουκρανία - Όλη η συνομιλία με σύμβουλο του Πούτιν
«Κατάλαβα εξ αρχής ότι παρέλυσα - Ο Θεός δεν είναι τιμωρός»: Συγκινεί ο Γιάννης Δαμιανός που βούτηξε για τον Σταυρό και καθηλώθηκε στο αναπηρικό αμαξίδιο
Champions League: Η Τσέλσι διέλυσε τη Μπαρτσελόνα, πάρτι της Λεβερκούζεν στην έδρα της Σίτι και απόδραση της Γιουβέντους - Δείτε τα 21 γκολ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα