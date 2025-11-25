Μάρκος Σεφερλής για την πορεία του ως κωμικός: Η αγάπη του κόσμου φαίνεται από τα εισιτήρια, φαίνεται από την ανταπόκριση
Δεν έχω ανάγκη να κάνω κάτι δραματικό, σκοπός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει, πρόσθεσε
Για την πορεία του στην υποκριτική, αλλά και την ανταπόκριση του κόσμου μίλησε ο Μάρκος Σεφερλής, εξηγώντας πως η αγάπη των θαυμαστών του αποδεικνύεται και μέσα από τα εισιτήρια που κόβει για τις παραστάσεις του. Ο ηθοποιός αναφέρθηκε επίσης, στα επαγγελματικά του σχέδια και στους σύγχρονους κωμικούς.
Ο ηθοποιός βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και σημείωσε αρχικά, πως σκοπός του είναι να κάνει τον κόσμο να γελάει. «Δεν έχω ανάγκη να κάνω κάτι δραματικό, σκοπός μου είναι να κάνω τον κόσμο να γελάει. Υπάρχουν παιδιά που αυτοαποκαλούνται κωμικοί και βάζουν το όνομά τους δίπλα σε εκείνα του Μουστάκα και του Ψάλτη», είπε χαρακτηριστικά.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις παραγωγές που ανεβάζει και την ανταπόκριση των θαυμαστών του. «Αυτές τις παραγωγές που κάνω τις πληρώνω μόνος μου, δεν μπορεί να τις πληρώσει άλλος. Η αγάπη του κόσμου φαίνεται από τα εισιτήρια, φαίνεται από την ανταπόκριση. Για να είσαι κωμικός, πρέπει να έχεις μια πορεία. Δεν μπορεί να το κάνεις με σκετσάκια στα social. Μην τα βάζουμε όλα στο ίδιο καζάνι», τόνισε.
Τέλος, μίλησε για τα επαγγελματικά του σχέδια, εξηγώντας πως ετοιμάζει μια κωμική τηλεοπτική σειρά. «Είναι στα άμεσα σχέδιά μου μία κωμική σειρά στην τηλεόραση. Ξεκινάω τις παραστάσεις, τελειώσαμε την περιοδεία. Θα ανακοινωθεί ό,τι είναι με το MEGA, έχουν σχεδόν τελειώσει όλα. Θα παρακολουθείτε και τις παραστάσεις μου εκεί», δήλωσε κλείνοντας.
