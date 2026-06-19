H εταιρεία αξιοποιεί την ενέργεια των ανθρώπων της, τη δυναμική του αθλητισμού και τη δύναμη της τεχνολογίας με στόχο την ενίσχυση της συμμετοχής, της συμπερίληψης και της αλληλεγγύης.
Την Πέμπτη η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες 2026
Την Πέμπτη η ανακοίνωση των βαθμολογιών για τις Πανελλήνιες 2026
Το υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι στάλθηκε οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα, ώστε να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες βαθμολόγησης για ΓΕΛ και ΕΠΑΛ
Την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 αναμένεται να ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των Πανελλαδικών Εξετάσεων, δίνοντας τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων που διεκδικούν μία θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι έχει ήδη αποσταλεί οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη βαθμολόγηση των γραπτών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι βαθμοί των υποψηφίων από τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) θα αναρτηθούν την ερχόμενη Πέμπτη, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.
Το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ενημέρωσε ότι έχει ήδη αποσταλεί οδηγία προς τα βαθμολογικά κέντρα, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες για τη βαθμολόγηση των γραπτών στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας, προσανατολισμού και ειδικότητας.
Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι βαθμοί των υποψηφίων από τα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) και τα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) θα αναρτηθούν την ερχόμενη Πέμπτη, σηματοδοτώντας το επόμενο βήμα πριν την συμπλήρωση του μηχανογραφικού και την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής.
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