Μάρκος Σεφερλής: Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω, χαίρομαι που παραμένω παιδί, έγραψε για τα 57α γενέθλιά του
Αυτό που έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου είναι ένα «ατέλειωτο παιχνίδι», τόνισε σε ανάρτησή του ο κωμικός
Μια ανάρτηση για τα 57α γενέθλιά του έκανε ο Μάρκος Σεφερλής, δηλώνοντας ευτυχής που «δεν μεγάλωσε». Αφού μοιράστηκε φωτογραφίες από την παιδική του ηλικία, τα νεανικά του χρόνια, αλλά και από το σήμερα, ο κωμικός εξομολογήθηκε πως παραμένει «παιδί» σε ενέργεια, κέφι, ζωντάνια, ενώ τόνισε ότι η σκηνή για εκείνον είναι ένα «ατέλειωτο παιχνίδι».
Όπως έγραψε στη δημοσίευση που έκανε στο Instagram: «Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω κι ας κλείνω σήμερα τα 57. Χαίρομαι που παραμένω παιδί σε όλα μου. Στο κέφι, στην ενέργεια, στη ζωντάνια, στη συμπεριφορά μου απέναντι στους συνανθρώπους μου και κυρίως στην πίστη μου σε ανθρώπινες αξίες και ιδανικά. Και χαίρομαι που μπορώ να ''παίζω'' ακόμα επάνω στη σκηνή σαν να βρίσκομαι σε κάποια αλάνα της Κορίνθου, όπου μεγάλωσα. Γιατί για μένα όλο αυτό που έχω επιλέξει να κάνω στη ζωή μου είναι ένα ''ατέλειωτο παιχνίδι''. Τίποτα δεν έχει αλλάξει μέσα μου από τότε. Το μόνο που έχει αλλάξει σήμερα στα 57 μου, είναι ότι δεν μπορεί να με μαζέψει ''απ’ τον δρόμο η μάνα'' και μπορώ να απολαμβάνω αυτό το υπέροχο «παιχνίδι» μαζί σας για ώρες, για μέρες, για μήνες, για χρόνια. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τις όμορφες ευχές σας και για όσα μου έχετε προσφέρει μέχρι σήμερα».
