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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό για το EKO Rally Acropolis 2026 την Πέμπτη
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο Ελληνικό για το EKO Rally Acropolis 2026 την Πέμπτη
Διακοπή κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης – στάθμευσης από 08:00 έως 22:00 - Συστήνεται η χρήση Μετρό, Τραμ και λεωφορείων
Σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα τεθούν σε ισχύ την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2026 στην περιοχή του Ελληνικού, λόγω της διεξαγωγής της Υπερειδικής Διαδρομής του EKO Rally Acropolis 2026.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα θα εφαρμοστούν ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το The Ellinikon, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 08:00 έως τις 22:00.
Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν στην οδό Αεροπορίας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λαμίας και της εισόδου του The Ellinikon, καθώς και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλο, στο τμήμα μεταξύ της 29ης Οδού και της εισόδου του συγκροτήματος.
Οι αρχές καλούν τους θεατές που θα παρακολουθήσουν την υπερειδική διαδρομή να προτιμήσουν για τις μετακινήσεις τους τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως το Μετρό, το Τραμ και τα λεωφορεία, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην περιοχή.
Παράλληλα, συστήνεται στους οδηγούς να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Αλίμου και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και η πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Η στάθμευση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε επιτρεπόμενα σημεία.
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και η καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινούμενων.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα θα εφαρμοστούν ευρύτερες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή γύρω από το The Ellinikon, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης. Οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν προσωρινή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων από τις 08:00 έως τις 22:00.
Ειδικότερα, οι κυκλοφοριακές παρεμβάσεις θα εφαρμοστούν στην οδό Αεροπορίας, στο τμήμα μεταξύ των οδών Λαμίας και της εισόδου του The Ellinikon, καθώς και στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλο, στο τμήμα μεταξύ της 29ης Οδού και της εισόδου του συγκροτήματος.
Οι αρχές καλούν τους θεατές που θα παρακολουθήσουν την υπερειδική διαδρομή να προτιμήσουν για τις μετακινήσεις τους τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς, όπως το Μετρό, το Τραμ και τα λεωφορεία, προκειμένου να περιοριστεί η κυκλοφοριακή επιβάρυνση στην περιοχή.
Παράλληλα, συστήνεται στους οδηγούς να μην σταθμεύουν τα οχήματά τους στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης, στη Λεωφόρο Αλίμου και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, ώστε να αποφευχθούν προβλήματα στην κυκλοφορία και η πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Η στάθμευση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά σε επιτρεπόμενα σημεία.
Η Τροχαία απευθύνει έκκληση στους πολίτες να συμμορφώνονται με τη σχετική σήμανση και να ακολουθούν τις οδηγίες των τροχονόμων, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης και η καλύτερη εξυπηρέτηση των μετακινούμενων.
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