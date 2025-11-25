Οι Guns N' Roses ανακοίνωσαν την παγκόσμια περιοδεία τους για το 2026
Οι Guns N' Roses ανακοίνωσαν την παγκόσμια περιοδεία τους για το 2026
H περιοδεία θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου από το Μοντερρέι του Μεξικό
Επιστρέφουν δυναμικά στη σκηνή oι Guns N’ Roses, ανακοινώνοντας μια παγκόσμια περιοδεία για το 2026, η οποία θα αριθμεί περισσότερες από 60 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, αλλά και την κυκλοφορία δύο ολοκαίνουριων τραγουδιών. Το θρυλικό ροκ συγκρότημα έκανε γνωστό ότι η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου από το Μοντερρέι του Μεξικό, με σταθμούς σε Νότια Αμερική και Ευρώπη, μεταξύ των οποίων Πολωνία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία, πριν επιστρέψει στη Βόρεια Αμερική τον Ιούλιο.
Μαζί με την ανακοίνωση της περιοδείας, το συγκρότημα γνωστοποίησε ότι στις 2 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσουν δύο νέα singles, με τίτλους «Nothin’» και «Atlas», τα πρώτα ολοκαίνουρια κομμάτια των Guns N’ Roses μετά την κυκλοφορία του «The General» το 2023. Αν και την τελευταία δεκαετία έχουν παρουσιάσει ορισμένα μεμονωμένα τραγούδια, ο τελευταίος ολοκληρωμένος δίσκος τους παραμένει το «Chinese Democracy», που κυκλοφόρησε το 2008.
Η περιοδεία του 2026 θα περιλαμβάνει τόσο τις κλασικές επιτυχίες του συγκροτήματος, όσο και «αφανή διαμαντάκια» για τους φανατικούς, μαζί φυσικά με το νέο υλικό. Ανάμεσα στις συναυλίες ξεχωρίζει μια ειδική εμφάνιση στο θρυλικό Rose Bowl της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου οι Guns N’ Roses θα επιστρέψουν για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 30 χρόνια.
Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του συλλεκτικού box set «Live Era ‘87–’93», με remastered ηχητικό υλικό και ανανεωμένο εικαστικό. Την ίδια στιγμή, το συγκρότημα συνεχίζει με νέα σύνθεση στα ντραμς, καθώς τον Μάρτιο ο μακροχρόνιος ντράμερ Φρανκ Φερέρ αποχώρησε μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Στο αναλυτικό ανακοινωθέν της μπάντας τον Μάρτιο, αναφερόταν: «Οι Guns N’ Roses ανακοινώνουν την φιλική αποχώρηση του Frank Ferrer. Το συγκρότημα τον ευχαριστεί για τη φιλία, τη δημιουργικότητα και τη σταθερή παρουσία του τα τελευταία 19 χρόνια και του εύχεται καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».
Οι ενδιαφερόμενοι για τα εισιτήρια της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική μπορούν να εγγραφούν για προπώληση έως την 1η Δεκεμβρίου, ενώ τα μέλη του επίσημου fan club «Nightrain» θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον προπωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Φωτογραφία άρθρου: GETTY IMAGES / IDEAL IMAGE
Μαζί με την ανακοίνωση της περιοδείας, το συγκρότημα γνωστοποίησε ότι στις 2 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσουν δύο νέα singles, με τίτλους «Nothin’» και «Atlas», τα πρώτα ολοκαίνουρια κομμάτια των Guns N’ Roses μετά την κυκλοφορία του «The General» το 2023. Αν και την τελευταία δεκαετία έχουν παρουσιάσει ορισμένα μεμονωμένα τραγούδια, ο τελευταίος ολοκληρωμένος δίσκος τους παραμένει το «Chinese Democracy», που κυκλοφόρησε το 2008.
Guns N' Roses Announce 2026 World Tour Dates as They Tease Two New Singles https://t.co/c5ouCDoAoD— People (@people) November 24, 2025
Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του συλλεκτικού box set «Live Era ‘87–’93», με remastered ηχητικό υλικό και ανανεωμένο εικαστικό. Την ίδια στιγμή, το συγκρότημα συνεχίζει με νέα σύνθεση στα ντραμς, καθώς τον Μάρτιο ο μακροχρόνιος ντράμερ Φρανκ Φερέρ αποχώρησε μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Στο αναλυτικό ανακοινωθέν της μπάντας τον Μάρτιο, αναφερόταν: «Οι Guns N’ Roses ανακοινώνουν την φιλική αποχώρηση του Frank Ferrer. Το συγκρότημα τον ευχαριστεί για τη φιλία, τη δημιουργικότητα και τη σταθερή παρουσία του τα τελευταία 19 χρόνια και του εύχεται καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».
Οι ενδιαφερόμενοι για τα εισιτήρια της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική μπορούν να εγγραφούν για προπώληση έως την 1η Δεκεμβρίου, ενώ τα μέλη του επίσημου fan club «Nightrain» θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον προπωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.
Φωτογραφία άρθρου: GETTY IMAGES / IDEAL IMAGE
Ειδήσεις σήμερα:
Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας
Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα
«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
Politico: Πώς η Μόσχα στρατολογεί Ουκρανούς για κατασκοπεία, χιλιάδες οι υποθέσεις εσχάτης προδοσίας
Αν δώσω λεφτά στην Ελλάδα είναι σαν να τα πετάω σε σκουπιδοτενεκέ, καλύτερα σε ορφανοτροφείο, είπε ο Πούτιν στον Τσίπρα
«Καλύτερα να του είχες πιάσει τον κ...»: Σάλος στις ΗΠΑ για τη δημόσια αγκαλιά της χήρας του Τσάρλι Κερκ με τον Τζέι Ντι Βανς, πώς την σχολίασε η ίδια
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα