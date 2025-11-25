Οι Guns N' Roses ανακοίνωσαν την παγκόσμια περιοδεία τους για το 2026
Guns N' Roses Περιοδεία

Οι Guns N' Roses ανακοίνωσαν την παγκόσμια περιοδεία τους για το 2026

H περιοδεία θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου από το Μοντερρέι του Μεξικό

Οι Guns N' Roses ανακοίνωσαν την παγκόσμια περιοδεία τους για το 2026
Γεωργία Κοτζιά
Επιστρέφουν δυναμικά στη σκηνή oι Guns N’ Roses, ανακοινώνοντας μια παγκόσμια περιοδεία για το 2026, η οποία θα αριθμεί περισσότερες από 60 συναυλίες σε όλο τον κόσμο, αλλά και την κυκλοφορία δύο ολοκαίνουριων τραγουδιών. Το θρυλικό ροκ συγκρότημα έκανε γνωστό ότι η περιοδεία θα ξεκινήσει στις 28 Μαρτίου από το Μοντερρέι του Μεξικό, με σταθμούς σε Νότια Αμερική και Ευρώπη, μεταξύ των οποίων Πολωνία, Ιρλανδία, Ολλανδία, Γερμανία, Βέλγιο και Γαλλία, πριν επιστρέψει στη Βόρεια Αμερική τον Ιούλιο.

Μαζί με την ανακοίνωση της περιοδείας, το συγκρότημα γνωστοποίησε ότι στις 2 Δεκεμβρίου θα κυκλοφορήσουν δύο νέα singles, με τίτλους «Nothin’» και «Atlas», τα πρώτα ολοκαίνουρια κομμάτια των Guns N’ Roses μετά την κυκλοφορία του «The General» το 2023. Αν και την τελευταία δεκαετία έχουν παρουσιάσει ορισμένα μεμονωμένα τραγούδια, ο τελευταίος ολοκληρωμένος δίσκος τους παραμένει το «Chinese Democracy», που κυκλοφόρησε το 2008.

Η περιοδεία του 2026 θα περιλαμβάνει τόσο τις κλασικές επιτυχίες του συγκροτήματος, όσο και «αφανή διαμαντάκια» για τους φανατικούς, μαζί φυσικά με το νέο υλικό. Ανάμεσα στις συναυλίες ξεχωρίζει μια ειδική εμφάνιση στο θρυλικό Rose Bowl της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου οι Guns N’ Roses θα επιστρέψουν για πρώτη φορά μετά από περισσότερο από 30 χρόνια.

Η είδηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του συλλεκτικού box set «Live Era ‘87–’93», με remastered ηχητικό υλικό και ανανεωμένο εικαστικό. Την ίδια στιγμή, το συγκρότημα συνεχίζει με νέα σύνθεση στα ντραμς, καθώς τον Μάρτιο ο μακροχρόνιος ντράμερ Φρανκ Φερέρ αποχώρησε μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες. Στο αναλυτικό ανακοινωθέν της μπάντας τον Μάρτιο, αναφερόταν: «Οι Guns N’ Roses ανακοινώνουν την φιλική αποχώρηση του Frank Ferrer. Το συγκρότημα τον ευχαριστεί για τη φιλία, τη δημιουργικότητα και τη σταθερή παρουσία του τα τελευταία 19 χρόνια και του εύχεται καλή επιτυχία στο επόμενο κεφάλαιο της καριέρας του».

Οι ενδιαφερόμενοι για τα εισιτήρια της περιοδείας στη Βόρεια Αμερική μπορούν να εγγραφούν για προπώληση έως την 1η Δεκεμβρίου, ενώ τα μέλη του επίσημου fan club «Nightrain» θα έχουν πρόσβαση σε επιπλέον προπωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο.

Φωτογραφία άρθρου: GETTY IMAGES / IDEAL IMAGE

Γεωργία Κοτζιά
