Βασίλης Μπισμπίκης: Η αμήχανη αντίδραση σε ερώτηση για το τροχαίο στη Φιλοθέη
Ο ηθοποιός μετά από νυχτερινή του έξοδο στις 27 Σεπτεμβρίου, πήρε σβάρνα αυτοκίνητα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο
Με αφορμή την επίσημη πρεμιέρα της νέας ταινίας «Σπασμένη Φλέβα», στην οποία έχει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, ο Βασίλης Μπισμπίκης έκανε δηλώσεις στις κάμερες και απάντησε στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων. Ωστόσο, η στιγμή έγινε κάπως αμήχανη, όταν ο ρεπόρτερ έκανε μια αναφορά στο πρόσφατο τροχαίο ατύχημα που προκάλεσε ο ηθοποιός, θέμα που είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα τις προηγούμενες ημέρες. Ο ηθοποιός μετά από νυχτερινή του έξοδο στις 27 Σεπτεμβρίου, πήρε σβάρνα αυτοκίνητα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο.
Κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του στην εκπομπή Happy Day, ένας ρεπόρτερ τον ρώτησε αν έχει αφήσει πίσω του «όλες τις ατυχίες που έχουν συμβεί», με τον ηθοποιό να εμφανίζεται αμήχανος και να ρωτά «τι εννοείς;». Tότε, ο δημοσιογράφος ξεκαθάρισε πως αναφερόταν στην πρόσφατη δημοσιότητα σχετικά με το τροχαίο, πράγμα που έφερε σε πιο δύσκολη θέση τον ηθοποιό.
Ωστόσο, η Κλέλια Ρένεση που είναι καλή φίλη και συνάδελφος του Βασίλη Μπισμπίκη παρενέβη με χιούμορ, επιχειρώντας να αποφορτίσει την κατάσταση. Με ένα σύντομο χαμόγελο, ο Βασίλης Μπισμπίκης περιορίστηκε να απαντήσει: «Όλα καλά, όλα καλά», αποφεύγοντας να επεκταθεί στο θέμα.
Σε άλλο σημείο των δηλώσεών του, ο ηθοποιός μίλησε πιο γενικά για τη στάση του απέναντι στη δημόσια κριτική: «Στην προσωπική μου ζωή δεν έχω την ανάγκη της αποδοχής από ανθρώπους που δεν ανήκουν στο στενό, οικογενειακό και φιλικό μου πλαίσιο».
