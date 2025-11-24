Η Lizzo αποκάλυψε ότι είχε αυτοκτονικές σκέψεις στην αρχή της προσπάθειάς της να χάσει βάρος
Η τραγουδίστρια μίλησε για την κατάθλιψη, ως συνέπεια του σκανδάλου που τη σημάδεψε, με τη μήνυση πρώην χορευτριών της για σεξουαλική παρενόχληση και τοξικό εργασιακό περιβάλλον
Η Lizzo αποκάλυψε ότι στην αρχή της προσπάθειάς της να χάσει βάρος βρέθηκε αντιμέτωπη με ψυχική κατάρρευση και αυτοκτονικές σκέψεις, περιγράφοντας μια περίοδο βαθιάς απομόνωσης και έντονου συναισθηματικού κλονισμού.
Σε εκτενή ανάρτησή της στο Substack την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, η τραγουδίστρια περιέγραψε πότε και πώς ξεκίνησε την απώλεια βάρους, αποκαλύπτοντας ότι το φθινόπωρο του 2023 βρέθηκε αντιμέτωπη με κατάθλιψη και έντονες αυτοκτονικές σκέψεις, μετά το σκάνδαλο που προέκυψε με τη μήνυση πρώην χορευτριών της για σεξουαλική παρενόχληση και τοξικό εργασιακό περιβάλλον.
Η Lizzo ανέφερε ότι η περίοδος εκείνη υπήρξε από τις δυσκολότερες της ζωής της. «Ξεκίνησα να χάνω βάρος το φθινόπωρο του 2023. Είχα κατάθλιψη. Ήμουν αντικείμενο ενός σκληρού σκανδάλου και ένιωθα σαν όλος ο κόσμος να μου είχε γυρίσει την πλάτη. Έγινα βαθιά αυτοκτονική», έγραψε και συμπλήρωσε «απομακρύνθηκα από όλους όσους αγαπούσα».
Η τραγουδίστρια εξήγησε ότι δεν μπορούσε να εμπιστευτεί κανέναν μετά τη μήνυση που κατέθεσαν το 2023 τρεις πρώην χορεύτριές της. Όπως σημείωσε, «πρώην στενοί συνάδελφοι και φίλοι» άρχισαν να εμφανίζονται δημόσια και να «επινοούν πράγματα» για εκείνη. Στο ίδιο κείμενο πρόσθεσε: «Ο Θεός ξέρει γιατί. Υποθέτω για να με χτυπήσουν ενώ ήμουν ήδη κάτω; Δεκαπέντε λεπτά δημοσιότητας; Υποθέτω πως δεν θα το μάθω ποτέ. Αυτό με οδήγησε σε ακραία απομόνωση». Η Lizzo υπογράμμισε ότι ήταν «θυμωμένη κάθε μέρα», κυρίως επειδή δεν μπορούσε να υπερασπιστεί τον εαυτό της δημόσια και πίστευε ότι «κανείς δεν θα την πίστευε».
Αναφερόμενη στη σωματική της αλλαγή, είπε ότι αναζητούσε έναν τρόπο να διαχειριστεί τον πόνο της. Γι’ αυτό ξεκίνησε πιλάτες, παραδεχόμενη ότι συχνά έκλαιγε μετά τις προπονήσεις. «Συνειδητοποίησα ότι έχασα βάρος μέσα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά δεν ήταν τόσο σημαντικό όσο είναι τώρα». Τον χειμώνα, όπως είπε, αποφάσισε συνειδητά να προσπαθήσει να χάσει βάρος, αφού ένιωθε ότι είχε «χάσει τα πάντα» και «ήθελε να αλλάξει». Με τη βοήθεια θεραπευτών ανακάλυψε ότι το βάρος της λειτουργούσε ως «προστατευτική ασπίδα, μια ζώνη χαράς και άνεσης, ακόμη και σαν μια στολή υπερήρωα».
Η Lizzo δήλωσε ότι αντιλαμβάνεται πλέον την απώλεια βάρους όχι ως κιλά «που έχασε», αλλά ως κιλά «απελευθερώθηκαν από το σώμα της». Όπως έγραψε, ένιωθε για χρόνια ένα εσωτερικό βάρος, λόγω του θανάτου του πατέρα της το 2009 και εξαιτίας «κακοποιητικών και τοξικών σχέσεων».
Η τραγουδίστρια τόνισε ότι η προσπάθειά της για απώλεια βάρους δεν σχετιζόταν ποτέ με το να γίνει «λεπτή». Πιστεύει ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να θεωρηθεί «πραγματικά λεπτή» σύμφωνα με τα παραδοσιακά πρότυπα: «Θα έχω πάντα τις ραγάδες και το δέρμα μιας γυναίκας που είχε παραπάνω κιλά. Και είμαι περήφανη γι’ αυτό. Ακόμα κι όταν ο κόσμος δεν θέλει να είμαι».
Lizzo is opening up about her mental health while on her weight loss journey.
