Η Αλεξάνδρα Νίκα δημοσίευσε φωτογραφία με τον γιο της να κρατάει την ελληνική σημαία
Χρόνια πολλά Ελλάδα, έγραψε η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού σε ανάρτηση που έκανε για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου
Μια φωτογραφία με τον 11 μηνών γιο της, Βασίλη να κρατάει την ελληνική σημαία, μοιράστηκε η Αλεξάνδρα Νίκα με τους ακολούθους της.
Η σύζυγος του Κωνσταντίνου Αργυρού προχώρησε σε μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή τον εορτασμό της επετείου της 28ης Οκτωβρίου. Συγκεκριμένα, κοινοποίησε το μεσημέρι της Τρίτης μια εικόνα με τον γιο της.
«Χρόνια πολλά Ελλάδα» έγραψε Αλεξάνδρα Νίκα πάνω στο Instagram story που έκανε, στο οποίο έδειχνε τον μικρό Βασίλη με την ελληνική σημαία.
«Πάντα ήθελα να γίνω μαμά σε μικρή ηλικία»
Ο τραγουδιστής και η 26χρονη σύζυγός του έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Νοέμβριο του 2024. Σε ανάρτηση που έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα πριν από λίγες ημέρες στα social media αναφέρθηκε στην απόφασή της να αποκτήσει παιδί σε νεαρή ηλικία, τονίζοντας πως η επιλογή αυτή ήταν απόλυτα συνειδητή.
Η Αλεξάνδρα Νίκα πραγματοποίησε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν ένιωθε έτοιμη να γίνει μητέρα τόσο νωρίς.
Όπως απάντησε: «Πάντα ήθελα να γίνω μαμά σε μικρή ηλικία, όπως και η δική μου. Μεγαλώσαμε μαζί ουσιαστικά, και τώρα είμαστε καλύτερες φίλες και είναι και η πιο νέα, απίθανη γιαγιά. Νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω τόση ενέργεια και δύναμη να απολαμβάνω κάθε στιγμή με τον Βασίλη».
Ο τραγουδιστής και η 26χρονη σύζυγός του έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Νοέμβριο του 2024. Σε ανάρτηση που έκανε η Αλεξάνδρα Νίκα πριν από λίγες ημέρες στα social media αναφέρθηκε στην απόφασή της να αποκτήσει παιδί σε νεαρή ηλικία, τονίζοντας πως η επιλογή αυτή ήταν απόλυτα συνειδητή.
Η Αλεξάνδρα Νίκα πραγματοποίησε ένα Q&A στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου μεταξύ άλλων ρωτήθηκε αν ένιωθε έτοιμη να γίνει μητέρα τόσο νωρίς.
Όπως απάντησε: «Πάντα ήθελα να γίνω μαμά σε μικρή ηλικία, όπως και η δική μου. Μεγαλώσαμε μαζί ουσιαστικά, και τώρα είμαστε καλύτερες φίλες και είναι και η πιο νέα, απίθανη γιαγιά. Νιώθω ευγνωμοσύνη που έχω τόση ενέργεια και δύναμη να απολαμβάνω κάθε στιγμή με τον Βασίλη».
