Η Αυστραλία ενθουσίασε τους θαυμαστές της Eurovision - «Έχει αυτό το vibe του "ήρθα να σας διδάξω πώς γίνεται"», έγραψαν

Η Ντέλτα Γκούντρεμ χάρισε στο κοινό μία ξεχωριστή εμφάνιση στον μεγάλο τελικό, όπου εμφανίστηκε στην 8η θέση





Η Αυστραλή εκπρόσωπος, η οποία κατάφερε να ανέβει στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων μετά την εμφάνισή της στον Β' ημιτελικό της Eurovision, παίρνοντας τη θέση του Ακύλα και της Ελλάδας, κατάφερε να εντυπωσιάσει ξανά με τη φωνή της, παίζοντας παράλληλα πιάνο στη σκηνή.



Δείτε την εμφάνιση της Αυστραλίας στον τελικό της Eurovision







Το σκηνικό ήταν ατμοσφαιρικό και η φωνή της σταθερή καθ' όλη τη διάρκρεια της εμφάνισης, παρά το γεγονός πως έπρεπε να σταθεί στο ψηλότερο σημείο του σταδιόυ, πάνω σε στύλο, συνεχίζοντας τα τραγουδά. Στο Χ έκαναν λόγο για μία άψογη σκηνική παρουσία, χωρίς κανένα λάθος. «Έχει αυτό το vibe του "εγώ ήρθα να σας διδάξω πώς γίνεται"», «Αυστραλία for the win», έγραψαν μεταξύ άλλων.







Το «Eclipse» γράφτηκε και παρήχθη από τον Μίχαελ Φάτκιν, με επιπλέον συντελεστές στη σύνθεση την Ντέλτα Γκούντρεμ, τον Γιόνας Μίριν και τον Ferras Alqaisi.



Σε συνέντευξή του στο Hope 103.2, ο Μίριν αποκάλυψε ότι η ιδέα του τραγουδιού γεννήθηκε ενώ βρισκόταν σε πτήση προς την Αυστραλία για να συνεργαστεί με τη Γκούντρεμ και αφορά σε «εκείνες τις σπάνιες, σχεδόν υπερφυσικές στιγμές στη ζωή που μοιάζουν με μια ματιά στον παράδεισο», με το φαινόμενο της έκλειψης να λειτουργεί ως σύμβολο ενότητας και ευθυγράμμισης.



Φωτογραφία άρθρου: Reuters