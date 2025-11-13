Λένα Παπαληγούρα για τον σύζυγό της: Ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά
Όταν έρχονται τα παιδιά, αλλάζουν οι ισορροπίες, πρόσθεσε
Για τη γνωριμία της με τον σύζυγό της, Άκη Πάντο μίλησε η Λένα Παπαληγούρα και ανέφερε μεταξύ άλλων, πως ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά. Όπως είπε, αμέσως ένιωσε οικειότητα μαζί του, ενώ σημείωσε πως μέχρι και σήμερα, έχουν καταφέρει να μην αφήσουν τη σχέση τους και προσπαθούν καθημερινά για αυτή, παρά το φορτωμένο τους πρόγραμμα και τις υποχρεώσεις.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», η Λένα Παπαληγούρα αναφέρθηκε στο επαγγελματικό της κομμάτι, εξηγώντας πως δεν αντιμετωπίζει ακόμα προβλήματα, καθώς έχει βοήθεια από τον σύζυγο και την πεθερά της σε ό,τι έχει να κάνει με τα παιδιά.
«Έχουμε το καλό ότι δουλεύω το βράδυ, τα παιδιά είναι ακόμα μικρά και κοιμούνται όταν φεύγω. Τα απογεύματα είμαι μαζί τους. Έχω βοήθεια από τον σύζυγό μου, είναι φανταστικός. Και από τη μητέρα μου έχω βοήθεια κι έχω και μια γυναίκα που μας βοηθάει. Ο άνδρας μου είναι πολιτικός μηχανικός. Σώθηκα. Είμαστε μαζί, κάτσε μην πω τίποτα λάθος, νομίζω 10 χρόνια. Ήμουν πολύ έγκυος στον γάμο μας», είπε χαρακτηριστικά.
Τέλος, τόνισε πόσο καλή ομάδα είναι με τον σύζυγό της στην ανατροφή των παιδιών. «Αισθάνομαι ότι η γυναίκα αφοσιώνεται στο παιδί και έχει να κάνει με το πόσο θέλει να αφοσιωθεί και ο σύζυγος σε αυτό. Εμείς είμαστε ωραία ομάδα. Είναι ο πρώτος που θα δει τις παραστάσεις μου και κάνει και σχόλια και τον εμπιστεύομαι», είπε κλείνοντας.
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στη γνωριμία τους, ενώ σημείωσε πόσο αλλάζουν οι ισορροπίες ανάμεσα σε ένα ζευγάρι όταν έρθει στoν κόσμο ένα παιδί. «Νομίζω ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά, ένιωσα μεγάλη οικειότητα μαζί του. Όταν έρχονται τα παιδιά, αλλάζουν οι ισορροπίες. Σε κάθε σχέση αλλάζουν άλλα πράγματα, ανάλογα με τη φάση που είναι το ζευγάρι και το παιδί. Αλλά πρέπει να δουλεύει και να μην αφήνει τη μεταξύ του σχέση το ζευγάρι. Έχει να κάνει και με τον σύντροφο», σημείωσε.
