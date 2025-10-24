GNTM: Το ατύχημα της Ειρήνης - Έπεσε από το σκαμπό κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης
GNTM: Το ατύχημα της Ειρήνης - Έπεσε από το σκαμπό κατά τη διάρκεια της φωτογράφισης

Θα πάθω συγκοπή, είπε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου

Ιωάννα Μαρίνου
Ένα ατύχημα σημειώθηκε στο νέο επεισόδιο του GNTM κατά τη διάρκεια μιας απαιτητικής φωτογράφισης. Τα διαγωνιζόμενα μοντέλα κλήθηκαν να ποζάρουν χρησιμοποιώντας ένα σκαμπό, ενώ νερό έπεφτε πάνω τους, θυμίζοντας σκηνικό βροχής.

Η Ειρήνη Βασιλειάδου εντυπωσίασε με τις πόζες της τους κριτές που ήταν παρόντες. «Είσαι όνειρο», της είπε η Ζενεβιέβ Μαζαρί. Μια κίνησή της όμως την έκανε να χάσει την ισορροπία της, να πέσει από το σκαμπό και να βρεθεί στο έδαφος.

Παρά την πτώση της, η 20χρονη παίκτρια δεν διέκοψε τη φωτογράφιση. «Είμαι εντάξει. Δεν χρειάζεται να έρθει κανένας, είμαι καλά», ανέφερε το μοντέλο, θέλοντας να διαβεβαιώσει τους παρευρισκόμενους ότι δεν είχε τραυματιστεί. 

Όταν ολοκληρώθηκαν οι λήψεις, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου πλησίασε την Ειρήνη και στη συνέχεια η παραγωγή απομάκρυνε τη διαγωνιζόμενη προκειμένου να την εξετάσει ο γιατρός.  Ο Άγγελος Μπράτης σχολίασε ότι είναι σκληραγωγημένη λόγω της ενασχόλησής της με τον αθλητισμό, με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου να τονίζει: «Εγώ δεν είμαι αθλήτρια. Θα πάθω συγκοπή».

Δείτε το βίντεο


