Μην μένετε μόνοι, αλλά μη συμβιβάζεστε στις σχέσεις σας, συμβούλεψε ο νέος σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον
Ο 50χρονος σύμβουλος ευεξίας και υπνοθεραπευτής Τζιμ Κέρτις δημοσίευσε ένα βίντεο όπου μιλάει για τις ανθρώπινες σχέσεις
Το δικό του μήνυμα έστειλε για τις σχέσεις και την αγάπη ο σύντροφος της Τζένιφερ Άνιστον, Τζιμ Κέρτις, λίγες μόλις ημέρες μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους. Ο 50χρονος σύμβουλος ευεξίας και υπνοθεραπευτής δημοσίευσε νέο βίντεο στο Instagram, όπου απάντησε στο ερώτημα αν «είναι καλύτερο να συμβιβαστείς με μία σχέση ή να μείνεις μόνος», τονίζοντας πως κανείς δεν πρέπει να μένει σε έναν δεσμό που δεν τον γεμίζει, αλλά ούτε και να επιλέγει τη μοναξιά από φόβο.
«Θα πω, ούτε το ένα, ούτε το άλλο», είπε μπροστά στην κάμερα, καθώς ετοίμαζε το πρωινό του στην κουζίνα. Επικαλούμενος μια μελέτη του Χάρβαρντ, υπογράμμισε πως «οι σχέσεις είναι ό,τι πιο σημαντικό για την ευτυχία. Το να έχεις ανθρώπους που σε φροντίζουν και σε βοηθούν να εξελίσσεσαι είναι θεμελιώδες», τόνισε. Πρόσθεσε ότι οι φιλίες είναι εξίσου καίριες, καταλήγοντας: «Μην μένετε μόνοι, αλλά μην συμβιβάζεστε. Αν είστε σε σχέση που δεν σας ικανοποιεί, καλλιεργήστε νέες φιλίες. Μην μένετε σε κάτι που δεν σας εκπληρώνει, αλλά ούτε και στη μοναξιά. Αυτό είναι το παράδοξο της ζωής».
Τα λόγια του έρχονται σχεδόν παράλληλα με τις δηλώσεις του Άνταμ Σάντλερ, στενού φίλου της Τζένιφερ Άνιστον, ο οποίος αποθέωσε τόσο την ηθοποιό, όσο και τον νέο της σύντροφο. Στη σκηνή της απονομής των βραβείων Women in Hollywood του ELLE, όπου παρέδωσε τιμητική διάκριση στη 56χρονη σταρ, ο Άνταμ Σάντλερ δήλωσε: «Με τη γυναίκα μου, την Τζάκι, είμαστε τόσο χαρούμενοι που εσύ και ο Τζιμ βρήκατε ο ένας τον άλλον και ζείτε τον έρωτα που σας αξίζει. Τον αγαπάμε τον Τζιμ. Όλος ο κόσμος τον αγαπάει». Στη συνέχεια, ο ηθοποιός αποθέωσε τη συνάδελφό του: «Είναι ένας από τους πιο σταθερούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Σε 40 χρόνια παρέας την έχω δει θυμωμένη ίσως δυόμισι φορές. Είναι όμορφη, κάνει τους ανθρώπους να χαμογελούν, να γελούν. Έχει μια ζεστασιά που σε συνεπαίρνει. Είναι η καλύτερη φίλη όλων».
Η Τζένιφερ Άνιστον και ο Τζιμ Κέρτις έκαναν την πρώτη εμφάνισή τους στο event του ELLE, ενώ οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν από το καλοκαίρι, όταν εντοπίστηκαν μαζί στις διακοπές τους στη Μαγιόρκα. Αν και η ηθοποιός κρατά τη σχέση τους μακριά από τα φώτα, μίλησε για εκείνον σε δηλώσεις της στο περιοδικό Elle.
«Η υπνωτισμός είναι ένα μόνο από τα πράγματα που κάνει. Είναι εξαιρετικός, βοηθάει πολλούς ανθρώπους», είπε η Τζένιφερ Άνιστον. «Είναι πολύ ξεχωριστός, πολύ φυσιολογικός και πολύ ευγενικός. Θέλει να βοηθά τους ανθρώπους να θεραπευτούν, να ξεπεράσουν τα τραύματά τους, να βγουν από τη στασιμότητα και να φτάσουν στη διαύγεια. Είναι υπέροχο να αφιερώνεις τη ζωή σου σε κάτι», σημείωσε.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Jennifer Aniston's 'love guru' boyfriend Jim Curtis warns people 'not to settle' as he explains 'relationships are the most important thing' https://t.co/rv9TVo4eyX— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 20, 2025
