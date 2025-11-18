Η Τζένιφερ Άνιστον έκανε την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον υπνοθεραπευτή σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις
Το ζευγάρι παρευρέθηκε στο Women in Hollywood της «Elle», όπου η ηθοποιός ήταν μία από τις γυναίκες που τιμήθηκαν
Την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τον σύντροφό της, Τζιμ Κέρτις πραγματοποίησε η Τζένιφερ Άνιστον.
Τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου, το ζευγάρι παρευρέθηκε στο Women in Hollywood της «Elle» στο ξενοδοχείο Four Seasons στο Μπέβερλι Χιλς της Καλιφόρνιας, όπου η Άνιστον ήταν μία από τις γυναίκες που τιμήθηκαν. Πρόκειται για μια διάκριση που το περιοδικό απονέμει κάθε χρόνο σε γυναίκες με σημαντική παρουσία και επιρροή στη βιομηχανία του θεάματος.
Η ηθοποιός επέλεξε μια μαύρη μάξι τουαλέτα Ralph Lauren με ντεκολτέ halter, ενώ ο υπνοθεραπευτής εμφανίστηκε με ένα μαύρο κοστούμι, γαλάζιο πουκάμισο και γραβάτα.
Παρότι η Τζένιφερ Άνιστον περπάτησε μόνη στο κόκκινο χαλί, μέσα στην αίθουσα συνοδευόταν από τον Κέρτις. Το ζευγάρι πόζαρε μαζί, έχοντας στο πλευρό του, τις παραγωγούς του «Morning Show» Κρίστιν Χαν και Αμάντα Άνκα, καθώς και τη συμπρωταγωνίστρια και στενή φίλη της Άνιστον, Αντρέα Μπεντγουόλντ. Η ηθοποιός και ο σύντροφός της εντοπίστηκαν επίσης να κάθονται μαζί κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.
Κατά τη διάρκεια της βραδιάς, ο επί χρόνια φίλος και συνεργάτης της Άνιστον, Άνταμ Σάντλερ έκανε μια εισαγωγή πριν από την απονομή της τιμητικής διάκρισης και δεν παρέλειψε να αναφέρει ξεχωριστά τον Κέρτις. «Όταν είμαστε κοντά σου, εγώ και η σύζυγός μου, Τζάκι Σάντλερ είμαστε τόσο χαρούμενοι που εσύ και ο Τζιμ βρήκατε ο ένας τον άλλον και έχετε μία σχέση που αξίζει και στους δύο», είπε ο Σάντλερ και πρόσθεσε: «Σ’ αγαπάμε, Τζιμ. Όλος ο κόσμος σ’ αγαπάει».
Ο ηθοποιός επαίνεσε στη συνέχεια και την ίδια την Τζένιφερ Άνιστον, λέγοντας: «Ειλικρινά μπορώ να πω ότι η Τζεν είναι η καλύτερη και ένας από τους πιο σταθερούς ανθρώπους που έχω γνωρίσει. Την έχω δει θυμωμένη ίσως δύο φορές και... μισή, στα 40 χρόνια που κάνω παρέα μαζί της. Η Τζένιφερ είναι όμορφη, το ξέρουν όλοι. Μας κάνει να χαμογελάμε και να γελάμε. Και έχει μια ζεστασιά που είναι μεθυστική. Είναι η καλύτερη φίλη όλων».
Η σχέση του ζευγαριού έγινε γνωστή για πρώτη φορά τον Ιούλιο, όταν οι δυο τους εντοπίστηκαν στη Μαγιόρκα της Ισπανίας μαζί με τον στενό φίλο της ηθοποιού, Τζέισον Μπέιτμαν, και τη σύζυγό του, Αμάντα Άνκα. Από τότε έχουν κάνει αρκετές κοινές εμφανίσεις, μεταξύ άλλων και σε ένα διπλό ραντεβού με την Κόρτνεϊ Κοξ και τον σύντροφό της, τον τραγουδιστή των Snow Patrol, Τζόνι ΜακΝτέιν, στο Nobu στο Μάλιμπου της Καλιφόρνια.
Σύμφωνα με το «People», οι φίλοι της Άνιστον είναι ενθουσιασμένοι με τη νέα της σχέση. «Οι στενοί της φίλοι τον λατρεύουν. Είναι υπέροχο να τον έχεις γύρω σου», ανέφερε πηγή από το περιβάλλον της. «Έχει αυτή την ήρεμη και σίγουρη ενέργεια. Η Τζεν το αγαπά αυτό». Το ίδιο πρόσωπο υπογράμμισε ότι ο Τζιμ Κέρτις «είναι διαφορετικός» από τους πρώην συντρόφους της ηθοποιού.
Δείτε φωτογραφίες
